“No dejas a tus amigos en una pelea”: por qué este empresario estadounidense se quedó en Kyiv

Alejandra Ramos

(CNN) — Una tarde reciente, el empresario estadounidense Brent Reynolds estaba hablando por teléfono desde su apartamento en el cuarto piso de la calle Pushkinskaya en el centro de Kyiv, cuando una repentina explosión interrumpió la conversación.

“Un momento, déjame mirar”, me dijo, mientras salía al balcón. “Acabamos de tener una explosión. Parecía que estaba a un kilómetro más o menos, creo; pero es difícil de decir, en una ciudad. Escuché uno el otro día que sonaba cerca y estaba a 10 kilómetros de distancia”.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

“¿Necesitas llegar a un refugio antiaéreo?”

“No”, dijo, notando que las sirenas de advertencia no estaban sonando. “No, está bien”.

Reynolds, de 63 años, acababa de pasar tres días tratando de unirse a la defensa de Kyiv como voluntario extranjero.

“Estaba cansado de sentarme en Pushkinskaya y tomar un café con leche y esperar a los rusos, así que fui a la sede de la policía local y nacional”, dijo. “Hice cola durante siete horas para conseguir un Kalashnikov. No pude conseguir uno. Salí de nuevo al día siguiente durante el toque de queda e intenté conseguir uno y no pude. Me dijeron que me fuera a casa”.

El 27 de febrero, mientras un convoy de más de 64 kilómetros de largo de vehículos militares y blindados rusos comenzaba su camino desde Belarús hacia Kyiv, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky pidió voluntarios de todo el mundo para ayudar a defender el país de la invasión rusa. Para el 3 de marzo, Zelensky dijo en un video en Facebook: “Ucrania ya está saludando a los voluntarios extranjeros. (Los) primeros 16.000 ya están en camino para proteger la libertad y la vida para nosotros y para todos”.

De dónde vienen los voluntarios y cuántos han llegado, no se pudo confirmar de inmediato de forma independiente. Los funcionarios ucranianos han invitado a voluntarios con experiencia militar y de combate previa o que desean adquirir dicha experiencia. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso dijo el jueves que los “mercenarios enviados por Occidente” no serían considerados combatientes legales y no tendrían derecho al estatus de prisionero de guerra.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha dicho repetidamente a los estadounidenses que no vayan a Ucrania; el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el miércoles que los estadounidenses que quieran ayudar deben concentrarse en brindar asistencia a través de organizaciones de asistencia humanitaria.

Ucrania legalizó el servicio de extranjeros en su ejército en octubre de 2015, después de que Rusia arrebatara la península de Crimea a Ucrania y luego respaldara a los grupos separatistas en Donetsk y Luhansk, en la región de Donbás, en el este de Ucrania. Aquellos que se unen reciben un camino acelerado hacia la ciudadanía ucraniana.

Entre entonces y principios de este año, solo un pequeño número de estadounidenses ha estado entre los miles de extranjeros que sirvieron con el ejército ucraniano y lucharon en las regiones separatistas, según analistas militares.

En las últimas semanas, mientras Rusia acumulaba fuerzas y luego lanzaba su último ataque contra Ucrania, las organizaciones de noticias de América del Norte y Europa reportaron sobre personas ansiosas por ofrecerse como voluntarias para ayudar a defender el país. El gobierno ucraniano ha establecido un proceso para que se unan a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania mediante la solicitud a través de las embajadas o consulados de Ucrania.

“No es solo Ucrania lo que estamos protegiendo”: extranjeros y expatriados toman las armas para luchar contra Rusia

Pero es otro asunto para los extranjeros que ya viven en Ucrania, aquellos que aún no se han unido al millón de ucranianos que huyeron de los combates y abandonaron el país. La embajada de EE.UU. en Kyiv se ha trasladado a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, al igual que las embajadas de Reino Unido, Francia y Japón, entre otras. La ONU también ha trasladado a la mayoría de su personal fuera de la ciudad.

Cuando llamé a Reynolds, era la primera vez que hablábamos en décadas. Nos conocimos de niños; nuestros respectivos abuelos maternos eran vecinos; y cuando su familia lo visitaba jugábamos juntos.

Después de platicar por teléfono y hablar un rato, le pregunté a Reynolds si conocía a otros expatriados que quisieran hablar. Dijo que sí, solo para descubrir que todos se habían ido. Vio cuatro autos en el patio de su edificio una noche reciente. “Solía ​​haber 20 o 30”, dijo. “Mucha gente se ha ido. Todos los que tenían un automóvil lo tomaron. Supongo que la mitad de Kyiv se ha ido”.

Después de algunos meses en Beijing, Reynolds se mudó a Kyiv hace 15 meses, buscando invertir en negocios locales como una planta de biogás que produce combustibles renovables. También planeaba cambiar parte de la producción de su negocio principal, la venta de sombreros bajo su marca “Mad Bomber”, de China a Ucrania. (El nombre, que se le ocurrió hace 40 años, se refiere a su enfoque de los saltos de esquí en la década de 1980).

