Estos son los datos de covid-19 que usan los estados para suspender las restricciones, mientras esperan una guía actualizada de los CDC

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Varios estados que anunciaron recientemente planes para suspender algunas restricciones contra el covid-19, relacionadas al uso de mascarillas en lugares cerrados o en escuelas, tienen al menos dos cosas en común. Por un lado, las tasas de hospitalización están disminuyendo, y todos excepto uno tienen una mayor proporción de residentes completamente vacunados que el promedio nacional.

La mayoría de los gobernadores de esos estados han incluido estas cifras en sus decisiones para levantar ciertas medidas de mitigación contra el covid-19. Eso ha generado dudas acerca de si estas métricas deberían desempeñar un papel más importante en las decisiones sobre restricciones en todo el país, más que los recuentos de casos de covid-19.

Mientras tanto, los cambios para eliminar gradualmente los mandatos estatales de uso mascarillas entran en conflicto con la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), que indica que las mascarillas deben seguir utilizándose en áreas con transmisión “alta” o “sustancial” de covid-19. Lo que incluye aproximadamente el 99% de los condados de Estados Unidos. Y gran parte del país aún no está vacunada contra el covid-19: solo alrededor de una cuarta parte de la población ha recibido una vacuna de refuerzo contra el coronavirus.

Los CDC trabajan para revisar y posiblemente actualizar su guía sobre el uso de mascarillas. Pero, por ahora, los estados parecen estar superando a la Casa Blanca en la planificación para un período posterior a la variante ómicron.

Estados reportan altos niveles de vacunación, bajos niveles de hospitalización

Aunque muchos mandatos de uso de mascarillas en lugares cerrados se implementan a nivel de ciudades y condados, seis estados todavía los tienen vigentes: California, Hawái, Illinois, Nuevo México, Oregon y Washington.

Un número creciente de estados ––la mayoría con gobernadores demócratas–– planean suspender en las próximas semanas algunas de sus restricciones contra el covid-19. En especial, los mandatos de uso de mascarillas en lugares cerrados o en escuelas. Entre esos estados se encuentran California, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Rhode Island.

Muchos de estos estados fueron los primeros en adoptar las estrictas medidas de seguridad contra el covid-19. Además, las tasas de vacunación en todos menos uno han superado el promedio nacional. En todo Estados Unido, el 64,3% de la población está completamente vacunada, según cifras actualizadas al 10 de febrero.

La proporción de personas totalmente vacunadas en cada uno de esos estados, según los datos más recientes de los CDC ES:

66,8% en Delaware e Illinois 68,2% en Oregon 69,6% en California 73,5% en Nueva Jersey 74,8% en Nueva York 77% en Massachusetts 77,2% en Connecticut 79,7% en Rhode Island

Solo un estado que recientemente revocó su mandato de uso de mascarillas tenía un porcentaje de su población completamente vacunada que era menor al promedio nacional: Nevada , con un 59%.

Vermont y Rhode Island están empatados con las tasas más altas de vacunación en el país. El 79,7% de su población se encuentra completamente vacunada contra el covid-19 hasta el jueves.

“Vermont no ha implementado ninguna medida de mitigación obligatoria en todo el estado desde junio, cuando nos convertimos en el primer estado en vacunar al 80% de nuestra población elegible”, escribió Jason Maulucci, secretario de prensa de la Oficina del Gobernador Phil Scott, en un correo electrónico a CNN este jueves.

“Desde entonces, continuamos siendo líderes nacionales en muchas categorías de vacunación, incluido el porcentaje de la población total vacunada, el porcentaje de la población pediátrica vacunada (por mucho) y las tasas de vacunas de refuerzo”, escribió Maulucci. “Como resultado, incluso durante las olas de las variantes delta y ómicron cuando nuestros casos fueron elevados, la tasa de hospitalización de Vermont ha sido consistentemente una de las más bajas, si no la más baja, en la nación”.

