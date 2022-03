Mike Tyson vende gomas con infusión de cannabis en forma de oreja

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Más de dos décadas después de que Mike Tyson le arrancara un trozo de oreja a Evander Holyfield en la pelea por el campeonato de peso pesado de la AMB de 1997, el legendario boxeador lanzó una línea de comestibles con forma de orejas.

Las gomitas con infusión de cannabis se llaman “Mike Bites” en homenaje a uno de los momentos más notorios de Tyson.

Holyfield, el único cuatro veces campeón mundial de peso pesado, derrotó a Tyson en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en 1996. Al año siguiente, durante su esperada revancha, Tyson le cortó una pequeña parte de la oreja y la escupió sobre la lona. Fue rápidamente descalificado. El sangriento incidente marcó la revancha como una de las peleas más extrañas en la historia del boxeo.

Tyson, quien fue el boxeador más joven en ganar un título de peso pesado, ha lanzado varios emprendimientos relacionados con el cannabis en los últimos años. Tyson 2.0, la compañía que lanza “Mike Bites”, se describe a sí misma como “una compañía de cannabis de primer nivel formada con el legendario boxeador, empresario e ícono Mike Tyson”. En 2021, la empresa amplió sus ventas a más de 100 ubicaciones en California.

En Twitter, el propio Tyson aseguró que “¡Estas orejas realmente saben bien!”

Holy ears! They’re finally here! Go get your Mike Bites now 👂😤 pic.twitter.com/BCbXcdYcra — ItsTyson20 (@itstyson20) March 15, 2022

Tyson es parte de una ola de celebridades que han lanzado sus propios productos y marcas relacionados con el cannabis. En 2015, el rapero Snoop Dogg debutó con “Leafs by Snoop”, una línea de productos de cannabis de marca. De manera similar, en 2019, el artista de hip-hop Drake anunció que iniciaría negocios con una empresa canadiense de cannabis. Uniéndose a la tendencia, Martha Stewart lanzó su propia línea de golosinas para perros con infusión de CBD en 2021, y Jaleel White lanzó una variedad de cannabis Purple Urkel.

Tyson no ha sido tímido acerca de su fuerte relación con el cannabis. El ex campeón de peso pesado admitió en 2019 que gasta US$ 40.000 al mes en hierba en su rancho de cannabis de 16 hectáreas. Tyson abrió la granja en 2018 después de que California legalizara la marihuana recreativa. El sitio web de Tyson 2.0 explica que “cuando Mike estaba en su mejor momento, usaba cannabis para relajar su cuerpo y enfocar su mente”.

Tyson y Holyfield se han reconciliado desde la infame pelea de la oreja. Los dos aparecieron juntos en un anuncio humorístico de Foot Locker y en 2014, Tyson pronunció el discurso de incorporación de Holyfield al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada.

