Polonia se lleva la corona de Miss Mundo 2021

(CNN Español) — Karolina Bielawska, representante de Polonia, se convirtió la noche de este miércoles en Miss Mundo 2021, en la edición número 70 del certamen internacional que se llevó a cabo en San Juan, Puerto Rico. Esta final iba a realizarse en diciembre, pero debió posponerse debido a un brote de covid-19.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada de llevar la corona de Miss World y no veo la hora de ponerme a trabajar. Recordaré este increíble capítulo en Puerto Rico por el resto de mi vida”, dijo Bielawska, a través del comunicado de prensa emitido por la organización de Miss Mundo.

Karolina Bielawska, de Polonia, se convirtió la noche de este miércoles en Miss Mundo 2021. (Miss World on Twitter)

Bielawska sustituye a la jamaiquina Toni-Ann Singh, quien tenía el cetro desde 2019, ya que el concurso fue cancelado en 2020 por la pandemia de covid-19. Shree Saini, de Estados Unidos, fue distinguida como primera finalista, y Olivia Yace, de Costa de Marfil, como segunda finalista.

Bielawska estudia actualmente una maestría en gerencia y trabaja como modelo, de acuerdo con el comunicado de prensa difundido por los organizadores del certamen. También disfruta nadar, bucear, jugar tenis y bádminton. Su meta es convertirse en motivadora.

En el comunicado de prensa se informa que la final de Miss Mundo, el concurso creado en 1951, se transmitió a más de 100 países.

