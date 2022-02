La mitad de los rusos dice que sería correcto usar la fuerza militar para mantener a Ucrania fuera de la OTAN

CNNEspañol sjv

(CNN) — Mientras el mundo espera para ver si Rusia invadirá Ucrania, una nueva encuesta exclusiva de CNN revela que el doble de personas en Rusia cree que sería correcto que Moscú use la fuerza militar para evitar que Kyiv se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) frente a las personas que dicen que eso estaría mal.

Uno de cada dos rusos (50%) entrevistados dice que estaría bien usar la fuerza militar, mientras que solo una cuarta parte (25%) dice que estaría mal hacerlo. El otro cuarto de los encuestados (25%) no está seguro, según la encuesta.

Pero el sondeo también encontró que más rusos piensan que sería incorrecto usar la fuerza militar “para reunir a Rusia y Ucrania”, dos países con una larga y complicada historia de estar entrelazados.

Es una decisión difícil, pero el 43% de los rusos dijo que el uso de la fuerza militar contra Ucrania para unirla a Rusia estaría mal, mientras que el 36% dijo que estaría bien. (El resto de los encuestados dijeron que no sabían si estaría bien o mal).

Tal vez como era de esperar, la mayoría de la gente en Ucrania no está de acuerdo con el uso de la fuerza contra ellos. Siete de cada 10 encuestados dijeron que sería incorrecto que Rusia usar la fuerza militar para evitar que Ucrania se uniera a la OTAN (70%) o para reunir a los dos países (73%).

Y la mayoría de los ucranianos rechaza la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin en un discurso el lunes de que su país no tiene una base histórica y es esencialmente una creación de la ex Unión Soviética.

Por qué la Unión Soviética está conectada a la crisis de Rusia y Ucrania

En todo el país y de todas las edades, la mayoría de los ucranianos dicen que no son “un solo pueblo” con los rusos y que los dos países no deberían ser uno.

La encuesta, de más de 1.000 personas en cada país, se realizó en línea del 7 al 15 de febrero, antes del discurso de Putin el lunes y el reconocimiento de Moscú de dos repúblicas separatistas separatistas en Ucrania.

Ola de reacciones por reconocimiento de Putin a separatistas en Ucrania 3:07

Muchos en Rusia creen que su país se vería fundamentalmente amenazado por una mayor expansión de la OTAN a Ucrania, según el veterano presentador de televisión y periodista ruso y de la era soviética Vladimir Pozner.

“Habla de la opinión de que, si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, y si se desplegaran fuerzas de la OTAN en la puerta de Rusia, eso constituiría una amenaza existencial y, por lo tanto, no se puede permitir”, dijo Pozner a CNN por correo electrónico.

Orysia Lutsevych, jefa del Foro de Ucrania en el grupo de expertos Chatham House en Londres, pintó una imagen más oscura de la perspectiva rusa.

“La Rusia moderna tiene un síndrome de imperios que se derrumban”, le dijo a CNN por correo electrónico. “La pérdida de estas tierras se presenta como una ‘injusticia histórica’ que debe ser rectificada, incluso por la fuerza. Ucrania es vista como una joya de la corona que está siendo ‘robada por la OTAN’. Aprovechando el viejo alarmismo soviético sobre EE.UU. y la OTAN, los rusos creen que es un bloque agresivo que está en el camino de la unidad entre Rusia y Ucrania”.

Miedo al primer golpe

Contrariamente a las advertencias occidentales de que el presidente ruso, Vladimir Putin, está desplegando fuerzas para atacar al vecino occidental del país, solo el 13% de los rusos cree que es probable que el Kremlin inicie una acción militar contra Ucrania.

La mayoría de los rusos tampoco esperan un ataque ucraniano contra su país: solo el 31% de los rusos dijo que eso era probable. De hecho, dos de cada tres (65%) esperan un final pacífico de las tensiones entre Rusia y Ucrania.

“La razón por la que el 75% de los rusos piensa que Rusia no invadirá Ucrania es simplemente por lo que leen en sus periódicos y ven en su televisión. Básicamente no hay histeria, no hay tambores de guerra, un mensaje consistente de que no queremos una guerra y no comenzaremos una”, dijo Pozner.

