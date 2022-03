Cómo un tratado de 1936 podría obligar a Turquía a tomar partido en la guerra de Ucrania

Germán Padinger

(CNN) — Turquía ha calificado oficialmente la invasión rusa de Ucrania como una guerra y dice que restringirá el paso de algunos buques de guerra por vías fluviales clave en virtu de un tratado de 1936, en una medida que, según los expertos, podría obstaculizar algunas de las actividades militares de Moscú en la región.

El jueves, las fuerzas rusas lanzaron un asalto por tierra, mar y aire contra Ucrania en el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El embajador ucraniano en Turquía, Vasyl Bodnar, acudió a la televisión local la semana pasada y pidió al gobierno de Ankara que cerrara sus estrechos clave a los buques de guerra rusos, en virtud de las disposiciones de la Convención de Montreux de 1936. Turquía dijo que solo podría hacerlo si reconocía oficialmente el conflicto como una guerra, y el domingo lo hizo.

Este lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que su gobierno “utilizaría la autoridad otorgada a nuestro país por la Convención de Montreux sobre el tráfico de buques en el estrecho de manera que se evite la escalada de la crisis”.

El buque Yasa Jupiter, de bandera de las Islas Marshall y de propiedad turca, que fue alcanzado por un misil frente a la costa de la ciudad portuaria ucraniana de Odessa, navega por el Bósforo en Estambul, Turquía, el 25 de febrero.

El ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo más tarde que Turquía había advertido tanto a los países del Mar Negro como a los que no lo son que no pasaran buques de guerra por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, según la agencia de noticias estatal turca Anadolu.

“No ha habido ninguna solicitud de paso por los estrechos [desde que comenzó la guerra]”, dijo Cavusoglu.

Aunque Erdogan consideró “inaceptable el ataque de Rusia a Ucrania”, también dijo que Turquía no abandonaría sus lazos con Rusia o Ucrania.

¿Qué es la Convención de Montreux, el tratado que puede llevar a Turquía a tomar partido por Ucrania?

El convenio otorga a Turquía cierto control sobre el paso de buques de guerra por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, que conectan el Mar Egeo, el Mar de Mármara y el Mar Negro.

En tiempos de paz, los buques de guerra pueden pasar por los estrechos previa notificación diplomática, con ciertas limitaciones en cuanto al peso de los barcos y las armas que transportan, y dependiendo de si el barco pertenece a una nación del Mar Negro o no. Y en tiempos de guerra, Turquía puede prohibir el paso a los buques de guerra de las partes beligerantes.

Según la convención, si Turquía es parte en la guerra o se considera amenazada por un peligro inminente, puede cerrar el estrecho al paso de los buques de guerra.

¿Cómo afecta esto a Rusia?

Tanto Rusia como Ucrania se encuentran en el Mar Negro, junto con Rumania y los miembros de la OTAN Bulgaria y Georgia. Turquía puede limitar el tránsito de buques de guerra rusos del Mediterráneo al Mar Negro a través de sus estrechos en virtud de la Convención de Montreux, pero el pacto tiene una salvedad: los buques de guerra de los estados beligerantes pueden cruzar si regresan a su base de origen.

“Si el barco del país beligerante va a regresar a su puerto, se hace una excepción. Aplicaremos todas las disposiciones de Montreux con transparencia”, dijo el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, añadiendo que no se debe abusar de la excepción.

La medida sería solo simbólica, dijo Mustafa Aydin, presidente del Consejo de Relaciones Internacionales de Turquía.

“Rusia tiene suficiente poder de fuego en el Mar Negro que no tiene sentido que los países de la OTAN [entren]”, dijo. “Rusia tiene una supremacía total en el agua”.

Pero si la guerra se prolonga, Moscú puede sentir la presión, ya que Rusia ya había completado su acumulación naval en el Mar Negro al trasladar unidades desde el Mar Báltico antes del comienzo de las hostilidades, dijo Serhat Guvenc, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Kadir Has de Estambul.

A principios de febrero, seis buques de guerra rusos y un submarino transitaron por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo hacia el Mar Negro para lo que Moscú denominó ejercicios navales cerca de aguas ucranianas.

“Ellos [Rusia] probablemente tienen suficientes recursos para mantener su poder naval en el Mar Negro durante unos dos o tres meses”, dijo. “Pero si el conflicto se prolonga, será una historia diferente”.

¿Por qué Turquía ha declarado el conflicto en Ucrania como una guerra?

Guvenc dijo que no esperaba que Turquía tomara una decisión tan pronto, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky “puso a Ankara en un aprieto” al agradecer prematuramente a Turquía en Twitter su apoyo.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Turquía ha dicho que históricamente ha respetado el tratado y que seguirá haciéndolo.

Guvenc dijo que a Ankara le interesa hacerlo porque el tratado apoya a Turquía en tiempos de guerra. Cualquier excepción hecha para complacer a Rusia podría poner en peligro la credibilidad del tratado a largo plazo.

“Estados Unidos está muy interesado en la idea de una libertad de navegación sin restricciones a través de los estrechos turcos, como ocurre con otras vías navegables como los canales de Suez y Panamá”, dijo. Una desviación de la convención daría a Estados Unidos “una razón legítima para cuestionar el estatus de Turquía como guardián de Montreux”.

¿Cómo podría afectar esto a las relaciones exteriores de Turquía?

Turquía tiene frontera marítima tanto con Ucrania como con Rusia en el Mar Negro y ve a ambos países como amigos. Ankara depende de Rusia para el turismo y el gas natural, pero también mantiene estrechos lazos económicos y de defensa con Ucrania y, a pesar de las objeciones rusas, ha vendido drones al país.

La Unión Soviética, predecesora del Estado ruso, fue uno de los signatarios originales de la Convención de Montreux.

“Rusia conoce los entresijos de la política y la ley y habría estado preparada para tal eventualidad”, dijo Guvenc. Sin embargo, es posible que Moscú no esperara que Ankara actuara sobre el tratado tan pronto, añadió.

“Turquía puede vender esta medida como el mero cumplimiento de una obligación en virtud del derecho internacional”, dijo, pero la medida puede ser una indicación de hacia dónde puede inclinarse Turquía si el conflicto se prolonga. “Turquía ha decidido alinearse más con sus aliados tradicionales de la OTAN y la Unión Europea, y alejarse un poco de Rusia”.