Reynolds lanzó su negocio justo después de la universidad tras un viaje a China, donde compró recuerdos y otros productos y luego los vendió cuando regresó a casa. A principios de la década de 1980, comenzó a vender sombreros de piel de China en EE.UU., Europa y la Unión Soviética, y viajaba con frecuencia. “Se vendieron como locos”, dijo.

Cuando llegó por primera vez a Ucrania a fines de 2020, su hijo menor, que entonces tenía 15 años, lo acompañó. Hicieron un viaje en auto de alquiler de 10 días desde Kyiv a Lviv y las montañas de los Cárpatos. Su hija adolescente también pasó un semestre de secundaria en una escuela internacional en Kyiv, dijo.

Una bandera estadounidense colgada en el balcón del apartamento del empresario Brent Reynolds en el centro de Kyiv.

Pero en los últimos meses, a medida que aumentaba la probabilidad de un nuevo ataque ruso contra Ucrania y luego se hacía realidad, muchos de los amigos y familiares de Reynolds lo instaron, directamente o a través de publicaciones en las redes sociales, a regresar a EE.UU. Reynolds tiene cuatro hijos, de 16 a 24 años, y está a punto de divorciarse de su esposa.

Cuando me comuniqué con él hace unos días a través de Facebook, la primera respuesta que recibí fue de su madre en Virginia, diciendo: “Bob, no lo animes, por favor”.

“Creo que está loco”, me dijo por teléfono su hermana, Kathy Reynolds. “Mis padres están completamente estresados ​​y muy molestos, y él es inflexible, y no sé por qué”.

Estaba particularmente emocionada porque su hermano había volado de Kyiv a Helsinki poco antes del ataque ruso, luego dio la vuelta después de un par de días y regresó a Kyiv.

“Tengo muchos amigos ucranianos con niños”, dijo Brent Reynolds. “Decidí que no me iría si venían los rusos. Fue una decisión más emocional que lógica. Sentí que no dejas a tus amigos en una pelea”.

La semana pasada fue piloto de globos aerostáticos. Ahora, está ayudando a defender Kyiv mientras caen misiles del cielo

Al igual que sus amigos ucranianos, Reynolds buscó refugio en la estación de metro más cercana, la parada Teatralna, justo al lado de la céntrica calle Khreshchatyk, cuando las sirenas de defensa advirtieron sobre los bombardeos rusos. Sus hijos, a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, le han mostrado dónde han golpeado los ataques rusos en Kyiv y sus alrededores.

Después de dos días tratando de ser voluntario y conseguir un rifle en Kyiv, Reynolds escuchó que se estaban distribuyendo armas en Hostómel, a 25 kilómetros de la ciudad, cerca de donde las fuerzas rusas, incluidos helicópteros artillados, lucharon recientemente por el control de un aeródromo. Reynolds, quien ha competido regularmente en triatlones en los últimos años, montó su bicicleta hacia Hostómel, pero fue detenido en un puesto de control militar.

“Terminé esperando y hablando con uno de los comandantes”, dijo. “Crecí en una familia militar; me llevo bien con el ejército ucraniano. Nos reímos; hablamos un rato. Dijeron: ‘No, vete a casa'”.

Reynolds tiene cuidado de no tomar fotos de soldados ni nada militar. “Me revisaron la cámara un par de veces en los puntos de control”, dijo. “Todo el mundo está nervioso”.

En los últimos días, funcionarios ucranianos advirtieron sobre agentes prorrusos en Kyiv que se cree que están espiando o participando en actos de sabotaje.

“Hubo muchas más explosiones de bombas hoy”, dijo Reynolds el viernes. Salió de su apartamento para ayudar a una amiga y sus hijos a llegar a la estación de tren para que pudieran evacuar a Lviv. En los últimos días, como ha reportado CNN y otras organizaciones de noticias, miles de residentes de Kyiv han abarrotado la estación de tren todos los días, tratando de moverse hacia el oeste. Pero un gran número de otros residentes permanecen en Kyiv, atrapados por diversas razones.

“Les digo a mis amigas, ‘váyanse'”, dijo Reynolds. “Todos tienen hijos, así que, ‘váyanse'”.

¿No crees que deberías seguir tu propio consejo?

“Es preocupante, es difícil esperar a que vengan los rusos”, dijo Reynolds. “La ciudad es una fortaleza armada y bloqueada. No creo que caiga a menos que Zelensky o los líderes decidan rendirse para evitar los bombardeos”.

Reynolds dijo que la moral entre los ucranianos con los que habla sigue siendo buena. Si decide irse, Reynolds dijo que andará en bicicleta 300 kilómetros hasta Moldova, un viaje que cree que durará dos días.

Pero él no planea irse pronto.

Las consecuencias del ataque ruso en Kyiv 0:52

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.