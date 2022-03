La nadadora Lia Thomas es la primera atleta transgénero en ganar un título de la División I de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE.UU.

Alexandra Ferguson

(CNN) — La nadadora de la Universidad de Pensilvania Lia Thomas es la primera atleta transgénero en ganar un título de la División I de la NCAA (la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE.UU.) después de terminar en primer lugar en la prueba femenina de 500 yardas libres el jueves por la noche.

Thomas se puso a la delantera en las últimas 150 yardas para ganar en 4:33.24.

Thomas, que anteriormente nadaba para el equipo masculino de Penn, está en el centro del actual debate sobre la participación de las mujeres transgénero en el deporte y el equilibrio entre la inclusión y el juego limpio.

“Intento ignorar (los comentarios negativos) todo lo que puedo. Intento centrarme en mi natación y en lo que tengo que hacer para prepararme para mis carreras y bloquear todo lo demás”, dijo Thomas a ESPN después de la carrera.

Hubo algunos abucheos de los espectadores en el recinto, y una persona gritó “tramposa” mientras Thomas daba su entrevista.

“Significa mucho estar aquí”, dijo Thomas.

Su tiempo fue el más rápido de la temporada de la NCAA, pero muy lejos del récord de la NCAA de 4:24.06 de la 10 veces medallista olímpica Katie Ledecky.

La estudiante de primer año de Virginia Emma Weyant, ganadora de la medalla de plata en los 400 metros de estilo libre en los Juegos Olímpicos de Tokio, quedó en segundo lugar el jueves, a 1,75 segundos de Thomas. La estudiante de primer año de Texas y medalla de plata olímpica Erica Sullivan, que luchó con Thomas por el liderazgo durante gran parte de la carrera, se llevó el tercer lugar.

Thomas, de quinto año, también es la favorita para ganar las 200 yardas libres este viernes y está preparada para competir en las 100 yardas libres el sábado.

Con esta victoria, Thomas es la primera atleta transexual en ganar un título de la División I en cualquier deporte. CeCé Telfer fue la primera atleta transgénero en ganar un título de la NCAA de cualquier tipo cuando ganó el campeonato de la División II de 2019 en los 400 metros vallas femeninos.

Thomas obtuvo por primera vez la atención del público con una impresionante actuación en el Zippy Invitational de Ohio en diciembre, cuando estableció los mejores tiempos de la temporada de la NCAA en las carreras de 200 y 500 yardas libres. El mes pasado, en los campeonatos femeninos de la Ivy League, ganó las carreras de 100, 200 y 500 yardas libres.

Con el éxito han llegado las críticas sobre si se debe permitir a las mujeres transgénero competir en los deportes femeninos. Su rostro ha aparecido de forma destacada en Fox News y en sitios de noticias de derecha que critican los cambios de opinión de la sociedad sobre el sexo y el género.

Algunas de sus compañeras de equipo de Pensilvania también se han mostrado contrarias a su participación. El mes pasado, una carta anónima escrita en nombre de 16 de sus 40 compañeras de equipo de la Universidad de Pensilvania criticaba lo que consideraban su “ventaja injusta”, diciendo que apoyaban su transición de género fuera de la piscina pero no necesariamente dentro de ella.

En respuesta, más de 300 nadadores actuales y antiguos, universitarios y de élite, firmaron una carta abierta en la que defendían la capacidad de Thomas para competir. Una de las firmantes fue Sullivan, su competidora más cercana en la preliminar de los 500 libres del jueves.

“Tuve la suerte de ser recibida con los brazos abiertos en la comunidad de la natación cuando declaré que soy gay”, dijo Sullivan en un comunicado. “A partir de mi buena experiencia personal de hablar sobre mi orientación y sentir todo ese amor y apoyo dentro de mi comunidad de nadadores, siento que [Lia] se merece lo mismo”.

La nadadora de la Universidad de Pennsylvania, Lia Thomas, ganó las carreras de 100, 200 y 500 yardas libres en los Campeonatos de Natación y Buceo Femeninos de la Ivy League en febrero.

Thomas dijo previamente al podcast SwimSwam que se dio cuenta de que era transgénero en el verano de 2018, pero lo mantuvo en secreto, temiendo que declararlo le quitara su capacidad de nadar.

“Estaba luchando, mi salud mental no era muy buena. Había mucho malestar, sobre básicamente sentirme atrapada en mi cuerpo. No me sentía bien”, dijo.

En la actualidad, la NCAA exige a las atletas transgénero un año de terapia de sustitución hormonal (TSH) para poder participar en deportes femeninos. Thomas dijo que comenzó la TSH en mayo de 2019 y se declaró trans ese otoño, y ya recibió la aprobación de la NCAA para su participación en el campo femenino.

Thomas se negó a hablar con CNN a través de un portavoz de la Ivy durante los campeonatos. Habló con Sports Illustrated a principios de este mes para defender su capacidad de competir.

“La respuesta más sencilla es que no soy un hombre”, dijo. “Soy una mujer, así que pertenezco al equipo femenino. Las personas trans merecen el mismo respeto que cualquier otro atleta”.

Desde entonces, la NCAA ha adoptado una serie de directrices más estrictas que exigen a las atletas trans de élite tres años de terapia de sustitución hormonal y que demuestren a un panel de expertos médicos que no tienen una ventaja competitiva sobre las mujeres cisgénero. Estas normas se aplicarán por fases en las próximas temporadas.

— Jamiel Lynch de CNN contribuyó con este reportaje.