En Rhode Island, donde este viernes se suspenderán algunas restricciones por covid-19, como el uso de mascarillas en interiores y los protocolos de pruebas de vacunación, las tasas de infección disminuyeron aproximadamente un 94% desde enero. “Somos el segundo estado más vacunado del país. En este momento, somos el tercer estado con más vacunas de refuerzo del país”, dijo el jueves el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, a Alisyn Camerota de CNN. En su intervención pareció enfatizar más en las tasas de vacunación que en la transmisión comunitaria.

Aunque el estado tiene altos niveles de transmisión comunitaria actualmente, “sabemos que las tendencias realmente se están moviendo muy bruscamente en la otra dirección”, dijo McKee. “Creo que hemos hecho lo correcto para Rhode Island”.

En el escenario internacional, Dinamarca fue el primer país de Europa en eliminar los mandatos de uso de mascarillas, pasaportes de vacunas, protocolos de aislamiento “y todo lo demás”. Pero, el país es diferente de Estados Unidos “en algunos aspectos importantes”, destacó Andy Slavitt, exasesor principal del Coordinador de Respuesta Covid-19 de la administraciónde Biden y exadministrador interino de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, en una serie de tuits este jueves.

Ellos tienen el 81% de su población vacunada dos veces y el 61% con dosis de refuerzo, así como cobertura de salud universal, unidades de cuidados intensivos manejables y “una capacidad de vigilancia de primer nivel”, escribió Slavitt. “Estados Unidos no tiene suficientes personas vacunadas, tiene hospitales llenos, tiene enormes desafíos de acceso, una desigualdad masiva”.

Societies like Denmark make these decisions with the legitimate hope that people will take care of each other even if the law doesn’t compel them. A society with 81% vax rates that is against mandates is one that doesn’t need them. The US shouldn’t be so confident. 20/ — Andy Slavitt 🇺🇸💉 (@ASlavitt) February 10, 2022

Pero a nivel local, “no hay que mirar muy lejos” en Estados Unidos para encontrar a gobernadores estatales que siguen un camino similar al de Dinamarca con respecto a levantar restricciones contra el covid-19, agregó Slavitt.

“Estos son gobernadores responsables en estados que han hecho un buen trabajo en el manejo de la pandemia”, tuiteó. “Tienen tasas de vacunas más altas que en la mayor parte del país y las peleas culturales por las mascarillas son relativamente mínimas”.

Ir más allá de la transmisión comunitaria para levantar restricciones

La guía de los CDC sobre el uso de mascarillas en comunidades con transmisión “alta” o “sustancial” de covid-19 define la transmisión sustancial en un área determinada como menos de 50 a 100 casos nuevos por cada 100.000 personas en la semana pasada y al menos el 8% pero menos del 10% de positividad en las pruebas durante la semana pasada. La transmisión alta es de al menos 100 casos nuevos por cada 100.000 personas en la última semana y un 10% o más de pruebas positivas.

Con el aumento del uso de pruebas caseras y la propagación de la variante ómicron, podría ser hora de cambiar las mediciones sobre el covid-19, desde los recuentos de casos y la positividad de pruebas, a métricas sobre enfermedades graves y muerte, dijo Lori Tremmel Freeman, CEO de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, a CNN el miércoles.

“Cuando piensas en lo que enfrentan los departamentos de salud locales y del condado en la toma de decisiones, y las métricas que existen sobre las tasas de casos actuales y la positividad de las pruebas, esos son indicadores líderes de la comunidad que se definieron hace mucho tiempo”, dijo Freeman.

“Lo que está cambiando con el tiempo es nuestra capacidad continua para realizar un seguimiento de esas cosas con el aumento de [la variante] ómicron entrando en escena y la expansión de las pruebas en el hogar, junto con personas en diversas etapas de los esfuerzos de mitigación en todo el país”, dijo. “No sé cuánto tiempo más pueden seguir siendo útiles los indicadores comunitarios actuales. Y luego lo que estamos escuchando desde el territorio es solo fatiga pública general con la pandemia, el uso de máscaras y las estrategias de mitigación”.

