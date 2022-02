Kyiv en alerta máxima mientras las fuerzas rusas se acercan por todos lados

Alejandra Ramos

(CNN) — Dos grandes explosiones iluminaron el cielo nocturno al suroeste de Kyiv en la madrugada del domingo con una detonación que pareció estar aproximadamente a 20 kilómetros del centro de la ciudad.

Las explosiones se producen después de que las fuerzas superadas en armas de Ucrania ocuparon la capital de Kyiv por tercer día el sábado mientras continúan las batallas en todo el país, entretanto el desafiante presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, les decía a los ciudadanos que defendieran el país.

Una explosión iluminó el horizonte el sábado por la noche en la estratégica ciudad marítima de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, mientras los fuertes bombardeos reverberaban en sus afueras.

El sonido de los disparos de armas pequeñas y el impacto de múltiples cohetes marcaron la noche después de un día de gran tensión en la ciudad. Un equipo de CNN vio a los soldados ucranianos disparar tiros de advertencia y arrojar al suelo a presuntos saboteadores rusos de sus autos.

Después de reportes no confirmados de paracaidistas rusos que aterrizaron en las áreas del norte de la ciudad, se levantó un puente por primera vez en años en un intento por cortar una conexión principal entre el norte y el sur de la ciudad, que se encuentra en una entrada del Mar Negro.

A medida que la guerra se traslada a las calles de varias ciudades del país, con el ejército de Ucrania superado en número que continúa reteniendo a las fuerzas invasoras en múltiples lugares, el Ministerio de Defensa ruso dijo que se ordenó a sus tropas que reanuden su ofensiva “en todas las direcciones”.

Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos advirtió el sábado que más de la mitad del poder reunido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “está ahora comprometido dentro de Ucrania”.

Fuertes combates estaban en curso en la ciudad norteña de Járkiv, que está cerca de la frontera con Rusia, mientras que había “menos resistencia en el sur”, dijo un funcionario estadounidense.

En Vasilkiv, una ciudad a unos 35 kilómetros al sur de Kyiv, el alcalde dijo el sábado por la mañana que se estaban produciendo feroces combates en el centro de la ciudad.

La alcaldesa de Vasilkiv, Natalia Balasynovich, dijo que hubo pérdidas en el lado ucraniano con “muchos heridos, desafortunadamente, están en los 200”, dijo el sábado al canal del parlamento ucraniano.

Pero la invasión de Rusia no ha progresado tan rápido como hubiera esperado Moscú, dicen funcionarios de inteligencia occidentales.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que Rusia aún tiene que obtener el control del espacio aéreo ucraniano “reduciendo en gran medida la efectividad de la Fuerza Aérea Rusa”.

Rusia también ha enfrentado “dificultades logísticas agudas y una fuerte resistencia ucraniana”, lo que ha frenado la velocidad del avance ruso, dijo el ministerio del Reino Unido en una actualización de inteligencia del sábado compartida en Twitter.

Pero enfatizó que la mayor parte de las fuerzas rusas ahora están a solo 30 kilómetros del centro de Kyiv, y advirtió que es probable que las bajas “sean grandes y mayores de lo anticipado o reconocido por el Kremlin”.

A pesar de ser un objetivo principal en la invasión, Zelensky rechazó una oferta de evacuación de Estados Unidos, dijo el sábado la Embajada de Ucrania en Gran Bretaña en Twitter.

“La lucha está aquí; necesito municiones, no un aventón”, dijo Zelensky a Estados Unidos, según la embajada.

Zelensky se hizo eco de la determinación de muchos ucranianos —algunos de los cuales han tomado las armas— en un mensaje de video el sábado por la tarde. “Hemos resistido y repelido con éxito los ataques enemigos. Los combates continúan en diferentes ciudades y regiones de nuestro país”, dijo.

“Cada ucraniano debe tener una cosa en mente: si puedes detener y destruir a los ocupantes, házlo. Todos los que puedan regresar a Ucrania, regresen a defender Ucrania”, afirmó.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, se preparó para otra noche de combates e impuso un toque de queda en la ciudad, desde las 5:00 p.m. local (10:00 a.m. ET) a las 8:00 a.m., a partir del sábado por la noche. Advirtió que los civiles que estén en la calle después del toque de queda serán considerados “miembros de los grupos de sabotaje y reconocimiento del enemigo”.

