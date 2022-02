Estados Unidos registra un incremento continuo de muertes maternas y desigualdad, según un informe de los CDC

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un nuevo informe federal muestra que ha habido un ligero aumento en el número de mujeres que mueren debido al embarazo o el parto cada año en Estados Unidos, y la tasa de mortalidad materna entre las mujeres negras sigue siendo tres veces mayor que la de las mujeres blancas.

El número total de mujeres identificadas que murieron por causas maternas en Estados Unidos aumentó de 658 en 2018 a 754 en 2019 y 861 en 2020, según el nuevo informe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, publicado este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (NCHS y CDC, respectivamente, por sus siglas en inglés).

El informe también muestra que la tasa de mortalidad materna del país ha aumentado de alrededor de 17 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2018 a 20 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2019 y casi 24 por cada 100.000 en 2020.

“Las tasas para las mujeres negras no hispanas fueron significativamente más altas que las tasas para las mujeres blancas no hispanas e hispanas”, escribió Donna Hoyert, de la División de Estadísticas Vitales de los CDC, en el nuevo informe. “Los aumentos de 2019 a 2020 para las mujeres negras no hispanas e hispanas fueron significativos. El aumento observado de 2019 a 2020 para las mujeres blancas no hispanas no fue significativo”.

El informe encuentra que en 2020, la tasa de mortalidad materna para las mujeres negras fue de 55,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, 2,9 veces la tasa de las mujeres blancas.

El informe también encuentra que las tasas de mortalidad materna aumentaron con la edad, pasando en 2020 de casi 14 muertes por cada 100.000 nacidos vivos entre las mujeres menores de 25 años a cerca de 23 muertes por cada 100.000 para las que tienen entre 25 y 39 años y casi 108 muertes por cada 100.000 para las que tienen 40 años o más. Los datos muestran que la tasa de las mujeres de 40 años o más era 7,8 veces mayor que la de las mujeres menores de 25 años.

El nuevo informe se basa en los datos nacionales de mortalidad del Sistema Nacional de Estadísticas Vitales de los CDC, y se definió la muerte materna como la muerte de una mujer durante el embarazo o en los 42 días siguientes al mismo.

Una tendencia continua

El aumento de la tasa de mortalidad materna identificado en el nuevo informe no es algo nuevo. La tasa de mortalidad relacionada con el embarazo en Estados Unidos ha aumentado de forma constante en las últimas tres décadas.

El nuevo informe sugiere que el incremento de la mortalidad materna continuó durante los primeros días de la crisis del covid-19, pero un portavoz del NCHS escribió en un correo electrónico a CNN que los investigadores necesitan realizar más estudios para determinar exactamente cómo la pandemia podría estar relacionada con la salud materna.

“La contribución del covid-19 al aumento de las muertes maternas aún no ha sido examinada en su totalidad por el NCHS; sin embargo, una revisión inicial de la causa de la muerte entre las muertes maternas indica que puede ser difícil discernir el papel que desempeñó el covid-19 en una muerte materna”, dijo el portavoz del NCHS a CNN.

Los profesionales de la salud y los grupos de defensa han sonado las alarmas de que la pandemia, que ha afectado de forma desproporcionada a las comunidades de color y ha puesto a prueba los recursos del sistema sanitario del país, puede aumentar aún más las barreras para la atención de las personas embarazadas.

El aumento de la atención sobre las disparidades en la asistencia médica ha impulsado a los legisladores federales a actuar. El año pasado, la diputada Lauren Underwood, la diputada Alma Adams, el senador Cory Booker y los miembros del grupo de legisladores de Salud Materna Negra presentaron la Ley “Momnibus” de la Maternidad Negra, un amplio paquete bipartidista de proyectos de ley que tiene como objetivo proporcionar apoyo pre y postnatal a las madres negras, pero la mayoría de los proyectos de ley del paquete todavía están abriéndose camino en el Congreso.

Mientras tanto, Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna más alta de todos los países desarrollados, según el Commonwealth Fund y los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que las tasas de mortalidad materna se mantienen sin cambios o aumentan en Estados Unidos, disminuyen en la mayoría de los países.

Priya Krishnakumar de CNN contribuyó con este reportaje.

