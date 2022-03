Biden anuncia liberación histórica de reservas de petróleo y otras medidas para reducir los precios de la gasolina

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará una liberación sin precedentes de petróleo de las reservas estadounidenses y está tomando medidas para castigar a las compañías petroleras por no aumentar la producción de arrendamientos no utilizados en tierras federales, dijo la Casa Blanca.

Los pasos son un intento de reducir los precios de la gasolina y, al mismo tiempo, obligan a las compañías petroleras a aumentar el suministro.

“Después de consultar con aliados y socios, el presidente anunciará la mayor liberación de reservas de petróleo en la historia, poniendo en el mercado un millón de barriles adicionales por día en promedio, todos los días, durante los próximos seis meses”, dijo la Casa Blanca.

“La escala de esta liberación no tiene precedentes: el mundo nunca ha tenido una liberación de reservas de petróleo a esta tasa de un millón por día durante este período de tiempo. Esta liberación récord proporcionará una cantidad histórica de suministro para servir como puente hasta el final del año en que la producción nacional aumenta”.

Liberación “histórica” de petróleo

La liberación histórica de un millón de barriles por día de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos actuará como un “puente” a medida que la producción de petróleo en el país y el mundo se recupere después de la pandemia, dijo el jueves un alto funcionario de la administración.

La medida se hizo en coordinación con los aliados de EE.UU. en el extranjero, incluso en Europa, aunque los funcionarios se negaron a decir si otros países también estaban liberando barriles de sus reservas.

Los primeros barriles saldrán al mercado en mayo, dijo el funcionario. Los barriles de la liberación anterior de Biden, anunciado el mes pasado, todavía se están enviando.

Estados Unidos repondrá barriles en las Reservas estratégicas de petróleo (SPR por sus siglas en inglés) cuando los precios del petróleo bajen, dijo el funcionario, lo que podría ayudar a incentivar aún más la producción en el futuro.

Aún así, los funcionarios se negaron a decir qué tan rápido o cuánto podrían bajar los precios de la gasolina como resultado del comunicado. Y dijeron que no estaban enfocados en “movimientos de precios inmediatos a corto plazo” en el mercado petrolero.

En cambio, dijeron que su objetivo era abordar la falta de suministro debido a que el petróleo ruso salía del mercado, lo que dijeron que se traduciría en brindar alivio a los consumidores estadounidenses.

Aranceles por uso de tierra sin producir

El presidente también pedirá al Congreso que “haga que las empresas paguen aranceles por los pozos de sus contratos de arrendamiento que no han utilizado en años y por acres de tierras públicas que están acaparando sin producir”. Durante meses, la administración de Biden ha rechazado públicamente la idea de que las regulaciones están impidiendo que los productores de petróleo produzcan más en el país, señalando millones de hectáreas de tierra con permisos aprobados para la producción de petróleo y gas.

“Las empresas que están produciendo a partir de sus acres arrendados y pozos existentes no enfrentarán aranceles más altos”, dice la hoja informativa, “pero las empresas que continúan sentadas en acres que no producen tendrán que elegir si comienzan a producir o pagan un impuesto por cada pozo inactivo y acre no utilizado”.

Durante meses, la administración de Biden ha rechazado públicamente la idea de que las regulaciones ambientales y de otro tipo están impidiendo que los productores de petróleo produzcan más en el país, señalando millones de acres de tierra con permisos aprobados para la producción de petróleo y gas.

“Demasiados están eligiendo en este momento obtener ganancias extraordinarias sin invertir en más suministro”, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración. “Por eso hoy el presidente está proponiendo una política de úsalo o piérdelo para incentivar a las empresas a producir más en el corto plazo con los recursos que ya tienen”.

El funcionario dijo que la industria del petróleo y el gas tiene más de 9.000 permisos de producción sin usar pero aprobados en tierras federales y más de 12 millones de acres sin usar.

“El Congreso debería obligar a las empresas a pagar por el uso de pozos no utilizados en terrenos federales y en acres de terrenos públicos en los que están sentados sin producir”, dijo el funcionario.

Las empresas que utilicen sus acres arrendados no enfrentarán tarifas más altas, dijo la administración, pero las empresas con acres no productivos enfrentarían multas por “cada pozo inactivo y acre no utilizado”. Las empresas pueden tardar años en desarrollar contratos de arrendamiento, y no está claro si los aranceles propuestos se aplicarían a la tierra que aún no está lista para la producción.

“Creemos que la industria necesita intensificar y necesita hacer más que invertir en producción adicional”, dijo el funcionario. “Hay empresas que han dicho que están haciendo lo correcto en este momento y aumentando la producción”.

“Sin embargo”, agregaron, “también hay empresas que no han dicho eso, y de hecho, algunos líderes en la industria que han dicho que no importa cuál sea el precio, ellos No vas a producir más. En cambio, se centran en devolver dividendos o distribuciones a los accionistas y sus propietarios”.

La industria del petróleo y el gas, incluido el Instituto Americano del Petróleo, ha argumentado que la ley federal ya requiere que los productores utilicen sus arrendamientos o los devuelvan al gobierno.

Biden también emitirá una directiva para invocar la Ley de Producción de Defensa para estimular la producción nacional de minerales críticos necesarios para fabricar baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía a largo plazo.

La medida de la Casa Blanca agrega minerales críticos como litio, níquel, grafito, cobalto y manganeso a la lista de artículos cubiertos por la Ley de Producción de Defensa de 1950, una ley de la era de la Guerra de Corea que permite al presidente usar la autoridad de emergencia para hacer grandes pedidos de un determinado tipo de producto o ampliar la capacidad productiva y la oferta. Esto hará que la administración apoye la producción y el procesamiento de estos minerales críticos necesarios para una transición de energía limpia.

El Departamento de Defensa implementará esta autoridad, de acuerdo con la Casa Blanca, y lo hará en consulta con las comunidades tribales y utilizando sólidos estándares ambientales, laborales y comunitarios.

El senador Joe Manchin, el voto crucial de los demócratas en su proyecto de ley económico y climático, es un gran defensor del uso de la Ley de producción de defensa para estimular la producción de minerales críticos en Estados Unidos. Manchin y tres senadores republicanos le escribieron a Biden a principios de este mes para pedirle que invoque la Ley de Producción de Defensa para producir y procesar internamente minerales críticos como el litio y el grafito.

“Me gusta la producción de defensa: hazlo, hazlo”, dijo Manchin a CNN ayer cuando se le preguntó si apoyaba la acción del presidente.

