La policía advierte a los conductores que se protejan contra los robos de gasolina a medida que se disparan los precios del petróleo. Esto es lo que recomiendan

(CNN) — La policía en Estados Unidos y Canadá advirtió a los conductores que tomen medidas adicionales para prVista previa (abre en una nueva pestaña)oteger sus vehículos de posibles robos de gasolina a medida que los precios del combustible aumentan a un ritmo que no se había visto en más de una década.

Las sanciones contra el productor de petróleo Rusia por su invasión a Ucrania han hecho subir los precios del combustible ya inflados por la reducción de la producción debido a la pandemia de covid-19. Significa que los estadounidenses que regresan a los desplazamientos y los viajes enfrentan costos crecientes en la bomba de gasolina además de dos años de tensión financiera.

Algunos departamentos de policía recomiendan precaución adicional a medida que aumenta el precio de un tanque de gasolina.

En el estado de Washington, el Departamento de Policía de Everett y el Departamento de Policía de Hoquiam sugieren que los conductores tomen medidas de precaución, como comprar una tapa de gasolina con seguro y estacionarse en un área visible bien iluminada.

“A menudo descubrimos estos robos más tarde cuando el propietario va a la estación de servicio para llenar y encuentra todo el combustible tirado debajo del vehículo desde la línea de corte de llenado”, dijo el jefe de policía de Hoquiam, Jeff Myers, en una publicación de Facebook.

También en Facebook, el Departamento de Policía de Renton en Washington sugirió a los conductores que eviten estacionarse en lugares públicos durante “períodos de tiempo prolongados” y coloquen los vehículos de manera que la puerta de combustible se pueda ver desde una carretera principal.

“Entendemos que un ladrón motivado no puede ser disuadido de robar, sin importar cuánto intentemos proteger nuestros artículos de valor”, dijo la policía de Renton. “Pero el objetivo es introducir medidas disuasorias que los hagan sentir incómodos o presentar inconvenientes que los alienten a abandonar el área”.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo que arrestaron a un hombre a principios de este mes que estaba “perforando tanques de combustible y robando gasolina”.

“Durante estos delitos, el sospechoso involucrado aparentemente usó una herramienta para perforar un agujero en los tanques de gasolina de los vehículos de las víctimas, lo que resultó en cientos o miles de dólares en costos adicionales para la víctima por la reparación de los tanques de gasolina”, dijo el departamento en un comunicado de prensa.

Y en Michigan, una empresa dijo que ahora exigen a los conductores que paguen por adelantado la gasolina o que paguen con una tarjeta de crédito en el surtidor.

“El aumento de los costos del combustible ha aumentado drásticamente la cantidad de huidas que estamos experimentando”, dijo Britton Gas and Grocery. “Hemos tratado de evitar esto durante muchos años, pero ya no podemos cubrir los costos del robo de gasolina”.

En Columbia Británica, en Canadá, las autoridades han recibido quejas sobre camionetas a las que les perforaron los tanques de gasolina y les robaron combustible en las últimas dos semanas.

“Los ladrones no solo extraen gasolina del tanque, sino que perforan un agujero en el tanque que lleva a una reparación costosa”, dijo Debra A. Katerenchuk, agente de la policía montada canadiense de Elk Valley. “El aumento de los precios de la gasolina es una cosa, pero el costo de reemplazar el tanque de gasolina es mucho más”.

En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular es actualmente de US$ 4,31, frente a los US$ 3,72 de hace una semana, según AAA.

Precios récord

El lunes, el precio de la gasolina regular en EE.UU. llegó a US$ 4,14, rompiendo el récord anterior de US$ 4,11 por galón que se había mantenido desde 2008, según la AAA. Un año antes, los conductores pagaban un promedio de US$ 2,77.

La guerra en Ucrania está teniendo un impacto. El martes, EE.UU. anunció la prohibición de todas las importaciones de energéticos de Rusia, uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo.

El Reino Unido también dijo que eliminaría gradualmente las importaciones de petróleo de Rusia para fin de año, y la Unión Europea anunció un plan para lograr la independencia energética de Rusia para 2030.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo el jueves que “ciertamente” había un efecto económico en EE.UU. por las sanciones.

“Ya ha hecho subir los precios mundiales del petróleo. Lo estamos viendo nosotros mismos en los precios en las gasolineras”, dijo Yellen.

Los conflictos en el extranjero han hecho subir los precios en las gasolineras anteriormente, sobre todo en la década de 1970, cuando las tensiones en Medio Oriente llevaron a que la demanda superara la oferta. Luego, los estadounidenses hicieron fila durante horas en las gasolineras, protestaron y algunos incluso robaron gasolina cuando los precios se dispararon.

Pero ha habido otros impulsores detrás del último aumento de precios.

La producción de petróleo cayó durante la pandemia a medida que se reducían los viajes y los desplazamientos, lo que reducía la demanda. La producción sigue rezagada con respecto a los niveles previos a la pandemia, a pesar de que se ha informado un aumento del 25% en el uso de vehículos de pasajeros desde principios de año.

Alrededor de un tercio del aumento de 24 centavos por galón en el precio de la gasolina regular ocurrió en los últimos cinco días del mes, después de la invasión de Rusia, según datos recopilados para AAA por el Servicio de Información de Precios del Petróleo.

Los precios se han disparado desde entonces, lo que se reflejará en las cifras de inflación de marzo. Según los datos publicados esta semana, el índice de precios al consumidor aumentó un 0,8% en febrero, con un aumento del 6,6% en los precios de la gasolina que contribuyó con casi un tercio del aumento general de la inflación del mes. En el último año, han subido un 38%.

“El aumento de los precios de la gasolina es particularmente doloroso para los consumidores de bajos ingresos. Por un lado, la gasolina representa una parte mayor de su gasto total. Por otro lado, los consumidores de bajos ingresos tienden a trabajar en sectores donde el trabajo remoto no es una opción, por lo que su demanda impulsora es nada elástica a los precios de la gasolina”, dijo a CNN Anna Zhou, economista del Bank of America.

Cierta esperanza de que haya precios más bajos surgió el miércoles, cuando el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington, Yousef Al Otaiba, le dijo a CNN que el país quiere aumentar la producción de petróleo y alentaría a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a aumentar el suministro.

Sus comentarios hicieron que el precio del crudo de EE.UU. y el Brent, el punto de referencia mundial, marcaran su caída más pronunciada en un día en casi dos años.

Si la OPEP acepta abrir los grifos, podría ayudar a llenar el vacío en el suministro global.