La resistencia a la invasión de Rusia ha visto a los civiles prepararse para defender su capital en los últimos días, con funcionarios armando a los reservistas con 18.000 armas y municiones solo en Kyiv y la televisión ucraniana transmitiendo instrucciones para hacer cócteles Molotov.

En la ciudad norteña de Bakhmach, los ciudadanos ucranianos intentaron detener los tanques rusos parándose frente a ellos, según videos vistos por CNN.

Un equipo de CNN detectó un lanzacohetes múltiple ruso al sur de Belgorod, Rusia, cerca de la frontera con Ucrania el sábado por la tarde.

El Lanzacohetes Múltiple TOS-1 o TOS-1A visto por CNN es capaz de lanzar cohetes con ojivas termobáricas. No hay pruebas de que se hayan utilizado armas termobáricas en el conflicto de Ucrania.

Este tipo de armas no utilizan munición convencional. En cambio, están llenos de explosivos de alta temperatura y alta presión. A veces se les llama “bombas de vacío” porque absorben el oxígeno del aire circundante para generar una poderosa explosión y una gran onda de presión que puede tener enormes efectos destructivos.

Los daños en los pisos superiores de un edificio en Kyiv el 26 de febrero de 2022, luego de que, según reportes, fuera alcanzado por un cohete ruso. (Foto de DANIEL LEAL/AFP vía Getty Images)

La madrugada del sábado, un gran bloque de apartamentos residenciales en el oeste de Kyiv fue alcanzado por un misil o cohete, mientras los residentes de la ciudad se vieron obligados a buscar refugio después de una aterradora noche de combates.

Las imágenes y el video de la escena mostraron el gran impacto en unos diez pisos del edificio, con la causa del golpe poco clara y el número de víctimas desconocido. Varias unidades de apartamentos volaron por completo, les faltan las paredes exteriores y las ventanas, dejando un gran agujero visible en el costado del edificio.

Las tropas de Ucrania están luchando contra un poder militar significativamente superior. El gasto en defensa de Rusia es aproximadamente diez veces mayor que el de Kyiv y sus fuerzas armadas ascienden a unos 900.000 efectivos activos y dos millones en reserva, frente a los 196.000 y 900.000 reservistas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso no ha reportado una sola víctima del combate de la invasión, según muestra una revisión de CNN de sus comunicados de prensa. Pero Zelensky ha afirmado que las fuerzas del país han matado a “cientos” de soldados rusos, sin dar una cifra exacta. El viernes por la mañana, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que Rusia había perdido más de 450 efectivos.

Los funcionarios ucranianos han reconocido las bajas de su lado.

CNN no ha podido verificar de forma independiente las cifras de víctimas.

¿Hay espacio para la diplomacia?

Ha habido sugerencias de esfuerzos hacia la diplomacia para detener el derramamiento de sangre, y el asesor principal de Zelensky, Myhailo Podoliak, dijo el sábado por la mañana que Ucrania establecería condiciones en cualquier proceso, y señaló que no creía que el país tuviera “posturas débiles”.

Un portavoz separado de Zelensky, Sergii Nykyforov, dijo el viernes por la noche que Ucrania “ha estado y sigue estando lista para hablar sobre un alto al fuego y la paz”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el viernes detener el avance del ejército ruso en Ucrania en espera de negociaciones, pero las operaciones se reanudaron después de que el gobierno de Kyiv supuestamente rechazara las conversaciones, dijo el sábado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El portavoz de Zelensky, Nykyforov, había negado previamente cualquier “afirmación de que nos hemos negado a negociar”.

“Cuanto antes comiencen las negociaciones, mayores serán las posibilidades de reanudar la vida normal”, comentó.

