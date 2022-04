Uso de medicamento para la diabetes en hombres justo antes de la concepción se relacionó con un aumento del 40% en los defectos de nacimiento, revela un estudio

Alejandra Ramos

(CNN) — El uso de metformina en hombres durante un período de tres meses antes de concebir un hijo se relacionó con un riesgo 40% mayor de defectos de nacimiento en sus descendientes, según un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine.

La metformina es un fármaco de primera línea para tratar la diabetes tipo 2.

La investigación, que se realizó fuera de Dinamarca, utilizó registros nacionales para dar seguimiento a más de 1 millón de nacimientos entre 1997 y 2016, y comparó el riesgo de defectos congénitos importantes en los bebés según la exposición del padre a medicamentos para la diabetes. El estudio observó únicamente a niños nacidos de mujeres menores de 35 años y hombres menores de 40. Se excluyeron a los bebés nacidos de mujeres con diabetes.

Los investigadores consideraron como exposición a la metformina si los hombres tuvieron la prescripción del medicamento en los tres meses previos a la concepción, que es el tiempo que tarda el esperma fertilizante en madurar por completo.

Según el estudio, la frecuencia de malformaciones congénitas en bebés nacidos de hombres con diagnóstico de diabetes tipo 2, pero que no tomaban metformina fue del 3,1% (1.594 niños). Sin embargo, la frecuencia aumentó al 4,6% (788) en niños con exposición paterna a la metformina durante el período previo a la concepción.

Los defectos congénitos genitales, observados solo en bebés varones, fueron los únicos defectos congénitos en el estudio que se asociaron con un aumento del riesgo estadísticamente significativo después del uso de metformina por parte del padre.

Los hombres que tomaron metformina antes o después del período de maduración de tres meses no presentaron un mayor riesgo de tener un bebé con defectos de nacimiento. De manera similar, los hermanos no expuestos de los bebés no estuvieron afectados.

Debido a que investigaciones anteriores han demostrado que la diabetes puede comprometer la calidad del esperma y afectar la fertilidad masculina, los investigadores también compararon las tasas de defectos de nacimiento en los bebés de hombres que tomaron insulina con los que tomaron metformina para asegurarse de que un diagnóstico de diabetes en sí mismo no fuera un factor contribuyente. Descubrieron que el uso de insulina no estaba asociado con un cambio en la tasa de defectos de nacimiento.

Los investigadores no encontraron ninguna asociación significativa entre los defectos de nacimiento y la exposición paterna a medicamentos para la diabetes distintos de la metformina.

Sin embargo, los autores señalan que no tenían datos sobre otros aspectos de la diabetes, como el control de la glucemia o el cumplimiento de la medicación, ya que solo evaluaron los datos sobre cuándo se surtieron las recetas. Además, los bebés con una exposición paterna a la metformina también tendían a tener padres mayores y de un nivel socioeconómico más bajo, lo que puede desempeñar un papel.

En un editorial publicado con el estudio, Germain Buck Louis, epidemiólogo reproductivo y perinatal de la Universidad George Mason que no participó en la investigación, dijo que hay evidencia de estudios anteriores que sugieren que “los niveles alterados de testosterona pueden ser un mecanismo subyacente que plantea inquietudes sobre la actividad antiandrogénica de los agentes farmacológicos orales para la diabetes, incluida la metformina” para explicar estos hallazgos.

Louis también destacó que debido a las limitaciones de este estudio, se necesita más investigación para determinar si los hombres que toman metformina deben tener alguna consideración, especialmente dada la alta prevalencia de diabetes que puede requerir el uso de metformina.

Actualmente no hay advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) contra el uso de metformina por parte de hombres que planean tener hijos.

“Se necesita orientación clínica para ayudar a las parejas que planean un embarazo a sopesar los riesgos y beneficios del uso paterno de metformina en relación con otros medicamentos”, escribió Louis.

