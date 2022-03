Así es Finlandia: cronología, datos, historia y hechos sobre el país cuyo Gobierno es dirigido por mujeres

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Finlandia es un país relativamente pequeño en población, con una economía próspera y un sistema educativo mundialmente reconocido. El mundo ha puesto los ojos en esta nación como fuente de inspiración no sólo por su alto nivel de desarrollo, también llama la atención que su Gobierno está conformado en gran parte por mujeres.

Finlandia en datos

Finlandia es un país con altos niveles de desarrollo que se ven reflejados en su sistema educativo, su próspera economía, hospitales y atención médica de primera calidad, cuenta los mejores servicios públicos del planeta, promueve una sociedad igualitaria. Aunque eso no significa que esté exento de problemas sociales, como el alcoholismo, el acoso sexual y el racismo.

Aquí un vistazo a este país ubicado al norte de Europa en la región del mar Báltico, según datos del CIA Factbook:

Población: 5.587.442 (julio 2021)

(El país latinoamericano con una población similar es Costa Rica, con 5,1 millones).

Idioma: finlandés (oficial) 86,9%, sueco (oficial) 5,2%, ruso 1,5%, otros 6,4% (datos de 2020).

Extensión: 338.145 km²

(Paraguay, el país latinoamericano más cercano en extensión, tiene 406.752 km²).

Localización: Norte de Europa, colinda con el mar Báltico, el Golfo de Botnia y el Golfo de Finlandia, entre Suecia y Rusia.

Forma de gobierno: República parlamentaria

Presidente: Sauli Niinistö

Primera ministra: Sanna Marin

Capital: Helsinki

Religión: Luterano 67,8%, ortodoxo griego 1,1%, otro 1,7%, no especificado 29,4% (2020)

Economía: PIB US$ 47.300 (2020)

Historia breve

Finlandia fue una provincia y luego un gran ducado bajo Suecia desde el siglo XII hasta el XIX, y un gran ducado autónomo de Rusia después de 1809. Se independizó completamente de Rusia en 1917, según el Factbook de la CIA.

En la Segunda Guerra Mundial Finlandia cooperó con Alemania para defender su independencia y resistió invasiones posteriores de la Unión Soviética, pero con aunque con alguna pérdida de su territorio.

En la segunda mitad del siglo XX pasó de ser una economía agrícola a una economía industrial moderna diversificada. El ingreso per cápita es uno de los más altos de Europa occidental.

Es miembro de la Unión Europea desde 1995 y usa el euro como moneda.

Lo describen como un Estado de bienestar moderno cuyos ejes son la educación de alta calidad, la promoción de la igualdad y un sistema nacional de bienestar social.

Sus grandes desafíos son el envejecimiento de la población y las fluctuaciones de una economía impulsada por la exportación, según la CIA.

Un gobierno liderado por mujeres

En Finlandia la igualdad de género es una realidad. En 2021, ocupó el segundo lugar en el informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha global de género, solo por detrás de su colega nórdico, Islandia.

Actualmente el Gobierno de coalición finlandés está dirigido por una mujer de 36 años: Sanna Marin, quien llegó al poder en 2019 convirtiéndose en la primera ministra más joven del mundo. El presidente (jefe de Estado) es Sauli Niinistö.

La coalición de gobierno que encabeza está formada por cinco partidos políticos, todos ellos dirigidos por mujeres y casi todas sus integrantes en sus 30.

Que las mujeres tengan un papel central en la política de este país no es novedad. Se trata de la culminación de un esfuerzo nacional por la igualdad de género que comenzó incluso antes de la independencia de Finlandia en 1917 (de Rusia), como apuntan Naomi Moriyama y William Doyle, coautores de “The Sisterhood of the Enchanted Forest: Sustenance, Wisdom, and Awakening in Finland’s Karelia”.

Finlandia fue el primer país que concedió a las mujeres derechos políticos, tanto para votar como para ser elegidas. Lo hizo en 1906 cuando era ducado de Rusia.

Un año después, las 19 mujeres elegidas para el Parlamento finlandés fueron las primeras parlamentarias del mundo.

Hoy en día, dicen Moriyama y Doyle, aproximadamente la mitad de los cargos legislativos y ministeriales del país están ocupados por mujeres.

Sanna Marin, la primera ministra más joven de la historia

Marin entró en la política cuando tenía 20 años y pronto ascendió en las filas del Partido Socialdemócrata de centro izquierda. A los 27 años fue elegida líder del Consejo de la ciudad de Tampere, y tres años más tarde se convirtió en diputada. Más tarde fue ministra de Transportes.

En 2019, a sus 34 años, Marin se convirtió en la primera ministra más joven del país, después de que el líder de su Partido Socialdemócrata dimitiera.

Antes de su entrada en la política Marin trabajó como cajera, en una panadería y en la escuela secundaria distribuía revistas para ganar dinero extra. Creció en la región de Pirkkala, al norte de Helsinki, en una familia donde la diversidad era normal. Sus padres se divorciaron cuando era una niña debido al alcoholismo de su padre, según contó ella.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.