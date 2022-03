Biden anunciará el viernes que EE.UU. tomará medidas para revocar el estatus de “nación más favorecida” para Rusia

olivertapia

(CNN) — El presidente Joe Biden anunciará el viernes que Estados Unidos, junto con el G7 y la Unión Europea, pedirán que se revoque el estatus de “nación más favorecida” para Rusia, en referencia a las relaciones comerciales normales permanentes en EE.UU., dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la medida.

La medida requiere una ley del Congreso.

Se espera que cada país implemente esta medida con base en sus propios procesos nacionales. Las fuentes tomaron nota de los esfuerzos del Congreso para revocar las relaciones comerciales normales permanentes de Rusia.

McDonald’s transformó Rusia… ahora abandona el país

Biden hará el anuncio el viernes y se espera que el Congreso presente una legislación.

CNN informó el jueves que las conversaciones bipartidistas en el Senado habían estado tomando forma para aplicar medidas más agresivas sobre el estado comercial de Rusia, después de que la Casa Blanca diluyó en los hechos el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que prohíbe la importación de petróleo, gas natural y carbón rusos a EE.UU.

Cronología de las dos semanas de guerra en Ucrania 2:58

La versión anterior de la legislación incluía una disposición que suspendería permanentemente las relaciones comerciales normales con Rusia y Belarús. Pero la Casa Blanca expresó su preocupación por esa parte del proyecto de ley y finalmente fue eliminada. El proyecto de ley que prohíbe las importaciones de energía rusa que fue aprobado por la Cámara el miércoles por la noche simplemente pedía una revisión del estatus de Rusia en la Organización Mundial del Comercio.

El presidente de Finanzas del Senado, Ron Wyden, un demócrata de Oregon, le dijo a CNN que estaba en conversaciones con los principales redactores de impuestos en el Congreso y la administración de Biden sobre el asunto, a medida que crecía la presión para incluir un lenguaje más duro en el proyecto de ley de la Cámara cuando el Senado lo tome, tan pronto como la próxima semana.

“Creo que los rusos… el comportamiento inhumano de Rusia no justifica que obtenga los frutos de la comunidad internacional”, dijo Wyden a CNN.

El senador Mike Crapo, un republicano de Idaho y el republicano de mayor rango en la Comisión de Finanzas, dijo que probablemente no apoyaría el proyecto de ley de la Cámara sin un lenguaje más fuerte sobre su estado comercial, y dejó en claro que se haría un esfuerzo por enmendarlo.

“La pregunta es el PNTR (por relaciones comerciales normales permanentes), que está ausente. Y luego tenían algunas otras cosas sobre la OMC allí, que es un poco hueca si no hacemos el PNTR”, dijo Crapo más temprano ese día. “Entonces, probablemente no lo apoyaría porque no tiene las cosas clave que necesita para una respuesta comercial adecuada”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.