Pozner dijo que los rusos no son ingenuos ni ignoran las advertencias de los líderes occidentales de que Putin está considerando invadir Ucrania.

Explicó: “Los rusos saben lo que dicen los líderes occidentales. Sus declaraciones aparecen ampliamente en los medios de comunicación. El sentimiento general es que Occidente, de hecho, quiere que Rusia ataque a Ucrania porque eso sería una ventaja para Occidente, está incitando a Rusia a atacar”.

Pero Pozner argumentó que los rusos entienden que una invasión de Ucrania sería costosa.

“También son de la opinión de que, si bien Ucrania no podría resistir una invasión rusa total, Rusia perdería mucho más de lo que ganaría con cualquier victoria militar”, dijo.

Sin embargo, según Lutsevych, el predominio en Rusia de la opinión de que su país no iba a invadir Ucrania puede ilustrar “cómo los medios de comunicación y la desinformación controlados por el Estado ruso están dando forma a una realidad alternativa para la población rusa”.

“Dentro de Rusia, Occidente se presenta como un villano que abusa de Ucrania para socavar la grandeza de Rusia. En el caso de una agresión militar rusa, se presentará a Rusia luchando contra las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, y no matando a sus hermanos eslavos”, dijo Lutsevych.

Mientras tanto, menos ucranianos que rusos creen que habrá un final pacífico de las tensiones: solo el 43% espera eso.

Pero los ucranianos están divididos sobre la posibilidad de que Rusia inicie una guerra: el 42% lo espera, mientras que el 45% piensa que es poco probable. (El 13% restante dice que no sabe).

Más de la mitad de los rusos (57%) entrevistados y las tres cuartas partes de los ucranianos (77%) encuestados piensan que es poco probable que Ucrania inicie una acción militar contra Rusia en un futuro cercano, con solo el 31% en Rusia y el 13% en Ucrania diciendo que creen que es probable que Ucrania provoque un conflicto militar.

Rusos y ucranianos ni siquiera se ponen de acuerdo sobre si hay fuerzas militares rusas en las áreas orientales de Ucrania controladas por los separatistas conocidas como Donbás: tres cuartas partes de los ucranianos (73%) creen que hay tropas rusas allí, a diferencia de uno de cada cinco rusos (19%).

¿Por qué Donbás está en el centro de la crisis de Ucrania?

Los rusos más jóvenes fueron más propensos que la población general (un 28%) a decir que sus tropas estaban en Donbás.

La encuesta se completó antes del anuncio de Putin de que Rusia enviaría lo que llamó “fuerzas de paz” a las regiones.

Rusia había sostenido durante años que no tenía soldados sobre el terreno allí, pero funcionarios estadounidenses, de la OTAN y ucranianos dicen que el Gobierno ruso suministra a los separatistas, les brinda apoyo de asesoramiento e inteligencia, e integra a sus propios oficiales en sus filas.

Mapa Rusia-Ucrania: así podría verse la posible invasión de Putin 1:59

¿Hermanos o no?

Detrás de la crisis inmediata, los rusos y los ucranianos tienen puntos de vista marcadamente diferentes sobre la relación entre los dos países y sus poblaciones.

Dos de cada tres (64%) rusos dicen que ellos y los ucranianos son un solo pueblo, una posición enseñada en la era soviética.

¿Cuándo perteneció Ucrania a Rusia y cuándo se separó?

Incluso antes de su discurso del lunes, Putin había estado promoviendo la opinión de que los dos pueblos son uno, particularmente en un ensayo tendencioso el verano pasado.

¿Por qué es tan importante Ucrania para Putin? 2:22

Afirmó que “la idea del pueblo ucraniano como una nación separada de los rusos” fue formulada por intelectuales tan recientemente como en el siglo XIX, sin tener en cuenta la compleja historia de las naciones al afirmar: “Dado que no había una base histórica, y no podía haber ninguna , las conclusiones fueron corroboradas por todo tipo de brebajes”.