De la costa este a la costa oeste levantando restricciones contra el covid-19

Algunos estados de Estados Unidos nunca tuvieron restricciones como mandatos de uso de mascarillas, y unos pocos llegaron a prohibir su uso obligatorio en las escuelas. Ahora, continúan enfrentando altas tasas de hospitalización y baja aceptación de vacunas.

El enfoque fue diferente en los estados que recientemente anunciaron cambios en las restricciones.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció este lunes que el mandato estatal de uso de mascarillas en las escuelas se suspenderá el 7 de marzo. Y señaló que la decisión se basó en disminuciones “significativas” de múltiples métricas sobre el covid-19 en todo el estado.

“Nuestro recuento de casos, las hospitalizaciones, la tasa de positividad puntual, la tasa de transmisión están cayendo”, dijo Murphy a Jake Tapper de CNN el lunes.

“Nos hemos adherido abrumadoramente a la guía de los CDC. La razón por la que damos este paso hoy es nuestra realidad en Nueva Jersey”, continuó Murphy. “Ahora estamos en un lugar drásticamente diferente a la norma en este momento en todo el país, por lo que sentimos que podemos desvincularnos y dar este paso”.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul dijo en una sesión informativa el miércoles que “los casos en general han disminuido, las tasas de positividad han disminuido, las hospitalizaciones han disminuido, los casos por cada 100.000 habitantes han disminuido y las nuevas hospitalizaciones han disminuido”. También señaló que “las vacunas y los refuerzos han aumentado, y nuestra capacidad hospitalaria ha aumentado”. Lo que lleva a la suspensión del requisito estatal de uso de máscaras o vacunas para uso comercial en interiores a partir del jueves. Hochul se refirió a los datos como “una imagen hermosa”.

Por su parte, Oregon planea eliminar los requisitos generales de mascarillas para lugares públicos en interiores a más tardar el 31 de marzo, según anunciaron funcionarios de salud este lunes, y los requisitos de mascarillas para las escuelas se suspenderán el 31 de marzo.

Funcionarios estatales señalaron los datos de hospitalización como las razones detrás de su plan .

A fines de marzo, los especialistas en salud pública predicen que alrededor de 400 habitantes de Oregón o menos serían hospitalizados con Covid-19, el nivel de hospitalizaciones que experimentó el estado antes de que la variante Omicron comenzara a propagarse, según la Autoridad de Salud de Oregón.

Sin embargo, los funcionarios de salud del estado enfatizaron que las personas en Oregón deben mantener los requisitos de máscaras por ahora, ya que las hospitalizaciones por Covid-19 alcanzan su punto máximo y el sistema de atención médica se esfuerza por tratar a un gran número de pacientes gravemente enfermos.

“La evidencia de Oregon y de todo el país es clara: las mascarillas salvan vidas al desacelerar la propagación de covid-19”, dijo el Dr. Dean Sidelinger, funcionario de salud y epidemiólogo estatal, en un comunicado el lunes.

“Deberíamos ver que las hospitalizaciones por covid-19 disminuyen para fines de marzo porque muchos habitantes de Oregon usan mascarillas y toman otras medidas para protegerse a sí mismos y a los demás, como recibir una vacuna de refuerzo o vacunar a sus hijos. En ese momento, será más seguro levantar los requisitos de mascarillas”.

En California, el gobernador Gavin Newsom promocionó la estabilización de las tasas de hospitalización del estado como un factor que contribuyó a la planificación para levantar los mandatos de uso de mascarillas.

La “tasa de casos de California ha disminuido en un 65% desde nuestro pico por (la variante) ómicron. Nuestras hospitalizaciones se han estabilizado en todo el estado”, publicó Newsom en Twitter el lunes. El estado ahora planea suspender su requisito de mascarillas para espacios cerrados este martes.

En una declaración enviada por correo electrónico a CNN este miércoles, el Departamento de Salud Pública de California también destacó que “los casos de covid-19 y la tasa de transmisión comunitaria han disminuido constantemente en todo el estado desde principios de enero, y las hospitalizaciones se están estabilizando o disminuyendo en la mayoría de las regiones del estado”.

