Elon Musk compra el 9,2% de Twitter y se convierte en el mayor accionista de la empresa

urielblanco

(CNN) — Elon Musk compró recientemente el 9,2% de las acciones de Twitter, según una presentación de este lunes, lo que le convierte en el mayor accionista individual de la empresa.

La noticia de la compra hizo que las acciones de Twitter se dispararan un 24% en las operaciones previas al mercado.

Musk no reveló lo que pagó por las acciones, pero su participación tenía un valor de US$ 2.900 millones al cierre de las operaciones del viernes, y de US$ 3.600 millones tras el alza de este lunes.

Lo que debes saber de Starship, el poderoso cohete de Musk 5:11

Cada vez que un inversor compra el 5% o más de las acciones de una empresa, debe revelar la compra en los archivos de la Comisión de Valores y Bolsa. Aunque una participación inferior al 10% en una empresa se considera “pasiva” a los ojos de Wall Street, podría indicar un esfuerzo por parte de Musk para adoptar un papel más activo en la gestión de Twitter. Ese es uno de los factores que han impulsado a otros inversores a comprar acciones y hacer subir la cotización a primera hora del lunes.

“Creo que tiene la intención de actuar y forzar el cambio en Twitter”, dijo Dan Ives, analista de tecnología de Wedbush Securities. “Esto es un disparo a la junta directiva y al equipo de gestión de Twitter para iniciar las discusiones”.

Musk tiene 80 millones de seguidores en Twitter, mucho más que cualquier CEO. El mes pasado dijo que estaba pensando “seriamente” en crear una nueva plataforma de redes sociales. Como hace con la mayoría de sus anuncios, reveló ese posible movimiento en un tuit.

Elon Musk dice que considera seriamente crear una nueva plataforma de redes sociales

Ese tuit y la posterior compra de acciones se producen después de las últimas críticas de Musk a Twitter, en las que afirmaba que la plataforma no permite la libertad de expresión.

“Dado que Twitter sirve como plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”. tuiteó Musk justo antes de revelar la idea de una nueva plataforma. “¿Qué hay que hacer?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.