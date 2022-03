Esto es lo que sabemos sobre los tiroteos contra 5 hombres sin hogar en Nueva York y Washington

olivertapia

(CNN) — Las personas sin hogar en la ciudad de Nueva York y en Washington, la capital de Estados Unidos, están bajo alerta máxima después de que ocurrieran cinco tiroteos contra hombres sin hogar en las últimas dos semanas.

Los tiroteos tuvieron lugar entre el 3 y el 12 de marzo y dejaron dos hombres muertos, dijeron el Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington en un comunicado conjunto. Cada uno de los tiroteos ocurrió durante las horas de la noche y se dirigió a hombres sin hogar, dijeron las autoridades.

Tres de los tiroteos ocurrieron a principios de este mes en Washington, seguidos de dos más en Nueva York el sábado.

Las autoridades dicen que los disparos fueron realizados por un solo sospechoso que ahora es objeto de una persecución.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington publicó esta foto de un hombre sospechoso de dispararle a cinco hombres sin hogar en Washington y la ciudad de Nueva York.

Esto es lo que sabemos sobre los tiroteos:

Los tiroteos ocurrieron después de la medianoche

El primer tiroteo tuvo lugar en Washington, alrededor de las 4 am del 3 de marzo en la cuadra 1100 de New York Avenue Northeast, dijo el MPD en un comunicado el domingo. Agentes respondieron a una llamada de disparos y encontraron a un hombre que aparentemente sufría heridas de bala. Fue tratado en un hospital por lesiones que no ponen en peligro su vida, según el comunicado.

El segundo tiroteo se informó alrededor de la 1:21 am del 8 de marzo en la cuadra 1700 de H Street Northeast, dijo MPD. Los agentes encontraron a otro hombre que aparentemente sufría heridas de bala y lo llevaron al hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

Luego, alrededor de las 2:54 am del 9 de marzo, un miembro del MPD notó un incendio en la cuadra 400 de New York Avenue Northeast y se descubrieron los restos de un hombre después de extinguir las llamas. Se determinó que la causa de la muerte fueron múltiples puñaladas y heridas de bala, dijo la policía.

Los tiroteos cuarto y quinto ocurrieron en la ciudad de Nueva York la madrugada del sábado 12 de marzo cuando el sospechoso abrió fuego contra dos personas aparentemente sin hogar que dormían en la calle, matando a uno e hiriendo al otro, dijo la policía de Nueva York.

Los tiroteos ocurrieron con una diferencia de 90 minutos en el Bajo Manhattan y fueron captados por cámaras de vigilancia, dijo el departamento. La policía de Nueva York describió lo que mostraban los videos, pero no los entregó a CNN.

Un video muestra a un hombre que parecía estar sin hogar durmiendo cerca de la esquina de King Street y Varick cuando un sospechoso desconocido se acercó y le disparó en el antebrazo, dijo el subjefe de la policía de Nueva York, Henry Sautner, durante una conferencia de prensa el sábado. El hombre se despertó y gritó: “¿Qué estás haciendo?” al tirador, quien luego se escapó, agregó Sautner.

La policía fue llamada al lugar alrededor de las 4:30 am y la víctima de 38 años fue llevada a un hospital para recibir tratamiento.

Además, los investigadores supieron de un segundo tiroteo afuera de 148 Lafayette Street el sábado. Allí, los agentes encontraron a un hombre en un saco de dormir con heridas de bala en la cabeza y el cuello, y fue declarado muerto en el lugar, dijo Sautner. El video de vigilancia muestra a un sospechoso acercándose a la víctima dormida alrededor de las 6:00 am y descargando un arma, dijo Sautner.

Persecución ‘urgente’ en curso

El Departamento de Policía de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York citaron circunstancias y características similares que vinculan los ataques, aunque no dieron a conocer detalles específicos.

Hablando con Bloomberg el lunes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijo que una prueba de balística ayudó a las fuerzas del orden público a identificar los tiroteos.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington publicó esta foto de un hombre sospechoso de dispararle a cinco personas sin hogar entre el 3 y el 12 de marzo.

El lunes, los funcionarios publicaron nuevas imágenes del sospechoso y pidieron al público que proporcione toda la información que puedan para ayudar a identificarlo y localizarlo.

Mientras tanto, Bowser pidió a los residentes sin refugio en Nueva York y Washington que buscaran refugio.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y el comisionado de la policía de Nueva York, Keechant Sewell, acompañaron a Bowser en una conferencia de prensa en Washington, el lunes.

“Alguien conoce a esta persona. Estamos pidiendo al público que la encuentre”, dijo Adams. “Esta persona está llevando a cabo un ataque premeditado de disparar a personas inocentes”.

“Es urgente sacar a este individuo de nuestras calles antes de que lastime o asesine a otro individuo. El aumento de la violencia armada nos ha sacudido a todos y es particularmente horrible saber que alguien está ahí afuera deliberadamente haciendo daño a una población ya vulnerable”, dijeron los alcaldes en un comunicado conjunto el domingo.

La Policía de Nueva York y la Policía Metropolitana están trabajando con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en la investigación y han ofrecido una recompensa combinada de US$ 55.000 por información que conduzca al arresto del sospechoso.

Autoridades de Nueva York y Washington trabajan para proteger a la población vulnerable

En su declaración conjunta, ambos alcaldes dijeron que hay un “asesino a sangre fría suelto”.

El Departamento de Policía de Nueva York ordenó a sus miembros que hicieran controles de bienestar a las personas que parecen estar sin hogar, según un memorando obtenido por CNN enviado el domingo. La policía recibió instrucciones de mostrar a las personas un volante con la foto de un hombre con el que la policía quiere hablar en relación con los tiroteos.

“Nuestra población de personas sin hogar es una de las más vulnerables y un individuo que se aprovecha de ellos mientras duermen es un crimen excepcionalmente atroz”, dijo Sewell. “Usaremos todas las herramientas, todas las técnicas y todos los socios para llevar al asesino ante la justicia”.

“Sabemos que esta es una situación aterradora”, dijo Bowser en la conferencia de prensa el lunes por la noche. “Sabemos que nuestros residentes sin refugio ya enfrentan muchos peligros diarios y es inconcebible que alguien apunte a esta población vulnerable”.

Artemis Moshtaghian, Liam Reilly, Susannah Cullinane y Eric Levenson de CNN contribuyeron a este informe.

