Kyiv se ha transformado en una fortaleza y sus residentes están decididos a defenderla

Alejandra Ramos

Kyiv, Ucrania (CNN) — Hace apenas dos semanas, los residentes de la capital ucraniana atendían sus tiendas, daban clase a los estudiantes en las escuelas o trabajaban en sus escritorios.

La invasión rusa cambió todo. Luchando literalmente por sus vidas, los civiles, convertidos en soldados voluntarios, ayudaron a construir defensas con precisión militar, y ahora las están manejando.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora, noticias y análisis de la invasión

Las trincheras se adentran profundamente en los bosques que rodean la carretera que conduce a Kyiv desde el sur. Las posiciones de reserva fortificadas están listas para lo que venga a continuación. Enormes barreras de metal antitanque —conocidas aquí como “los erizos” debido a su forma puntiaguda— se colocan a intervalos regulares a lo largo de la carretera. Y en cada salida se encuentran bloqueos improvisados hechos de sacos de arena y enormes bloques de concreto se encuentran.

El pueblo de Kyiv está decidido a defender su ciudad.

Un miembro de la unidad de Defensa Territorial de Ucrania protege una barricada en las afueras del este de Kyiv el 6 de marzo de 2022.

A medida que se acercan las fuerzas rusas, la resolución de sus residentes es palpable, y muchos parecen estar de buen humor.

Algunos muestran un signo de victoria cuando pasan los vehículos. La bandera nacional azul y amarilla se puede ver en todas partes.

En un puesto de control en el camino a Kyiv, este martes los defensores voluntarios estaban entregando flores a las mujeres en sus automóviles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Muchos voluntarios no parecen estar lo suficientemente abrigados para el clima helado. Visten ropa de civil, con abrigos grandes y pantalones de chándal, un uniforme no oficial. Sus pantalones son en su mayoría verdes, negros o con motivos de camuflaje, no del tipo militar, sino del patrón civil hecho para la caza.

Algunos de los voluntarios, pero no todos, están armados con rifles automáticos y grandes cuchillos.

Los voluntarios se someten a un entrenamiento básico con armas cuando se unen a un batallón de defensa de Kyiv.

Oleksiy Goncharenko, un voluntario a cargo de uno de los puestos de defensa en Kyiv, le dijo a CNN que trabaja en turnos de cuatro horas en el puesto de control.

Su cara está roja por el frío. “Está bien. Solo hace frío”, dice, y agrega que “los lugareños nos están dando sopas y cosas así”.

Casi 40.000 voluntarios se unieron a las Fuerzas de Defensa Territorial en los primeros dos días después de que comenzara la invasión, según el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas ucranianas. Solo en Kyiv, 18.000 tomaron las armas cuando las autoridades pidieron voluntarios y reservistas para hacerlo.

Los que no pudieron incorporarse a las fuerzas (tantas personas se inscribieron que las Fuerzas de Defensa Territorial tuvieron que empezar a rechazar a la gente) están ayudando de otras maneras.

Están haciendo cócteles molotov, cosiendo redes de camuflaje para las barricadas, distribuyendo alimentos, bebidas calientes y cigarrillos a los que montan guardia. Están recaudando dinero para el ejército, construyendo más barricadas e incluso cubriendo con pintura las señales de tráfico en un intento de confundir a las fuerzas invasoras.

“No estarás solo”

Kateryna Yurko, cuya tienda fue destruida cuando un misil ruso cayó cerca la semana pasada, ahora pasa su tiempo conduciendo de un lado a otro entre Kyiv y la frontera polaca, llevando ayuda humanitaria para bebés y ancianos. También ha hecho cócteles Molotov para las tropas, dice.

Oleksii Erinchak, que dirige una librería y una cafetería en el centro de Kyiv, ha convertido el espacio en un centro de voluntarios.

Oleksii Erinchak, visto dentro de su librería en el centro de Kyiv, antes de la invasión del 24 de febrero.

