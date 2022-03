El viaje a Europa de Biden estará lleno de muestras de unidad occidental, pero podría ser ligero en acciones para detener la guerra de Putin en Ucrania

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El presidente Joe Biden y otros líderes mundiales esperan finalizar y revelar un paquete de nuevas medidas para castigar a Rusia, ayudar a Ucrania y demostrar la unidad occidental en una serie de cumbres de emergencia en Europa esta semana.

Pero aparte de una demostración dramática de resolución en tiempos de guerra, pocos observadores creen que algo en lo que los líderes puedan ponerse de acuerdo sea suficiente para poner fin al derramamiento de sangre en Ucrania o disuadir al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de continuar con sus ataques queperjudican cada vez más a los civiles.

Desde que se abordó por primera vez la perspectiva de la cumbre de líderes de la OTAN hace aproximadamente dos semanas, los funcionarios estadounidenses y europeos han estado discutiendo posibles anuncios para que los líderes hagan al final de la reunión, según varias personas familiarizadas con los planes.

Eso podría incluir nuevas rondas de sanciones contra los oligarcas rusos, medidas adicionales que restrinjan las finanzas del país y nuevos pasos para limitar la importación de productos energéticos rusos.También se está discutiendo qué medidas se pueden revelar para brindar más apoyo a Ucrania, incluidos nuevos envíos de asistencia militar o ayuda financiera para reforzar las defensas del país.

Y Biden ha dejado abierta la opción de ampliar los despliegues de tropas estadounidenses a los miembros de la OTAN a lo largo del borde oriental de la alianza, reforzando el compromiso estadounidense con la defensa europea en un momento crítico.

Pero la cruda realidad de que es poco probable que esos movimientos frenen la guerra de Putin se cernirá sobre la visita de Biden a Bruselas para una reunión rápida de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, junto con una sesión especial del Consejo Europeo y una reunión del G7. Biden también podría agregar otra parada en Europa del Este, potencialmente en Polonia, dijeron funcionarios. Sale de Washington el miércoles para las maniobras diplomáticas de alto nivel.

Si bien Biden ha logrado reunir a los aliados europeos y asiáticos detrás de un conjunto de sanciones punitivas y niveles sin precedentes de asistencia militar, él y sus homólogos de la OTAN han trazado límites sobre dónde terminará su apoyo. Y aunque todas las partes parecen apoyar una solución diplomática a la crisis, los funcionarios estadounidenses y europeos dicen que los parámetros de tal acuerdo siguen siendo turbios.

Eso deja abierto cómo la visita de Biden a Europa, uno de los momentos de inflexión de su presidencia, puede alterar el curso del peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y plantea otro punto de discusión que los líderes mundiales deben comenzar a abordar: ¿Qué sucede si, o cuando, Ucrania ya no pueda resistir el ataque de Rusia?

“Tendrán que ver qué sucede si se pierde Ucrania”, dijo el general retirado del ejército Wesley Clark, excomandante supremo aliado de la OTAN. “Después de sopesar el problema de lo que sucede si Ucrania cae, tienen que considerar qué más se puede hacer para sostener a Ucrania en la lucha. Sí, existe un riesgo. Siempre existe un riesgo al tratar con el señor Putin”.

Biden, desafiado a ser “el líder del mundo”

Biden fue desafiado públicamente por el líder de Ucrania la semana pasada a asumir la responsabilidad de poner fin a los enfrentamientos. En un emotivo discurso ante el Congreso, en el que pidió una zona de exclusión aérea y ayuda para adquirir aviones de combate, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky habló directamente con Biden, quien estaba observando desde su biblioteca privada en el tercer piso de la Casa Blanca.

“Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, dijo Zelensky en inglés.

Biden también fue desafiado por el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, a visitar Ucrania como “símbolo de nuestra solidaridad” durante su viaje a Europa esta semana.

Al hablar con Jim Acosta de CNN este sábado por la tarde, Poroshenko llamó a Biden un “muy buen amigo mío y un muy buen amigo de Ucrania”, y agregó que una visita de Biden sería “un paso extremadamente correcto para demostrar que todo el mundo está junto a nosotros contra Rusia”.

Esos llamamientos personales habrán resonado en un hombre que prometió restaurar el liderazgo estadounidense, renovar las alianzas estadounidenses y defender la democracia de la creciente ola de autoritarismo mientras buscaba un cargo.

En ninguna parte ese desafío será más pertinente que en las conversaciones de emergencia de esta semana, donde los líderes buscan en Biden dirección y propósito a medida que avanza la guerra en Ucrania.

