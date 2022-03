Britney Spears vuelve a eliminar su cuenta de Instagram

macamilarincon

(CNN) –– Inserta aquí la referencia obligatoria sobre Britney Spears de “Oops, she did it again”: lo hizo de nuevo.

La artista volvió a desaparecer de Instagram.

Britney Spears responde al revelador libro de su hermana en un intercambio en redes sociales

Este miércoles, sus seguidores notaron que Spears había desactivado su cuenta. Tal como lo hizo en septiembre.

Recientemente, había estado usando su perfil para hablar sobre sus relaciones familiares difíciles. Y también detalles de la manera en que dice la trataron durante su tutela, que terminó el año pasado.

Britney Spears envía un mensaje al movimiento #FreeBritney: “Me han salvado la vida”

En septiembre, se retiró de Instagram solo por una semana antes de regresar para celebrar su compromiso con Sam Asghari.