“Estamos tratando de prepararnos para el peor de los casos en el que estaríamos rodeados por tropas rusas y todas las redes de suministro serían destruidas. Así que estamos tratando de asegurarnos de que todos y cada edificio esté preparado para esto”, dijo. CNN.

Otro proyecto en el que están trabajando los voluntarios es tratar de alentar a las personas a conocer a sus vecinos, algo que no es tan común en una gran ciudad.

“Si todo está bloqueado, sin conexión a Internet, sin llamadas telefónicas, estarás junto con tus vecinos (y) ellos pueden ayudarte, no estarás solo”, dijo Erinchak. La mayor parte de su trabajo ahora se enfoca en establecer redes vecinales para la distribución de alimentos y medicinas.

Xi afirma en llamada con líderes europeos que China está dispuesta a mediar en la guerra en Ucrania

Pero Erinchak también sigue vendiendo libros, “porque debería estar sucediendo algo normal, incluso en esta situación”, dijo. Los cafés, sin embargo, son gratis.

Más cerca del centro de la ciudad, las defensas son más fuertes.

Pero aquí son los profesionales los que manejan los puestos de control. Los tanques y los lanzadores de armas están colocados a lo largo de las arterias principales de la ciudad.

La famosa Plaza Maidan de Kyiv, que se encuentra en el corazón de la capital, es ahora una fortaleza. Una gran bandera ucraniana ondea en lo alto del lugar de las protestas de 2014.

Los parques de la capital ahora sirven como escenarios para vehículos militares; las áreas comerciales llenas de boutiques, cafés de moda y restaurantes elegantes ahora están rodeadas de barreras hechas de sacos de arena y bloques de concreto.

Y los letreros electrónicos que normalmente muestran información sobre el tráfico y comerciales ahora piden que “la OTAN cierre los cielos” y proclaman “Gloria a Ucrania”.

¿Qué es la OTAN y por qué no ha impuesto una zona de exclusión aérea en Ucrania?

Uno de esos letreros se dirige directamente a las tropas rusas. “Soldados rusos, paren. ¿Cómo pueden mirar a sus hijos a los ojos? Vayan a casa y sean humanos”, dice.

Cerca de la sede de la policía de Kyiv, ocho hombres, dos policías y seis miembros de la Guardia Nacional se encargan de un puesto de control y detienen a todos los vehículos que pasan.

El reservista de la Guardia Nacional Oleksandr, quien le pidió a CNN que solo usara su nombre de pila por su seguridad, dijo que pasa seis horas en el puesto y luego se toma seis horas para descansar.

Por lo general, eso significa cuatro horas de sueño y dos horas para cualquier otra cosa que deba hacer: tomar una ducha, afeitarse, cambiarse de ropa o enviar un mensaje rápido a su familia. Seis horas es mucho tiempo para estar parado en la nieve, dice, hace frío.

A la vuelta de la esquina, una pequeña tienda permanece abierta, incluso cuando todos los demás negocios a su alrededor han cerrado. Liudmyla, que dirige la tienda, suministra café y cigarrillos a los soldados que protegen la calle frente a su tienda.

Liudmyla y su esposo, Dmytro, optaron por mantener su tienda abierta incluso cuando otras empresas locales cercanas cerraron.

No hay muchos otros clientes en estos días, dice Liudmyla, quien le pidió a CNN que solo utilizaran su nombre de pila por razones de seguridad.

La mayoría de las personas se quedan en casa y no se aventuran en el centro de la ciudad. En cambio, permanecen acurrucados en sótanos y estaciones de metro. Liudmyla dice que está decidida a permanecer abierta y ha traído a su esposo Dmytro para que la apoye. “Yo trabajo. Él me está protegiendo”, dice ella.

Ella dice que “no hay palabras, emociones o reacciones que puedan describir cómo me siento”.

“No sabemos qué día de la semana es hoy, pero sabemos con certeza que es el decimotercer día de guerra”, dice, y agrega que cree que los ucranianos saldrán “victoriosos”.

En lugar de un adiós, Liudmyla termina nuestra conversación con lo que muchos están pensando aquí: “¡Putin es un imbécil!”

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.