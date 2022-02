Biden advierte que “todo apunta” a que Rusia atacará a Ucrania “en los próximos días”

macamilarincon

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este jueves que un ataque de Rusia contra Ucrania podría comenzar en los próximos días, apuntando a que una nueva incursión en el país es casi segura. Y también destacó que Moscú podría fabricar eventos en momentos previos para generar un pretexto para la guerra.

“Es muy alto”, dijo Biden cuando Jeremy Diamond, de CNN, le preguntó cuál era el nivel de amenaza de una invasión rusa a Ucrania.

“Es muy alto porque no han sacado ninguna de sus tropas”, continuó desde el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de partir hacia Ohio, donde planea promocionar la ley de infraestructura que se aprobó el año pasado.

“Han llevado más tropas, número uno. Número dos, tenemos motivos para creer que están involucrados en una operación de bandera falsa para tener una excusa de invadir. Todas las señales que tenemos es que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania”, completó.

Biden había anticipado en ocasiones anteriores una invasión de Rusia en Ucrania, pero en esos momentos también matizaba su pronóstico diciendo que Putin aún no se había decidido. Este jueves fue más definitivo. Justo un día después de que funcionarios estadounidenses dijeran que 7.000 soldados rusos adicionales llegaron cerca de Ucrania, lo que contradice las afirmaciones rusas anteriores de una retirada.

Presionado sobre si cree que ocurrirá un ataque de Rusia y, de ser así, cuándo, Biden respondió: “Sí. Tengo la sensación de que ocurrirá en los próximos días”.

Biden habló momentos antes de que el secretario de Estado, Antony Blinken, se dirigiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una visita de último minuto antes de dirigirse a Alemania para la Conferencia de Seguridad de Munich. La vicepresidenta Kamala Harris también partió este para la cumbre, donde se espera que la crisis de Ucrania domine la discusión entre los líderes y funcionarios de seguridad nacional.

En ese sentido, Biden señaló que le pidió a Blinken que “fuera a las Naciones Unidas e hiciera una declaración” para trazar un camino diplomático. Añadió que también le propuso salidas diplomáticas a Putin en una conversación telefónica el domingo, que duró poco más de una hora.

“Hay un camino, hay una manera de superar esto”, dijo Biden. Y agregó que “no tenía planes” para una nueva llamada a Putin.

CNN informó este jueves que Estados Unidos recibió una respuesta de Rusia después de que la administración de Biden entregara un documento escrito al Kremlin hace tres semanas, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

Fue el último evento de un vaivén entre las dos naciones sobre sus preocupaciones de seguridad en Europa y las propuestas para abordarlas. Ninguna de las partes ha considerado las respuestas del otro como suficientes.

Biden respondió que aún no había leído esas respuestas de Rusia.

“Proviene de la embajada de Moscú. Lo están enviando por fax aquí, no, no lo están enviando por fax, lo van a enviar aquí. Todavía no lo he leído, no puedo comentar al respecto”, dijo.