Los expertos en salud pública y los especialistas en enfermedades infecciosas siguen divididos sobre si estos estados se apresuran o son inteligentes para establecer los planes de suspender el uso de mascarillas con anticipación.

“Estos períodos de transición son siempre los más desafiantes”, dijo el miércoles el Dr. Richard Besser, exdirector interino de los CDC, a Jim Sciutto de CNN.

“Si escuchas a los expertos en salud pública, a los expertos en enfermedades infecciosas, no ves uniformidad de opinión. Ves una gran cantidad de opiniones diferentes en términos de, ¿es este el momento adecuado para tratar de eliminar parte del público las medidas de salud que existen?”, dijo Besser. “Los políticos, nuestros funcionarios electos, tienen que sopesar todos esos factores cuando presentan sus recomendaciones. Es un campo de juego complicado en este momento. Creo que sería incorrecto que cualquier gobernador prohibiera los mandatos”.

La Casa Blanca piensa en la vida después de la pandemia

Las decisiones de suspender los mandatos de mascarillas a nivel estatal ocurren después de que algunos líderes presionaran al presidente Joe Biden y su administración en la Casa Blanca la semana pasada para obtener pautas más claras sobre cómo hacer la transición de la pandemia actual a una fase endémica con el coronavirus.

Endémica significa que una enfermedad tiene una presencia constante en una población, pero que no abruma los sistemas de salud ni afecta a un número alarmante de personas, como suele ocurrir en una pandemia.

Biden y el equipo de salud pública de su gobierno han estado consultando a expertos en salud externos y otros durante semanas sobre cómo hacer la transición de la mejor manera a una nueva fase de la pandemia.

Fuentes le dijeron a CNN que los principales funcionarios de salud de la administración están evaluando en tiempo real cómo manejar la pauta federal sobre medidas de mitigación, incluyendo el uso de mascarillas, y hay un reconocimiento interno de que Estados Unidos está entrando en una nueva fase.

Un componente clave de la discusión ha sido qué métricas determinarán ahora el momento en que las comunidades deben implementar medidas de seguridad, como el uso de mascarillas. En fases anteriores de la pandemia, la atención se centró en el número de casos. Pero ahora, la capacidad hospitalaria, las tasas de hospitalización y las tasas de mortalidad se consideran factores importantes.

Un funcionario de la administración describió esto como un “compromiso importante”, dado que los funcionarios están identificando un nuevo marco nacional para la orientación de salud pública.

“Queremos ser deliberados al respecto y asegurarnos de que implementamos las decisiones correctas pero también podemos comunicarlo claramente a un país diverso, donde un estado puede verse diferente a otro”, dijo el funcionario.

Los CDC también han estado revisando su guía sobre medidas de mitigación, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de la agencia, en una sesión informativa virtual en la Casa Blanca el miércoles.

“Ciertamente entendemos la necesidad y el deseo de ser flexibles”, dijo Walensky. “Los casos y las hospitalizaciones están disminuyendo. Esto, por supuesto, es alentador y eso nos lleva, por supuesto, a revisar toda nuestra orientación. En este momento, seguimos recomendando el uso de mascarillas en áreas de transmisión alta y sustancial. Eso es mucho del público en este momento”.

Cuando Kaitlan Collins de CNN la presionó sobre si los estadounidenses deberían seguir la guía de los CDC o la de los gobernadores, Walensky dijo que tales decisiones de mitigación se seguirían tomando “a nivel local”.

“Ellos, según tengo entendido, en muchas de estas decisiones, están utilizando un enfoque por etapas. No todas estas decisiones se toman para detener las cosas mañana, pero están buscando un enfoque por etapas. Entonces, diría que, nuevamente, tienen que hacerse a nivel local”, dijo Walensky. Y agregó que estaba “realmente alentada” por la disminución en curso de los casos y hospitalizaciones en Estados Unidos y que los CDC continúan “trabajando en nuestra guía” con respecto a suspender restricciones contra el covid-19 como el uso obligatorio de máscaras.

— Kevin Liptak, Kaitlan Collins y MJ Lee, todos de CNN, contribuyeron a este informe.