Putin argumentó que la “política de localización” de la era soviética enfatizaba las diferencias regionales, lo que implicaba que esas diferencias tenían poca base histórica.

“Por lo tanto, la Ucrania moderna es enteramente producto de la era soviética”, insistió.

El historiador Timothy Snyder de la Universidad de Yale descartó todo el argumento de Putin.

“El problema con el ensayo de Putin es que está tan completamente equivocado en todo que es difícil saber por dónde empezar”, le dijo a CNN en un correo electrónico, citando un ejemplo del uso del término “Ucrania” desde hace tanto como desde 1648.

En todo caso, dijo, es la idea de un Estado-nación ruso que es una construcción moderna, no la de Ucrania.

“Rusia no era una idea nacional en el siglo XIX. Fue una idea imperial. En el ensayo se introduce de contrabando la noción de que había una nación rusa, en el sentido moderno, contra la cual se definió Ucrania. Pero no existía tal nación rusa en el siglo XIX”, dijo.

Independientemente del debate histórico, los ucranianos tienden a pensar en sí mismos como personas separadas, encontró la encuesta de CNN.

Un poco más de una cuarta parte (28%) de las personas en Ucrania dice que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, mientras que dos tercios (66%) dice que no lo son: una imagen espejo de la vista desde el otro lado de la frontera.

Snyder argumentó que, sobre este tema, debería prevalecer la opinión de Ucrania.

“La voz de la gente más pequeña importa más. Un país más grande que reclama una nación más pequeña se llama imperialismo”, le dijo a CNN por correo electrónico.

“Los rusos tienden a decir que los ucranianos y los rusos son un solo pueblo porque (1) generalmente han tenido poco contacto con Ucrania y (2) esto es lo que dice su presidente y es muy similar a la línea soviética”, dijo Snyder.

Ninguna región de Ucrania, y ningún grupo de edad, tiene una mayoría en la que los encuestados digan que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo.

Incluso en el este de Ucrania, que limita con Rusia y está parcialmente controlado por separatistas respaldados por Moscú, menos de la mitad (45%) de los encuestados dijeron estar de acuerdo en que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, una puntuación mucho más baja que en Rusia.

Fronteras contemporáneas y brecha generacional

Aunque los rusos tienden a decir que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, la mayoría de los rusos (54%) dice que deberían ser dos países, aunque un tercio (34%) dice que deberían ser un solo país. El 12% restante dice no saber.

Los ucranianos sienten abrumadoramente que Rusia y Ucrania deberían ser dos países separados: el 85% lo dice así, el 9% dice que deberían ser un solo país y el 6% responde que no sabe.

Los rusos son más propensos que los ucranianos a apoyar el cambio de las fronteras de los dos países para que las regiones de Ucrania donde las personas puedan “sentirse” más rusas puedan convertirse formalmente en parte de Rusia.

Una vez más, las opiniones al otro lado de la frontera son imágenes especulares entre sí: dos tercios (68%) de los rusos apoyaría cambiar las fronteras y el 8% se opondría, mientras que dos tercios (64%) de los ucranianos se opondría y el 13% lo apoyaría.

Rusos y ucranianos también difieren en sus puntos de vista sobre la ex Unión Soviética.

Siete de cada 10 rusos (71%) dicen que la ex Unión Soviética fue algo positivo, mientras que uno de cada 10 (9%) dice que fue negativo, mientras que los ucranianos se dividieron en partes iguales: el 34% dijo que era positivo y el 35% dijo que era negativo. Los restantes en ambos países se mostraron neutrales o indecisos al respecto.

Hay una división generacional sobre la cuestión en Ucrania, donde el 41% de las personas de 55 años o más, lo suficientemente mayores como para recordar la ex Unión Soviética, lo ven como algo positivo. Solo una cuarta parte (23%) de los ucranianos de entre 18 y 34 años (personas nacidas después del colapso de la URSS o niños muy pequeños cuando se disolvió en 1991) lo ven como algo positivo.

Las diferentes opiniones sobre la URSS se derivan de las diferentes relaciones con ella, dijo Snyder.

