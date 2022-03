El cantante español Beret llega a Estados Unidos con su ‘Prisma’: “Traigo diversidad y, sobre todo, un concierto muy dinámico”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Beret, uno de los cantantes más virales de España, llega a Estados Unidos para ofrecer dos únicos conciertos.

Nueva York y Miami serán las ciudades afortunadas en recibir al sevillano, famoso por temas como “Lo siento”, “Ojalá” y “Por fa no te vayas”.

En las presentaciones, que se realizarían inicialmente en noviembre de 2020, Beret intepretará los temas de su primer disco titulado “Prisma”, lanzado en octubre de 2019.

¿Qué trae Beret a los escenarios estadounidenses?

En España, sus presentaciones han sido un rotundo éxito, llegando a obtener el codiciado sold-out en el WiZink Center, una de las plazas más importantes de conciertos en Madrid.

“Prisma” estuvo en el top 20 de los discos más vendidos en España en 2019, 2020 y 2021, según Promusicae, la asociación de productores musicales de ese país.

La experiencia de su audiencia en Estados Unidos será similar a la que presentó en Europa, dice.

“Traigo diversidad y sobre todo, un concierto muy dinámico en el que puede pasar de una balada a una canción de reggae, como una lluvia de emociones”, cuenta Beret a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

“Puedes pasar de reír a llorar, a escuchar canciones de 2015, a canciones completamente nuevas. Remezclamos las canciones y hacemos una nueva versión en el concierto para que no suene literalmente igual a como están en las plataformas”, cuenta.

“Creo que realmente aquel que viene a verme se va con un buen sabor de boca porque intento darles todo lo que es Beret y no el Beret del presente, sino el Beret desde que empecé”, agrega el cantautor.

“Prisma”, un disco de sentimientos comunes

19 son los temas que comprenden ese “Prisma” de emociones y densas letras de Beret. En la producción, el sevillano contó con la colaboración de Sofía Reyes (“Lo Siento”), Sebastián Yatra (“Vuelve”), Vanesa Martín (“Cóseme”), Pablo Alborán (“Sueño”) y Melendi (“Desde cero”).

“Prisma habla en general de humanizar un poco acerca de lo que no se habla. Muchas veces parece que demostrar nuestras inseguridades nos hace débiles. Prisma, como bien dice el nombre, es una forma de ver la misma cosa dependiendo de quién lo está escuchando, por eso le puse ese nombre, porque dependiendo de la luz con la que la estes mirando, el color varía. Aquel que vaya a verme va a sentirse identificado con alguna canción, seguro”, dijo Beret a Zona Pop CNN.

Quizás el éxito del álbum, que tan solo en Spotify supera los mil millones de reproducciones, radica en la universalidad de las temáticas.

“Son temas universales. Yo creo que la mejor forma de sentirse identificado [es] hablar directamente, literalmente, de lo que nos pasa día a día”, explica.

“El día menos pensado”, su primer sencillo de 2022

A inicios de año, Beret dio a conocer la desgarradora canción “El día menos pensado”, que habla del momento en el que una persona olvida algo o alguien.

“La temática es llegar al día en el que menos piensas que vas a olvidar algo, porque literalmente cuando olvidas algo, obviamente no te das cuenta de que lo has olvidado. No te paras a decir ¡acabo de olvidar tal! porque si te paras a pensarlo, no lo has olvidado”, explica Beret a Zona Pop CNN.

“Es como esa sensación tan difícil de llegar al momento en el que dices el día menos pensado voy dejar de pensarte, sin darte cuenta. Creo que eso nos pasa realmente a todos y es una forma de evolucionar. Creo que todos hemos tenido que el día menos pensado olvidarnos de algo o de alguien”, explica.

La canción ha calado tanto en sus seguidores que Beret dice haber recibido párrafos enteros de comentarios en sus redes sociales, de seguidores explicando cómo les llegaron cada una de las palabras del tema.

“La reacción de la gente ha sido buenísima. Muchas veces subo temas y ya pasado el tiempo voy leyendo un poco a la gente o entendiendo la reacción que tiene, y con esta canción da la casualidad que la gente ha respondido muy bien. Normalmente [cuando] yo saco un buen tema, la gente [dice] bien, me gusta, tal y cual, pero cuando te envían tochos de comentarios… una persona realmente lo siente [cuando] escribe eso”, cuenta.

La importancia de Latinoamérica en la carrera de Beret

El sevillano ya ha experimentado lo que es la pasión e intensidad del público latinoamericano. Recuerda con especial cariño a sus seguidores de Argentina. Cuenta que han sido los únicos que se han instalado durante horas a las afueras de su hotel para poderlo ver.

“Lo de Argentina es una pasada. Es el único sitio del mundo en donde literalmente se han quedado a dormir en la puerta del hotel para verme. O sea, es una pasada, es muy loco”, dice Beret.

El cantante cuenta que cantar en Latinoamérica ha marcado un antes y un después en su carrera.

“Para mí cantar en Latinoamérica es, te diría, que un cambio en mi música… Yo creo que fue un cambio hasta en mi vida, de verdad. Creo que de los mejores momentos que he tenido en mi vida, han sido en Latinoamérica”, explica.

“Los conciertos que he dado allí han sido bestiales. Me han hecho tener más cultura, poder abrir la mente muchísimo. Creo que uno se sana viajando y yo, desde siempre viviendo de Sevilla, he pensado desde pequeño que siempre iba a quedarme allí y darme cuenta que mi música suena a diez mil kilómetros me parece brutal”, dice Beret.

Gira por Estados Unidos y México

Quienes quieran disfrutar de Beret, pueden asistir este jueves 10 de marzo a su concierto en el legendario Sounds of Brazil de Nueva York.

En Miami, el sevillano se presentará el sábado 12 de marzo en La Scala Miami.

En abril, Beret se dirigirá a México. Allí iniciará su gira en el festival “Tecate Pal Norte” en Monterrey. También llevará su “Prisma Tour” a:

Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla.

