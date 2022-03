¿Fue esta la peor noche de la historia de la moda en los Oscar?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Esta semana se cumplen dos décadas desde que Hollywood ofreció una de sus alfombras rojas peor recibidas de todos los tiempos. En una noche en la que resultaron ganadoras “A Beautiful Mind” y la primera entrega de “The Lord of the Rings”, los Oscar de 2002, al más puro estilo del Y2K, estuvieron plagados de tirantes, vientres al descubierto y trajes de noche sin forma.

En su momento, la exeditora de Cosmopolitan Marcelle d’Argy Smith, calificó la gala de “noche de metidas de pata en la moda”, antes de criticar a varias estrellas por sus esfuerzos. Julia Roberts, con un vestido negro de Armani, tenía un aspecto “aburrido”; Whoopi Goldberg, que fue la anfitriona de la ceremonia vestida como un reluciente pavo real, aportó “una especie de elemento circense al evento”; y Barbra Streisand estaba “envuelta” en un “envoltorio/tienda/cortina” de terciopelo de color vino.

La mejor actriz de reparto del año, Jennifer Connelly, recibió más críticas y optó por un vestido de tul de color agua y un pañuelo que no hacía juego (un tono descrito por Smith como “color estiércol pálido” y por la agencia de noticias Scripps Howard como “color flema”). Por otra parte, Cameron Díaz dividió las opiniones con un vestido de estampado floral, la nominada al Oscar de los 80 Sally Kirkland lució un bindi enjoyado poco aconsejable y Faith Hill adoptó un enfoque dolorosamente literal al hacer referencia a su interpretación en “Somewhere Over the Rainbow” con un vestido Versace de tirantes de color arco iris.

El vestido de Jennifer Connelly, descrito como “color estiércol pálido” y “color flema”, fue uno de los muchos fracasos de la noche. Crédito: Steve Granitz/WireImage/Getty Images

Sin embargo, la noche siempre será recordada por uno de los atuendos más denostados de la historia de los Oscar: el infame vestido “gótico” de Gwyneth Paltrow. La creación sin forma de Alexander McQueen contaba con una falda de tafetán y un corpiño transparente que dejaba poco a la imaginación. El maquillaje de ojos intenso y la trenza de la actriz contribuyeron a asegurar el lugar del traje en las listas de “peor vestidas” durante años.

En una crítica característicamente cortante de los estilos de la noche, la veterana editora de Vogue Suzy Menkes, entonces del International Herald Tribune, escribió que Paltrow, evidentemente sin sostén, “parecía que iba a ver a su entrenador personal”. (También describió a Connolly como “triste como una ninfa ahogada”). La escritora de moda de The Guardian, Jess Cartner-Morley, escribió que la estrella “falló terriblemente” con “trenzas de año sabático, maquillaje gótico en los ojos y joyería anticuada”.

Podría decirse que lo peor estaba por llegar. En la fiesta posterior de Vanity Fair, la estrella de “Meet Joe Black”, Claire Forlani, lució lo que solo puede describirse como una pechera de lentejuelas sostenida por unos tirantes peligrosamente finos; Selma Blair llegó con un vestido de flecos apenas ceñido que parecía más bien un mantel raído, y Heather Mills optó por un extraño dos piezas con la cintura al aire. El vestido de la actriz y escritora Suzanne Somers podría haber servido fácilmente de cortinas baratas, y la presentadora de televisión Daisy Fuentes se presentó con vaqueros y una blusa, como si hubiera olvidado que se trataba de una de las fiestas más exclusivas de Hollywood.

En la fiesta posterior se vio un estilo aún más clásico del Y2K, como el crop top con la espalda abierta de Claire Forlani. Crédito: Gregg DeGuire/WireImage/Getty Images

Lo más aburrido “de todos los tiempos”

Lo que realmente irritó a los críticos de la moda no fueron los fracasos bien intencionados, sino la falta de ambición colectiva. Justo un año después del inolvidable y excéntrico vestido de cisne de Björk, la alfombra roja de 2002 dio la sensación de ser un asunto modesto y poco arriesgado.

Puede que fuera por una buena razón. Celebrada solo seis meses después de los atentados del 11 de septiembre, el evento se vio envuelto en una seguridad exagerada y una atmósfera comprensiblemente contenida. La policía armada montaba guardia, las estrellas eran enviadas a través de detectores de metales y los observadores de la moda que tenían la suerte de conseguir un asiento en la alfombra roja tenían que someterse a nuevos controles de antecedentes, informó el LA Times. En consonancia con el ambiente nacional, numerosas estrellas llegaron con vestidos respetuosamente discretos, con Reese Witherspoon, Glenn Close, Helen Hunt y Renée Zellweger entre las muchas celebridades que vistieron de negro esa noche.

Sin embargo, esto no fue una excusa para Menkes. Calificando los esfuerzos de los asistentes como “los atuendos más aburridos de los Oscar de todos los tiempos”, el crítico destacó el vestido encorsetado y poco atrevido de Naomi Watts entre un “mar de negro”, escribiendo que “incluso Gucci, normalmente una apuesta segura de ropa sexi” había hecho que la estrella pareciera “sedada”.

