El crucero más grande del mundo está listo para zarpar

(CNN) — Han pasado tres años de preparación, pero el mayor crucero del mundo por fin está listo para recibir a los pasajeros.

El Wonder of the Seas de Royal Caribbean, que mide unos impresionantes 362 metros, fue entregado el mes pasado y está previsto que inicie su viaje inaugural desde Fort Lauderdale, Florida al Caribe el 4 de marzo.

Este crucero de 18 cubiertas fue construido en los astilleros Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire, Francia y tiene capacidad para 6.988 huéspedes y 2.300 miembros de la tripulación.

Un barco innovador

Representación del Wonder of the Seas, el mayor crucero del mundo.Crédito: Royal Caribbean

“Estamos muy contentos de presentar a los huéspedes de todo el mundo el Wonder of the Seas y sus características de clase mundial después de un proceso de seis años”, dice Mark Tamis, vicepresidente senior de operaciones hoteleras de Royal Caribbean International a CNN Travel.

“Desde la planificación hasta la entrega, hemos utilizado nuestra experiencia en todo Royal Caribbean, además de incorporar las sugerencias de nuestros huéspedes y los comentarios de los socios de viaje para crear algo verdaderamente asombroso”.

El barco comenzará a operar cruceros de cinco a siete noches desde Fort Lauderdale, Florida, al Caribe en marzo, antes de lanzar cruceros por el Mediterráneo Occidental desde Barcelona y Roma en mayo.

El Wonder of the Seas consta de ocho “vecindarios”, uno de los cuales contiene más de 20.000 plantas reales, y entre sus características a bordo se incluye lo que se describe como el “tobogán más alto del mar”, así como una tirolesa de 10 pisos de altura y una enorme pantalla de cine junto a la piscina.

Interrupciones por el covid

El Wonder of the Seas durante el inicio de su construcción física en el astillero Chantiers de l’Atlantique, en Francia.Crédito: Bernard Biger/Chantiers de l’Atlantique/Royal Caribbean

“Siempre nos hemos enorgullecido de ofrecer a los huéspedes los mejores y más innovadores barcos para darles una experiencia verdaderamente extraordinaria. Wonder engloba todo eso”, añade Tamis.

En un principio, la entrega del barco estaba prevista para 2021, pero se retrasó debido a las demoras provocadas por la pandemia mundial.

El sector de los cruceros se ha enfrentado a constantes trastornos en los dos últimos años como consecuencia del covid-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) elevaron a finales de diciembre el nivel de riesgo de los viajes en crucero al máximo, indicando que el riesgo de covid-19 era “muy alto” debido al aumento de las infecciones entre los pasajeros y la tripulación de los cruceros tras la aparición de la variante ómicron del coronavirus.

En enero de 2022, la orientación de la agencia sanitaria sobre el covid pasó a ser opcional para un gran número de cruceros. Este mes, los CDC rebajaron el nivel de riesgo del nivel 4 al nivel 3, lo que significa que su consejo es ahora que las personas deben estar completamente al día con sus vacunas contra el covid antes de viajar.

Una adición bienvenida

El Wonder of the Seas cuenta con ocho vecindarios a bordo repartidos en 18 cubiertas.Crédito: Royal Caribbean

Las normas de la orden de navegación condicional de los CDC, que finalizaron el 15 de enero, exigían que el 95% de los pasajeros y la tripulación estuvieran totalmente vacunados para poder navegar en la mayoría de las circunstancias, mientras que algunas líneas de cruceros exigían la vacunación de todos los pasajeros y la tripulación.

Royal Caribbean interrumpió las operaciones de algunos de sus barcos, entre ellos el Symphony of the Seas y el Serenade of the Seas, en enero debido a “circunstancias relacionadas con el covid en todo el mundo”.

Actualmente, la compañía de cruceros exige que todos los huéspedes de 12 años o más estén completamente vacunados, mientras que los mayores de dos años deben presentar una prueba con resultado negativo antes de zarpar. Todos los huéspedes de dos años o más deben usar mascarilla en la mayoría de los espacios públicos cerrados.

El Wonder of the Seas, el quinto y más nuevo de los buques de la clase Oasis de Royal Caribbean, es uno de los nuevos cruceros que se estrenarán en las próximas semanas y meses.

El Discovery Princess, la última incorporación a la flota de Princess Cruises, fue entregado en los astilleros Fincantieri de Monfalcone, Italia. Por su parte, el Disney Wish, el primer crucero nuevo que construye Disney en diez años, se entregará este verano, mientras que el nuevo crucero de lujo Silver Dawn de Silversea Cruises se estrenará en la primavera.