“El liderazgo ruso tiende a definir a Rusia como el Estado sucesor de la ex Unión Soviética. Más que los ucranianos, los rusos tienen dificultades para definir una historia sin la ex Unión Soviética en el centro”, dijo el historiador de Yale.

“Los rusos tienden a aceptar que la ex Unión Soviética tenía políticas de terror, pero creen que los costos de estas se sufragaron por igual en toda la URSS. En Ucrania, la gente tiende a creer que el Holodomor de 1932-1933, una hambruna política diseñada por Stalin, estaba dirigida a su país en particular”.

Preocupaciones comunes

A pesar de la gran brecha en sus puntos de vista, los rusos y los ucranianos están de acuerdo en algunos temas.

Dada una lista de nueve características, los rusos y los ucranianos tienden a ponerse de acuerdo sobre cuáles encarnaban Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con algunas diferencias notables.

“Fuerte” y “decisivo” fueron la segunda y tercera respuestas más populares para Putin entre rusos y ucranianos. La opción número uno fue radicalmente diferente: los rusos eligieron “inteligente”, mientras que los ucranianos eligieron “peligroso”.

La mayoría de los ucranianos eligieron solo “amigable” e “inteligente” como descripciones de su propio presidente, y alrededor del 40% también seleccionaron “pragmático” y “responsable”. Mientras tanto, los rusos no clasificaron alto a Zelensky en ninguna de las características, pues un tercio (35%), de manera similar a los propios ucranianos (32%), lo describen como “peligroso”.

Las opiniones se dividieron marcadamente sobre el presidente estadounidense Joe Biden. Las descripciones más comunes de Biden por parte de los ucranianos fueron “inteligente”, “fuerte” y “responsable”, mientras que la mayoría de los rusos no lo calificaron alto en ninguna de las características. La mitad (47%) de los rusos llamaron a Biden “peligroso”, al igual que un tercio (32%) de los ucranianos.

La mayoría en ambos países (57% de los rusos y 61% de los ucranianos) se describieron como optimistas sobre el futuro de ellos y sus familias, mientras que aproximadamente un tercio de los rusos y ucranianos (37% y 32% respectivamente) se describieron como pesimistas.

Metodología

Savanta ComRes entrevistó en línea a 1.021 personas mayores de 18 años en Rusia y a 1.075 personas mayores de 18 años en Ucrania entre el 7 y el 15 de febrero. Los datos se ponderaron para que fueran representativos de las poblaciones rusa y ucraniana por edad, sexo y región. El margen de error de muestreo es de más o menos 3,1 puntos porcentuales para Rusia y de más o menos 3 puntos para Ucrania para datos nacionales.

Los márgenes de error de muestreo para los grupos de edad en Ucrania son los siguientes: 5,6 puntos porcentuales para las edades de 18 a 34 años, 4,8 puntos para las edades de 35 a 54 y 5,2 puntos para las edades mayores de 55 años. Los márgenes de error de muestreo para los grupos de edad en Rusia son de la siguiente manera: 5,2 puntos porcentuales para las edades de 18 a 34, 5,4 puntos para las edades de 35 a 54 y 5,3 puntos para las edades mayores de 55 años.

Las regiones geográficas de Ucrania en el mapa están constituidas por las siguientes regiones administrativas:

Norte: Óblast de Chernihivska, Óblast de Kyivska, Óblast de Sumska, Óblast de Zhytomyrska, Kyiv; Oeste: Óblast de Chernivetska, Óblast de Ivano-Frankivska, Óblast de Khmelnytska, Óblast de Lvivska, Óblast de Rivnenska, Óblast de Ternopilska, Óblast de Volynska, Óblast de Zakarpatska; Centro: Óblast de Cherkaska, Óblast de Dnipropetrovska, Óblast de Kirovohradska, Óblast de Poltavska, Óblast de Vinnytska; Este: Óblast de Donetska, Óblast de Kharkivska, Óblast de Lugansk; Sur: Óblast de Khersonska, Óblast de Mykolaivska, Óblast de Odeska, Óblast de Zaporizka, Crimea, Sebastopol.

Los márgenes de error de muestreo para estas regiones geográficas están entre 5,8 y 7,6 puntos porcentuales.