Funcionarios occidentales han estado examinando si Zelensky podría formar un gobierno en el exilio si tuviera que huir de Kyiv, dijeron funcionarios estadounidenses a CNN. Pero esos funcionarios y una fuente cercana a Zelensky dijeron que el presidente de Ucrania rechazó esas ofertas.

Residentes evacuados del edificio de apartamentos dañado en Kyiv el 26 de febrero. (Ministerio del Interior de Ucrania)

En un comunicado el sábado el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber tomado el control de la ciudad de Melitopol en el sureste de Ucrania. Esto se produce después de que una explosión masiva en el aeropuerto de Melitopol fuera capturada en imágenes compartidas en las redes sociales.

Rusia también lanzó ataques con misiles de crucero durante la noche contra objetivos en Ucrania.

Ha habido reportes de edificios de apartamentos y jardines de infancia bombardeados, civiles asesinados y cohetes encontrados en calles residenciales desde el comienzo de la invasión a principios de esta semana.

Las imágenes analizadas por CNN confirmaron que, en varias ocasiones, las fuerzas rusas han atacado áreas densamente pobladas en todo el país.

La invasión de Rusia ha sido seguida por amplias sanciones por parte de las naciones occidentales, diseñadas para dañar la economía de Rusia y convertir a Putin en un “paria” internacional.

El sábado se vio un impulso en Europa para aislar a Rusia de SWIFT, una red de mensajería de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo, con Italia y Hungría señalando su apoyo.

La decisión de Rusia de invadir Ucrania ha visto a sus aliados como China luchar por equilibrar su estrecha asociación estratégica con Moscú con su política aparentemente contradictoria de apoyar la soberanía estatal.

China, que se ha negado a criticar el ataque de Rusia, se abstuvo en la votación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condena la invasión rusa de Ucrania.

Crisis humanitaria

Si bien las dos noches anteriores en Kyiv estuvieron marcadas por los sonidos de explosiones esporádicas lejanas, la noche del viernes en la capital fue diferente para los residentes que se quedaron, con ráfagas armas de fuego pequeñas y visibles líneas de fuego de color naranja que se elevaban hacia el cielo.

Las calles alrededor del centro de la ciudad también estaban vacías, y muchos de los que permanecieron pasaron la noche en estaciones de metro y estacionamientos subterráneos en busca de un refugio seguro.

Una residente de Kyiv que se identificó como Olga dijo que tenía a su hijo pequeño Vadim, un niño en edad de jardín escolar, durmiendo en el baño.

Un incendio en el oeste de Kyiv al amanecer del sábado.

“No vamos al albergue, no garantiza el 100% de seguridad y puede afectar la psicología de un niño. En casa duerme bien, come y piensa que todo es divertido”, dijo.

Un número desconocido de residentes de Kyiv ya había abandonado la capital el viernes, dejando tranquilas las carreteras que se dirigían al oeste de la capital que habían estado transitadas el jueves. Los refugiados han estado llegando a los países europeos vecinos en los últimos días, y los líderes internacionales advirtieron sobre una crisis humanitaria.

Kelly Clements, la alta comisionada adjunta de la agencia de refugiados de la ONU, le dijo a CNN que más de 120.000 ucranianos han huido de Ucrania, mientras que 850.000 son desplazados internos. Hasta 4 millones de ucranianos podrían huir si las cosas continúan deteriorándose, aseguró.

A medida que la situación empeoró, la comunidad internacional ha buscado formas de apoyar a Ucrania sin desplegar activamente tropas en el país, una medida que tanto Estados Unidos como la OTAN han dicho que no tomarán.

En las últimas horas de la noche del viernes en Washington, la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había aprobado la liberación de hasta US$ 350 millones en apoyo inmediato a la seguridad y defensa de Ucrania.

Este comunicado, anunciado en un memorando de la Casa Blanca, se produce después de una llamada de 40 minutos entre Biden y Zelensky el viernes anterior, durante la cual discutieron la “asistencia de defensa concreta”.

Nick Paton Walsh, Natalie Gallon, Vasco Cotovio, Natasha Bertrand, Nathan Hodge, Richard Roth, Paul P. Murphy, Josh Pennington y Kaitlan Collins de CNN contribuyeron a este reporte.

