Boza presenta “Bucle” su segundo álbum y conversa con Zona Pop CNN sobre su disciplina al escribir, la salud mental y su tiempo en la cárcel

(CNN Español) – Boza presentó este viernes “Bucle”, su segunda producción de estudio, que incluye temas como los éxitos “Ella” y su versión remix.

El disco, de trece canciones, aborda una diversidad de temas: los dimes y diretes, los celos, el amor, el disfrute de la sexualidad, las redes sociales. El panameño también abre su corazón con respecto a su salud mental.

“Bucle” se lanza a menos de dos años de su disco debut, “Más negro que rojo”, una producción que lo llevó a una nominación a un Latin Grammy 2021 como artista revelación y a ser nombrado por la revista Billboard como Artist on the rise, o artista emergente, en español.

En su mayoría, cuenta Boza en una entrevista vía Zoom con Zona Pop CNN, el disco ya estaba escrito. Solo se dedicó a elegir las canciones que serían parte del track list.

Y lanzar dos discos en menos de dos años habla de la capacidad del panameño de escribir canciones. Un hábito que desarrolló años antes.

“Había canciones que ya tenía escritas. Me mantengo siempre escribiendo. Creo que a la hora de hacer un álbum simplemente me toca elegir las canciones ya que prácticamente tengo siempre como la mitad o un poco más de la mitad del álbum”, dijo Boza a Zona Pop CNN.

El cantante, fiel a sus inicios y a la gente que lo vio despegar mientras sus temas se hacían virales en redes sociales, grabó en el mismo estudio y con el mismo productor con el que ha estado desde su primera canción, Faster.

De la producción, Boza ya había dado a conocer siete temas y fueron seis los que sorprendieron a sus seguidores.

“Estas últimas seis canciones fuimos muy minuciosos en lo que era la elección. Siempre trato de hacer un tema para cada persona, cada oyente o cada situación. Cada canción [de las seis inéditas] tienen un vibe diferente”, explica.

“San Andrés”

Entre esa minuciosa selección se encuentra “San Andrés”, la canción 5 del disco, que además es una de las favoritas del cantante. En el tema Boza dice: “todo cerebro tiene una falla de San Andrés, disculpa si te trato sin interés, pero a veces siento que el mundo está al revés”.

El cantante hace referencia a la temida falla de San Andrés que atraviesa el estado de California y tiene una longitud de casi 1.300 kilómetros. Es una falla en la tierra entre la placa tectónica Norteamericana y la placa del Pacífico, responsable del mortal terremoto en el área de la bahía de San Francisco en 1906.

Boza cuenta en entrevista con Zona Pop CNN que la canción surgió en un momento en donde sentía que iba a explotar.

“La canción me salió ya cuando [estaba] por explotar. Uno se carga mucho a veces por mucho tiempo. De repente uno no tiene con quien hablar, por la confianza o por muchas razones”

“Esa canción la escribí a las 4 de la mañana, [una] de esas noches en la que uno se despierta de la nada y se le quita el sueño y la mente está como andando y andando. Creo que lo mejor que pude haber hecho fue escribir esa canción. Después que la escribí sentí como un alivio… conté lo que tenía que contar, no se lo conté a nadie pero el mundo lo va a escuchar, prácticamente se lo conté a todo el mundo”, explica el cantante.

¿Se siente Boza un títere?

El tema, dice el panameño, habla de “los amores, sobre lo que uno siente, lo que uno pasa”.

En uno de los versos el cantante dice que se siente un títere en el mundo.

Y me siento un títere más de este mundo

“Lo de los títeres, yo creo que la mayoría nos hemos sentido como estoy haciendo muchas cosas que la gente quiere que haga… uno siente que está haciendo lo que uno quiere pero muchas veces cuando uno se pone a pensar está siendo lo que otras personas quieren que uno sea”, cuenta Boza a Zona Pop CNN.

Estoy preso en mi cabeza, aunque haga lo que quiera estando libre

También el tema hace referencia a como en sociedad escondemos en ocasiones cómo nos sentimos por dentro, aparentando estar tranquilos y felices cuando la cabeza gira a mil por hora.

“Muchas veces tenemos un problema… frente a lo superficial, yo me puedo ir a un resort, puedo estar bañándome en una playa, puedo estar haciendo lo que sea y mi cabeza está en otro lugar, pensando en algún problema. No sé si te ha pasado que llega un momento en el cual tu estás con todo el mundo, pero [es] como que te despegas un momentico y luego vuelves, cosas como esas”, dice Boza.

Boza: “La mente también juega con uno”

Para el panameño, mantenerse positivo y dejar fluir es una de las maneras como aquieta su mente, dice.

“Siempre trato de pensar en lo positivo. Se me han venido muchos pensamientos negativos a mi cabeza, la mente también juega con uno”, explica.