Naomi Watts fue una de las varias estrellas que optaron por vestidos negros poco arriesgados. Crédito: KMazur/WireImage/Getty Images

Samantha Critchell, entonces redactora de moda de Associated Press, fue más diplomática y describió la alfombra roja de la noche como una moda “conservadora” en la que “muchas estrellas fueron a lo seguro”. Mirando hacia atrás, 20 años después, atribuyó sus elecciones de estilo no al 11 de septiembre, sino a la inquietud que rodea al creciente interés por el estilo de la alfombra roja.

“A principios de la década de 2000, la moda se convirtió en un microcosmos para el resto del mundo”, dijo a CNN en una entrevista telefónica. “Empecé a cubrir la alfombra roja con el vestido de Versace de Jennifer López que nadie sabe cómo se quedó en su sitio (en los Grammy de 2000); hasta ese momento no hacíamos una cobertura de la moda en los medios de comunicación.

“Nos dimos cuenta de que esos vestidos iban a definirte. Y creo que tuvo más que ver con el auge de la moda como fuerza de la cultura pop, y una fuerza en tiempo real, y con darse cuenta de que la gente estaba sentada en casa juzgando esos atuendos”.

“Hasta entonces no había E! ni evento previo, y creo que las elecciones eran probablemente más seguras por no saber cómo navegar a través de ello”.

En cuanto a los estilos más arriesgados, Critchell teorizó que muchas celebridades iban “contra el estereotipo” al ofrecer algo inesperado o diferente de las alfombras anteriores. El vestido rosa de Chanel con volantes de Nicole Kidman contrastaba con el elegante vestido de Dior color chartreuse que lució en la ceremonia de 1997, mientras que el vestido clásico y el peinado bouffant de Jennifer López se yuxtaponían a los estilos más atrevidos por los que se había hecho famosa.

Sally Kirkland luce un bindi enjoyado como parte de su estilo dorado y plateado. Crédito: David Lefranc/Gamma-Rapho/Getty Images

Incluso el traje de Paltrow puede verse como un intento de evitar ser encasillada, dijo Critchell. “Ella había sido la princesa unos años antes (en 1999) con ese vestido rosa de Ralph Lauren, y creo que fue en contra de eso”, añadió.

“Los famosos no tenían la oportunidad de mostrar sus otras facetas de la forma en que lo hacen ahora. Ya los conoces, sabes cuál es su estilo, conoces su opinión sobre todo. Pero no era raro que en 2002, o en cualquiera de esos otros años (anteriores a las redes sociales), alguien jugara en contra de lo que hacía antes, porque no quería ser estereotipado”.

Rayos de esperanza

Hubo un puñado de éxitos entre los fracasos de esa noche. El vestido de Ben de Lisi de un solo hombro de Kate Winslet fue ampliamente elogiado, y a los hombres les fue mejor entre los críticos, con Will Smith alabado por su traje de Ozwald Boateng y su corbata dorada.

Uno de los pocos estilos ganadores de la noche: Halle Berry en Elie Saab. Crédito: Steve Granitz/WireImage/Getty Images

Sin embargo, solo hubo una ganadora, tanto en la alfombra roja como en el escenario de los premios. De camino a convertirse en la primera mujer negra en ganar el Oscar a la mejor actriz, Halle Berry deslumbró con un vestido que transformó la suerte de su diseñador, Elie Saab. Al igual que el traje de Paltrow, consistía en un top transparente y una falda de tafetán, aunque Berry exudaba glamur en color carmesí y champán, con detalles florales estratégicamente colocados que completaban el estilo.

“Creo que el traje de Halle Berry ha superado la prueba del tiempo”, dijo Critchell. “No es un vestido que alguien usaría hoy en día, pero ella era la reina del baile. Se preveía que iba a ganar y, como escritores de moda, todos estábamos esperando su turno. Cumplía con el momento; era memorable y era adecuado para una mejor actriz”.

Sin embargo, aunque el traje se considera ahora uno de los mejores de la historia de los Oscar, no fue un éxito para todos en la noche.

Cartner-Morley, de The Guardian, escribió que el atuendo de Berry, con su “llamativo corpiño de red bordado”, había dado “mucho por qué avergonzarse”.

Su opinión contraria sirve para recordar que el buen estilo de la alfombra roja está en el ojo del que mira, y por tanto la cuestión de si 2002 fue el peor año de los Oscar depende, como siempre, de a quién se le pregunte. De hecho, dado el interés actual por todo lo relacionado con el efecto 2000, un renacimiento que ha anunciado el regreso de los pantalones de mezclilla de talle bajo, los crop tops y las pinzas de mariposa, el poder de la retrospectiva (y las opiniones de los observadores de la moda de la generación Z) puede ser más amable con la alfombra de 2002 de lo que cabría esperar.

“No creo que fuera la peor”, dijo Critchell. “No sé si habrá un momento que se pueda definir como tal. Pero fue una época diferente”.

