El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl trajo todo el calor del hip-hop

(CNN) — El domingo por la noche, en el espectáculo del medio tiempo del Pepsi Super Bowl LVI, el hip-hop de la vieja escuela mostró a los más jóvenes un par de cosas.

Los “original gangsters” Snoop Dogg y Dr. Dre actuaron junto a Eminem, el discípulo de Dre, la reina del hip-hop y R&B Mary J. Blige y la estrella del rap Kendrick Lamar.

No solo supuso la primera vez en que los artistas de hip-hop fueron los principales intérpretes del espectáculo del medio tiempo, sino que también brindó a la Generación X la oportunidad de comprobar si sus movimientos de baile seguían siendo “da bomb”, geniales, o si estaban totalmente locos por creerlo.

Y como el partido se jugó en el estadio SoFi de Los Ángeles, naturalmente Snoop y Dre comenzaron con “The Next Episode” y nos pusieron en ambiente con “California Love”.

El invitado sorpresa 50 Cent apareció entonces para interpretar el himno de cumpleaños favorito de todos los tiempos “In Da Club”.

Luego llegó el momento de que Blige subiera al escenario con sus emotivos éxitos, “Family Affair” y “No More Drama”.

Le siguió el ganador del premio Pulitizer, Lamar, rodeado de bailarines vestidos de negro y con unas bandas con el mensaje “Dre Day”. La poderosa actuación pareció recordar en fuerza y estilo a “Formation” de Beyonce durante su aparición en el show de 2016.

Acompañado por una banda con Anderson .Paak a la batería, Eminem fue el siguiente en cantar “Lose Yourself”, que, por supuesto, hizo que el público perdiera la cabeza. Eminem terminó la canción y se arrodilló, un gesto que hizo famoso el ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick como acto de protesta contra la brutalidad policial y la discriminación racial.

Entonces llegó el momento de volver a Dr. Dre, que parecía estar produciendo toda la actuación desde una mesa de sonido en lo alto de un decorado que hacía referencia a un barrio del sur de Los Ángeles. Dre tocó en piano un fragmento de “I Ain’t Mad At Cha” en homenaje a su antiguo colaborador y rapero de la Costa Oeste Tupac Shakur, asesinado a tiros a los 25 años en 1996. A continuación, recordó al público que “todavía tiene amor por las calles” con algunas barras de “Still D.R.E.” con Snoop Dogg.

Y… ¡así es como se demuestra a los jóvenes que los veteranos aún lo tienen!

