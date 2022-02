El precio de la gasolina en California alcanza un máximo histórico. Pronto podría llegar a US$ 5

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — La gasolina en California alcanzó un récord de US$ 4,72 por galón el miércoles, y los expertos dicen que el aumento a US$ 5 por galón probablemente será la norma en cuestión de meses, si no es que antes.

Esto no es solo un problema para los habitantes de la costa oeste: algunos de los factores detrás de los precios récord, en particular los relacionados con el cambio a combustibles renovables, podrían afectar los costos de la gasolina de Estados Unidos a nivel nacional en los próximos años.

¿Debería el Gobierno de EE.UU. controlar el precio de los alimentos y la gasolina? La medida es polémica

El promedio nacional de EE.UU. es actualmente de US$ 3,51 por galón. Los precios en California han estado durante mucho tiempo entre los más altos, pero se han disparado en los últimos años en parte debido a los cambios en algunas refinerías de la Costa Oeste. Las instalaciones se han cerrado en algunos casos, mientras que otras se están modificando para refinar combustibles renovables como el diésel elaborado a partir de aceite vegetal.

“California es el representante de lo que sucederá con la transición energética”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis de energía del Servicio de Información de Precios del Petróleo, la firma que rastrea los datos de gas para AAA. “Varias refinerías han cerrado permanentemente… Alejar a la gente de los combustibles fósiles podría ser lo correcto, pero no sin dolor”.

Así que ese es un factor: con menos capacidad de refinación, la producción diaria anterior de 2,5 millones de barriles de la costa oeste antes de la pandemia se ha desplomado en casi una cuarta parte.

Kloza cree que el costo de US$ 5 por galón podrían llegar a California en algún momento del segundo trimestre, y tal vez antes si la invasión de Ucrania por parte de Rusia, un importante productor de petróleo, llega a suceder. Otros estados del oeste también están sintiendo el aumento de precios, como Hawái, el único estado con un promedio de más de US$ 4 a US$ 4,49 el galón, así como Washington, Oregón y Nevada, donde los precios rondan los US$ 3,90.

EE.UU.: cómo afectaría a tu bolsillo la crisis Rusia-Ucrania 2:43

El cambio a las energías renovables afecta los precios de otra manera: impuestos más altos

Los impuestos y tarifas de gasolina del estado de California son de aproximadamente 68 centavos por galón, en comparación con un promedio nacional de 39 centavos, según el Instituto Americano del Petróleo.

California también impone impuestos y tarifas de carbono de aproximadamente US$ 1,35 por galón de gasolina al por mayor, un costo que se transfiere a los consumidores, dijo Kloza.

“La mayoría de los estados no tienen esas tarifas [mayoristas]. Pero es una atracción futura para varios estados azules”, dijo Kloza. “Si quieres alejar a la gente de los combustibles fósiles, debes comenzar a cobrar por el carbono”.

Mientras tanto, el nuevo récord de California no solo es el precio más alto de ese estado, es el más alto de cualquier estado.

El siguiente precio récord más alto fue de US$ 4,70 por galón en Alaska, pero ese máximo se estableció en julio de 2008 cuando un aumento en los precios del petróleo resultó en el promedio nacional récord de US$ 4,11 por galón.

Aunque el promedio nacional de EE.UU. de US$ 3,51 por galón es mucho más bajo que los US$ 4,72 de California, el precio nacional en realidad está aumentando más rápido en términos porcentuales. Los precios de la gasolina subieron un 6% en todo el país solo en el último mes y han subido un 40% durante el último año. En comparación, California subió solo un 2% en el mes y un 35% en el año.

