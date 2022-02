Ethan Crumbley, acusado del tiroteo en un escuela, debería seguir en una cárcel para adultos por su alta madurez mental, dicen los fiscales

CNNEspañol sjv

(CNN) — Ethan Crumbley, joven de 15 años que está acusado del tiroteo en una escuela secundaria de Michigan en el que cuatro estudiantes fueron asesinados en noviembre debería permanecer en la cárcel para adultos porque su madurez mental está muy por encima de su edad, argumentaron los fiscales el martes. Ethan Crumbley enfrenta una serie de cargos, incluido el asesinato, como adulto por presuntamente abrir fuego en la Escuela Secundaria Oxford en Michigan el 30 de noviembre, matando a cuatro estudiantes e hiriendo a otros siete: seis estudiantes y un maestro.

Debido a la gravedad de los delitos que enfrenta, ha estado recluido en la cárcel del condado de Oakland. Y el martes, los fiscales argumentaron durante una audiencia en la corte que debería permanecer allí en lugar de ser transferido al centro de menores Children’s Village del condado de Oakland.

“En su diario, describió el tipo de arma que necesitaba, quién sería su primera víctima y finalmente expresó que se entregaría para poder presenciar el dolor y el sufrimiento que causó”, dijo Markeisha Washington, jefa de la División de Apoyo Familia de la Fiscalía del condado de Oakland. “Esto muestra la sofisticación más allá de la de un chico promedio de 15 años”.

Ethan Crumbley está bajo supervisión constante y es monitoreado cada 15 minutos por un oficial, según su abogada defensora pública, Paulette Michel Loftin.

El presunto atacante enfrenta un cargo de terrorismo, cuatro cargos de homicidio premeditado, siete cargos de agresión con intención de asesinar y 12 cargos de posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Se ha declarado inocente y sus abogados han presentado un aviso de que planean utilizar una defensa por demencia en el juicio.

Loftin, quien le dijo a la corte que se reunió con Ethan al menos 12 veces, dijo que el fiscal estaba argumentando con base a los eventos que ocurrieron antes de que se acusara a su cliente. “Creo que va a ser muy importante que la corte analice lo que sucedió desde que fue acusado”, dijo Loftin.

Loftin dijo que antes del tiroteo, Crumbley estaba alucinando, viendo cosas y escuchando voces. “No estaba durmiendo, estaba extremadamente ansioso, no estaba comiendo adecuadamente”, dijo Loftin y agregó que Crumbley había pedido a sus padres que vieran a un terapeuta.

Dijo que el aislamiento extremo en la cárcel “no es beneficioso en absoluto y en realidad perjudica al señor Crumbley”.

Los fiscales argumentaron que Crumbley tiene acceso a servicios en la cárcel para adultos que no están disponibles para los menores alojados en el Children’s Village del condado de Oakland.

Actualmente se le permite ver televisión, tiene acceso a una tableta para comunicarse con amigos y familiares, se le permite jugar juegos y tiene acceso a libros, tiene privilegios telefónicos, recibe correo y tiene acceso a la comisaría de la cárcel donde tiene una cuenta y puede comprar ciertos artículos, dijo la fiscalía.

Loftin argumentó que si bien su cliente tiene acceso a una tableta, no es algo que esté alojado en su celda con el dispositivo y que si bien tiene acceso a un teléfono, no tiene números de teléfono de ningún pariente “por lo que no tiene utilizó el teléfono en absoluto”.

El juez de circuito del condado de Oakland, Kwame Rowe, también escuchó a Heather Calcaterra, gerente de Children’s Village, quien dijo que actualmente no hay menores en Children’s Village con cargos de asesinato.

“Nunca he tenido un caso como este en mi carrera”, dijo Calcaterra. “Esta fue una situación devastadora, y no sabemos cuál es la presencia del acusado en nuestro campus, en las aulas, en las unidades, qué presencia, cómo puede desencadenar o afectar a otros jóvenes del condado de Oakland”.

Calcaterra agregó que estaría preocupada por la seguridad de Crumbley en el centro de detención juvenil. “No sé si sería un objetivo. No sé si su presencia en un centro de menores le causaría algún tipo de trauma”.

Rowe permitió a los abogados hasta el final de la semana para proporcionar información complementaria al escrito para su consideración antes de decidir si se permitirá que Crumbley sea trasladado al centro de menores.

Se espera que la decisión de Rowe ocurra la próxima semana.

El comportamiento de Ethan Crumbley sigue siendo una preocupación, dicen los fiscales

En los días previos al tiroteo, Ethan Crumbley mostró un comportamiento preocupante que alarmó a los funcionarios escolares.

Sus padres, Jennifer y James Crumbley, se declararon inocentes de cuatro cargos de homicidio involuntario por sus acciones, o la falta de ellas, que condujeron al tiroteo. Los fiscales los acusaron de darle a su hijo fácil acceso al arma y de ignorar las señales de que era una amenaza.

Fueron arrestados días después del tiroteo en un almacén de Detroit luego de una persecución después de que no acudieron a la corte para su lectura de cargos inicial.

Durante la audiencia del martes, la fiscal adjunta del condado de Oakland, Kelly Collins, dijo que el 17 de diciembre Crumbley preguntó al personal de la cárcel: “¿Cómo obtengo mi correo de admirador, mi correo de odio y mi comisario?”.

“Él sabe que va a tener gente que lo admire y gente que lo odie por igual, y quiere esa notoriedad”, dijo Collins.

Collins argumentó que la comunicación por correo electrónico de Crumbley a través de la tableta a lo que ella llamó sus fanáticos muestra que retrata su vida en la cárcel como “no tan mala”.

“No tendremos esto por escrito cuando esté en Children’s Village, cuando esté hablando con otro menor”, argumentó Collins. “Esta no es una persona a la que deba colocar en la posición de tener contacto e influencia potencial sobre otros menores”, dijo.