“Está desafiando a Biden a cumplir con sus responsabilidades como líder de Occidente, líder de la comunidad democrática de naciones. Y presentó el desafío de facto a la OTAN”, dijo Ian Brzezinski, subsecretario adjunto de defensa para Europa y la OTAN en el gobierno de George W. Bush.

“Estaba diciendo que si la OTAN no está a la altura de este desafío, tenemos que pensar en otros arreglos de seguridad”, dijo Brzezinski. “Qué desafío tan poderoso para la relevancia de la OTAN en esta época. Eso establece el contexto para… (la) reunión cumbre”.

Los límites de apoyar a Ucrania a la vista antes del viaje

Sin embargo, cuando se anunciaron las cumbres la semana pasada, algunos diplomáticos europeos expresaron su preocupación por lo que consideraban una falta de pasos importantes disponibles para que los líderes tomen en la reunión de alto perfil, que tanto Rusia como Ucrania observarán de cerca.

Los principales elementos que Ucrania quiere, como la ayuda de la OTAN para establecer una zona de exclusión aérea o proporcionar aviones de combate de la era soviética, parecen por ahora fuera de la mesa, ya que Estados Unidos y sus socios buscan evitar una confrontación directa con Rusia. Eso significa que cualquier anuncio que surja de las reuniones probablemente se centre más en aumentar la asistencia que ya se está brindando, incluida la ayuda militar y financiera, o aplicar nuevas sanciones a Rusia.

Funcionarios europeos y estadounidenses dijeron que las discusiones sobre los anuncios y una declaración conjunta final estaban en curso mientras los países buscan llegar a una decisión o un punto de partida para la cumbre.

“El presidente espera ver a sus homólogos cara a cara. Sospecho que tendrán una serie de nuevas medidas que podrán revelar y desplegar durante esas conversaciones, pero no voy a adelantarme a ellas con unos días de anticipación”, dijo la semana pasada en CNN el asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos, Jon Finer.

Tener un anuncio importante materializado durante la cumbre podría ayudar a subrayar la unidad actual entre los aliados, que según los funcionarios estadounidenses ha sorprendido a Putin mientras su ejército lucha con pérdidas en el terreno.

“Calculó mal sobre Occidente. Creo que pensó que… habría algunos regaños, tal vez un par de sanciones, pero pudo soportarlo, y pudo continuar, y pudo seguir adelante”, dijo Marie Yovanovitch, la ex embajador de Estados Unidos en Ucrania.

“En cambio, ha inspirado un resurgimiento de la OTAN. Y Occidente está unido en la oposición y tratando de proporcionar no solo una especie de fortalecimiento de la OTAN y los países del flanco en la frontera de Ucrania, sino también para brindar apoyo a Ucrania”.

Contrarrestar a China será lo más importante después de la llamada Biden-Xi

Las próximas cumbres también brindarán a Biden la oportunidad de tomar la temperatura de sus homólogos en otro asunto: qué hacer si el presidente chino, Xi Jinping, decide brindar apoyo militar o económico a Rusia, como ha solicitado Putin.

En una llamada de 110 minutos con Xi la semana pasada, Biden expuso las “implicaciones y consecuencias” de seguir adelante con ese apoyo, según la Casa Blanca. Pero castigar a China, la segunda economía más grande del mundo, sería mucho más complicado de lo que ha sido con Rusia y requeriría la misma unidad con Europa, que no siempre ha estado de acuerdo con Biden sobre cómo abordar a Beijing.

“Esta es una cumbre increíblemente importante. Se está llevando a cabo de manera extraordinaria en medio de una crisis. Es en parte para asegurarnos de que nosotros y nuestros aliados [estemos] en la misma página, lo cual es bueno. Pero también es muy importante para enviar una señal a Vladimir Putin”, dijo Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos ante la OTAN y enviado especial para Ucrania.

Volker identificó varios mensajes que la alianza debe enviar durante su cumbre, incluido volver a comprometerse con la garantía del Artículo 5 de defensa colectiva y dejar en claro que el uso de armas nucleares por parte de Rusia justificaría una respuesta occidental.

Pero dijo que la OTAN también debe dejar en claro que Ucrania, que no es miembro de su grupo, es, sin embargo, un asunto de importancia crítica para sus miembros.

“Creo que es muy importante que la OTAN también envíe una señal sobre Ucrania, que la supervivencia de Ucrania como estado independiente y soberano en Europa es un interés de la OTAN”, dijo Volker. “No queremos decir lo que no hacemos. No queremos ser demasiado específicos sobre lo que haremos. Pero necesitamos enviarle una señal a Putin de que no nos vamos a quedar sentados mientras él destruye y elimina un país europeo soberano”.

