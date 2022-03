5 frases memorables de Volodymyr Zelensky, el atípico presidente de Ucrania que enfrenta la guerra con Rusia

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Volodymyr Zelensky es el atípico presidente de Ucrania que decidió no sólo quedarse junto a su pueblo en medio de una “gran guerra” sino que los anima a seguir en las trincheras para luchar contra la lluvia de misiles que llegan desde el frente ruso.

Lo hace de manera muy particular, aprovechando las redes sociales como herramienta en esta guerra que se libra en un mundo interconectado. Con una narrativa de resistencia —al estilo Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, como analiza Stephen Collinson de CNN— les habla a los ucranianos en primera persona a través de videos publicados en su cuenta de Facebook que graba desde las calles de Kyiv rodeado de su equipo.

ANÁLISIS | Cómo Zelensky cambió la respuesta de Occidente hacia Rusia

Muchos consideran que está dando un liderazgo inspirador, que tanto ha faltado en tiempos recientes en el mundo con algunos líderes que durante la pandemia pusieron sus objetivos políticos por encima del bien público y se negaron a seguir las reglas de salud pública que impusieron a sus ciudadanos.

Otros lo ponen de contraparte del expresidente afgano Ashraf Ghani, que huyó de Kabul cuando los talibanes atacaron la capital el verano pasado. Zelensky está decidido a quedarse y luchar junto a su pueblo, incluso cuando es el objetivo número uno del Kremlin.

Zelensky pasó ser un comediante que interpretó a un presidente en la ficción a un presidente en la vida real que ahora enfrenta un momento crucial en la historia de su país. Aquí un vistazo a la figura de este atípico líder.

“Ucrania está unida… Esta es nuestra victoria”

De presidente en parodia a presidente real

Antes de convertirse en presidente de Ucrania, Zelensky era actor y comediante. Él mismo actuó en la popular serie “Servant of the People”, una sátira política donde interpretó a un profesor de historia que se vuelve presidente de Ucrania después de que uno de sus alumnos filma un video sobre corrupción que se vuelve viral. “Finalmente”, decía en la serie. “Ucrania está unida… Esta es nuestra victoria”

Zelensky usó su papel paródico como plataforma para su campaña política en la vida real y en 2019, un mes después del final de la serie, la realidad superó la ficción. El comediante se convirtió en el presidente de Ucrania ganando con más del 70% del voto.

Antes de convertirse en presidente de Ucrania, Zelensky era actor y comediante.

“Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que estén tomando una decisión”

Las fotos de las familias en las oficinas públicas

Cuando llegó al poder y con su particular estilo, Zelensky pidió a todos aquellos que trabajan en su gobierno no usarlo a él de ejemplo, sino a sus propias familias para tomar las mejores decisiones para el país.

“Construiremos el país de otras oportunidades, aquel donde todos sean iguales ante la ley y donde todas las reglas sean honestas y transparentes, iguales para todos. Y para eso necesitamos gente en el poder que sirva al pueblo. Es por eso que realmente no quiero mis fotos en sus oficinas, porque el presidente no es un ícono, un ídolo o un retrato. Cuelguen las fotos de sus hijos y mírenlas cada vez que estén tomando una decisión”, dijo Zelensky durante su discurso inaugural en 2019.

“¿Cómo voy a ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo”

Descendiente de sobrevivientes del Holocausto

El presidente de Rusia Vladimir Putin y su Gobierno han presentado en reiteradas ocasiones afirmaciones infundadas e inexactas de que el Gobierno ucraniano es un régimen “fascista” o “nazi”.

Putin pinta a Zelensky como un “neonazi”, aunque es judío y miembros de su familia murieron en el holocausto.

“Parece que será más fácil para nosotros llegar a un acuerdo (con ustedes) que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kyiv y ha tomado como rehén a todo el pueblo ucraniano”, dijo Putin cuando llamó a los ucranianos a derrocar a su presidente.

“¿Cómo voy a ser un nazi”, dice presidente de Ucrania sobre acusaciones de Rusia de que ucranianos son nazis

“Se dice que somos nazis. ¿Cómo puede apoyar el nazismo una nación que entregó 8 millones de vidas para combatirlo? ¿Cómo voy a ser un nazi? Que se lo digan a mi abuelo”, contestó Zelensky durante un discurso publicado en su cuenta oficial de Facebook.

Y recordó, ahí mismo, que su abuelo estuvo “durante toda la guerra en la infantería del Ejército soviético y murió como coronel en la Ucrania independiente”.

“¿Te dicen que odiamos la cultura rusa? ¿Cómo puede alguien odiar la cultura? ¿Cualquier cultura? Los vecinos siempre se enriquecen culturalmente, pero eso no los convierte en uno, no nos disuelve a nosotros en ustedes”, continuó diciendo el presidente ucraniano. “Somos diferentes. Pero no es una razón para ser enemigos”.

“Necesito municiones, no un aventón”

Zelensky rechaza la oferta de EE.UU. y se queda en Ucrania

Desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania, y hasta el momento, Zelensky no ha huido, según ha confirmado él mismo. Esto pese a que el Departamento de Estado de EE.UU. asegura que sigue siendo un “objetivo principal para la agresión rusa”.

Incluso el propio gobierno de Estados Unidos ofreció a Zelensky una operación de rescate para evacuarlo pero rechazó la oferta y dio una respuesta que ya se ha vuelto icónica: “La pelea está aquí. Lo que necesito son municiones, no un aventón”, según la embajada de Ucrania en Gran Bretaña.

“No bajaremos las armas”

Zelensky, desafiante, da la pelea

Zelensky ha demostrado tener un dominio de las redes sociales, herramientas que se han vuelto fundamentales en esta guerra que llegó durante una época en la que el mundo está interconectado.

Desde que comenzó la invasión rusa a su país, el presidente de Ucrania ha estado muy activo en estas plataformas y utiliza su cuenta de Twitter para publicar actualizaciones y asegurar a los ucranianos que se quedará en el país para liderar la resistencia.

En un video publicado a primera hora del sábado 26 de febrero titulado “no creas en las falsedades”, Zelensky reveló que aún se encontraba en Kyiv.

“Aquí estoy. No bajaremos las armas. Estaremos defendiendo a nuestro país, porque nuestra arma es la verdad, y nuestra verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y defenderemos todo esto”.

Con información de Anna Chernova, Kara Fox, Helen Regan, Nathan Hodge, Stephen Collinson, Joshua Berlinge y Sharon Braithwaite de CNN