“Hay veces que uno se siente mal sin motivo y es extraño. Yo lo que trato de pensar siempre es en lo positivo o sacarle a algo negativo el por qué positivo. Siempre tengo esa escapatoria de ese momento oscuro. Siempre trato de pensar en lo positivo, lo que he logrado, lo que he pasado, lo que era antes en mi vida”.

Y con respecto a la presión que puede sentir dentro de la industria, por ser un cantante ya con proyección internacional, Boza dice que intenta dejar que todo fluya, una lección que aprendió en la cárcel.

“En cuanto a la presión, yo trato de fluir en todo. Si estoy en un mal momento, yo fluyo y dejo que las cosas pasen, si estoy en un buen momento, yo fluyo y dejo que las cosas pasen. Al final, un momento malo no dura para toda la vida”, explica.

Los aprendizajes que le dejó estar tras las rejas

Antes de que su sencillo “Hecha pa’ mi” reventara en las listas y se hiciera un éxito global, Boza tuvo una adolescencia complicada que lo llevó a la cárcel a los 16 años por porte ilegal de armas de fuego.

“Primero me habían dado cinco años, si no me equivoco. Luego me bajaron un poco más, a un año. Y luego me dijeron que salía el próximo mes y no salía. Sentía que estaban jugando con mi mente”, cuenta el cantante.

“Aprendí mucho lo que era la paciencia. Yo era de las personas que quería algo y si no lo conseguía en el momento que yo pensaba que podía conseguirlo, me frustraba. Aprendí a esperar”, cuenta el panameño a Zona Pop CNN.

La paciencia y el dejar fluir fueron uno de los aprendizajes de Boza en esos siete meses en los que estuvo preso.

“El día que ya me iban a dar la libertad, no me la iban a dar porque no tenía abogado. Yo tenía en la mente que iba a ir pa’tras. Cinco minutos antes de montarme en el bus para regresar al centro penal, mi mamá consiguió un abogado”, cuenta el cantante.

En esos meses, cuatro cuadernos fueron su escapatoria, el escribir lo ayudó a mantenerse activo mentalmente y de cierta manera, lo preparó para la agilidad que actualmente tiene para componer. Fueron casi 600 canciones las que escribió en esas semanas tras las rejas. Sin embargo, dice, no ha sacado ninguna.

“Escribía canciones de todo. Las canciones eran mucho más íntimas. Habían momentos mucho más fuertes. Eran temas muchos más profundos, más personales, más íntimos. Eso lo veo como una etapa de mi vida. Lo tengo todo guardadito”, dice

“Creé refranes, frases, poemas, dibujos, canciones. En verdad son prácticamente cuatro cuadernos llenos de puras canciones. Todo lo que sentía, lo que pensaba lo dejé ahí. Así mismo fue evolucionando también a la hora de escribir. Fueron siete meses, si yo no hubiese escrito ni uno de esos meses, cuando yo hubiese salido hubiese estado como en blanco”, explicó.

El reguetón en Panamá

A pesar de que Panamá es considerada por muchos como la cuna del reguetón, Boza no recuerda haber tenido influencias claras del género.

Ivy Queen lo explica en su podcast original con Spotify, LOUD, las bases de lo que conocemos hoy como reguetón surgieron en Panamá, en la traducción al español del dance hall jamaiquino. Tenemos de referencia en los noventa a El General.

“La gente tiene la impresión incorrecta de que el reguetón nació en Puerto Rico pero nació en Panamá. La gente piensa que el reguetón comenzó con Daddy Yankee, en Puerto Rico y no, en realidad [comenzó en] Panamá como una década antes”, dijo el famoso productor musical El Chombo en el primer episodio del podcast “LOUD”.

Sin embargo, Boza, que nació en 1997, no tuvo una referencia clara del género, sobre todo porque los que escuchaban ese género eran yeyé, como explica, que para los panameños, son personas adineradas.

“En Panamá era como que el que escuchaba reguetón era raro, como yeyé. En el bajo mundo, en los guetos, no se escuchaba reguetón”, dice.

“Nosotros crecimos escuchando full Panamá. Ciertas canciones del reguetón fueron las que sonaron en Panamá, no todas en verdad. Ya esa perspectiva ha ido cambiando, el género ha ido creciendo. Hemos ido evolucionando, obviamente y ahora ya hacemos reguetón. Parecía complicado, me costó años hacer un reguetón bien”, explica.

Según Boza, lo más cercano que tuvo como referencia fue el romantic style o el reguetón romántico.

“Lo más cercano al reguetón fue el romantic style, si no me equivoco. El General, Nando Boom, fueron varios los que hacían si no me equivoco el 110 en ese tiempo”, dice.

El reggae 110 es un subgénero del reggae, hecho a 110 beats per minute o compases por minuto, lo que lo hace tener un tempo moderado y hace que los temas sean bailables. Piensa en “Rica y apretadita” de El General con Anayka.

“Era como lo más cercano al reguetón de esos tiempos. Los que pegaron eran muy pocos. Creo que se me hizo difícil porque yo crecí escuchando full Jamaica”, explicó.

“Bucle” de Boza ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

