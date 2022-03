Las celebridades reaccionan a la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) – Minutos antes de recibir el premio a mejor actor en la 94 edición de los premios Oscar, Will Smith sorprendió a los invitados y televidentes que seguían la ceremonia la noche del domingo al soltarle una bofetada al presentador Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre su esposa.

Un día después, el incidente más comentado de la noche sigue generando debate entre celebridades, comediantes, periodistas y escritores: distintos puntos de vista han dividido a Hollywood; mientras unos condenaron el incidente, otros se mostraron comprensivos con el actor, y otros más criticaron en sí la broma que hizo Rock sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith.

El incidente se desencadenó después de que Rock comparó el estilo de la actriz y productora, quien acompañaba a su esposo Will Smith entre el público, con el de Demi Moore en “G.I. Jane”, una película de 1997 en la que el personaje principal es una militar totalmente rapada. Este lunes, el actor Will Smith se disculpó con Chris Rock a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable”, escribió Smith en su cuenta de Instagram. “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, agregó.

Mientras presentaba el premio al mejor documental, Rock dijo: “Jada, te quiero, ‘G.I. Jane 2’, no puedo esperar a verla”. La diferencia es que Moore se rapó la cabeza para interpretar el papel en la cinta de 1997 y Pinkett Smith tiene un corte de pelo similar porque sufre de alopecia, una condición que provoca la caída del cabello.

Comediantes reconocidas en la televisión estadounidense expresaron su preocupación por el precedente que había sentado Smith.

“Es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante”, tuiteó Kathy Griffin “Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros”.

Rosie O’Donnell, otra comediante estadounidense, escribió: “Tan molesto, en todos los niveles, bravo por Chris Rock, por no destripar a Will Smith, lo que podría hacer cualquier día de la semana, se alejó, bravo por una triste muestra de masculinidad tóxica de un loco narcisista”.

Al ganar la estatuilla a mejor actor, Will Smith aceptó entre lagrimas el premio por su papel de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, en la película “King Richard”. En su discurso, Smith se disculpó con la Academia y con los actores nominados e intentó establecer paralelos con el personaje que interpretó en la película: “El arte imita la vida. Parezco el padre loco como decían de Richard Williams. Pero el amor te lleva a hacer locuras”.

“Nunca deberíamos llegar a un lugar donde nos sentamos y vemos a una estrella de cine golpear a alguien en la televisión mundial y luego, momentos después, recibir una ovación de pie mientras habla de amor”, tuiteó la periodista y escritora Maria Shriver.

Bernardine Evaristo, una autora británica defensora de la inclusión de escritores y artistas de color, escribió una fuerte crítica contra Smith: “Qué cosa con la cual despertar. Solo el quinto hombre negro en casi 100 años en ganar un Oscar por el papel principal masculino, y el primero en 16 años, recurre a la violencia en lugar de utilizar el poder de las palabras para matar a Chris Rock. Luego afirma que Dios y el amor lo obligaron a hacerlo”.

“La violencia no está bien. El asalto nunca es la respuesta”, tuiteó la actriz y directora Sophia Bush. Sin embargo, también expresó críticas a la broma de Rock y señaló: “Esta es la segunda vez que Chris se burla de Jada en el escenario de los Oscar, y esta noche fue tras su alopecia”.

“Golpear la enfermedad autoinmune de alguien está mal. Hacerlo a propósito es cruel. Ambos necesitan un respiro”, agregó.

Pero el incidente ha suscitado distintos puntos de vista y otros parecían justificar la manera en que reaccionó Smith al irrumpir en el escenario y golpear en la cara a Rock. Según la reportera de CNN Stephanie Elam, que se encontraba entre el público, pudo oír cómo golpeaban a Rock. Will Smith dijo dos veces durante el incidente, según Elam, “¡no menciones el nombre de mi mujer en tu p*** boca!”.

“Acabas de presenciar en tiempo real lo que sucede en el alma de un hombre cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una ‘pequeña broma’ a su costa. Esto es lo que todos y cada uno de los hombres de verdad sienten en ese instante, mientras ven la broma, él está viendo su dolor”, escribió Nicki Minaj en su cuenta de Twitter.

“Y así es como lo hacemos”, tuiteó el actor Jaden Smith, hijo del matrimonio.

El escritor Frederick Joseph también defendió la reacción de Smith en su cuenta de Twitter: “Muchas opiniones aquí sobre Will Smith y Chris Rock, especialmente de personas cuyas parejas no son mujeres negras (principalmente gente blanca)”, escribió . “No me importa si es una broma o no, la cantidad de cosas que las mujeres negras tienen que soportar… la gente está cansada de ello. No tenemos ni idea de lo que ha pasado Jada”.

La comediante Tiffany Haddish, quien protagonizó la película “Girls Trip” con Pinkett Smith, dijo en una entrevista con la revista People en la fiesta posterior que valoró ver a Smith proteger a su esposa.

“Y puede que al mundo no le guste cómo ocurrió”, dijo Haddish, “pero para mí fue lo más bonito que he visto nunca porque me hizo creer que todavía hay hombres que aman y se preocupan por sus mujeres, por sus esposas”.

La dirección de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas publicó un comunicado en el que condenó las acciones de Will Smith y anunció que iniciaron una revisión formal del incidente. “Exploraremos las medidas y consecuencias según nuestros estatutos, código de conducta y las leyes de California”, dijo la Academia.

