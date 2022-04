Cómo proteger tus finanzas personales cuando lanzas un negocio

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) – Millones de estadounidenses dejaron o perdieron sus empleos durante la pandemia y muchos han decidido que no quieren volver a trabajar… al menos no para alguien más.

Hubo casi 5,4 millones de nuevas postulaciones comerciales en Estados Unidos el año pasado, según un análisis de los datos del censo realizado por Economic Innovation Group, el mayor número registrado de nuevas empresas lanzadas en un solo año. Y eso se suma a un año récord en 2020.

Pero no todas las startups son la próxima Apple o Netflix. Si bien está el potencial de grandes beneficios a largo plazo para el espíritu emprendedor, también hay muchos obstáculos financieros a superar en el camino. Para empezar, casi un tercio de las pequeñas empresas fracasan en los primeros dos años, según la Administración de Pequeñas Empresas.

“En el mundo del emprendimiento, muchos buscan y pocos son los elegidos”, dijo Clark Kendall, presidente y director ejecutivo de la firma de gestión patrimonial Kendall Capital en Baltimore, Maryland. “Hay que entrar con los ojos bien abiertos a los riesgos”.

Cuando se trata de sus finanzas personales, los riesgos de iniciar un negocio pueden incluir perder algunos —si no todos— ahorros, tus ingresos y posiblemente tus activos, si no tienes cuidado. También existe el costo de oportunidad.

“Podrías haber trabajado para otra persona y recibir un cheque de pago constante, en lugar de arriesgarte a iniciar un nuevo negocio con ganancias e ingresos futuros desconocidos”, dijo Kendall.

Dicho esto, para las empresas que tienen éxito, también hay mucho potencial al alza. Pero no importa cuán concentrados estén en el negocio, es importante que los dueños de pequeñas empresas también piensen en sus finanzas personales. Si estás listo para unirte a las crecientes filas de trabajadores por cuenta propia, sigue los siguientes pasos para proteger tus finanzas:

1. Prepárate para un sacrificio financiero… al principio

La mayoría de las empresas no ganan dinero durante los primeros meses (o más). Si este es tu enfoque de tiempo completo, significa que probablemente no ganarás dinero por un tiempo. Si es posible, comienza a aumentar tus ahorros personales antes de lanzar el negocio, de modo que tengas recursos para cubrir tus facturas y gastos de manutención durante ese período.

Chad Parks, fundador y director ejecutivo de Ubiquity Retirement + Savings, recomienda reservar al menos de seis a nueve meses de gastos si estás iniciando un negocio y no tienes ningún otro ingreso al que recurrir. Considera ese dinero intocable, y solo para uso dentro del negocio.

“Cuando comienzas un negocio, siempre hay un sacrificio por adelantado. Eso está en el aspecto financiero, así como en el tiempo para alcanzar el despegue”, dijo Nick Foulks, director de estrategia de comunicaciones y participación del cliente en Great Waters Financial.

Una vez que el negocio comience a generar ingresos, también querrás comenzar a acumular reservas de efectivo (hasta un año de gastos comerciales) para que puedas separar tus propias responsabilidades financieras de las del negocio.

“Muchos empresarios cometen el error de tratar su negocio como una cuenta bancaria y simplemente sacan dinero cuando lo necesitan”, dijo Robert Gilliland, director gerente y asesor principal de patrimonio de Concenture Wealth Management.

2. Ponte en nómina

Apenas comiences a recibir un cheque de pago del negocio, también querrás comenzar a poner dinero en una cuenta de jubilación. Incluso si no puedes contribuir mucho, cuanto antes adquieras el hábito de ahorrar para la jubilación, mejor.

“Somos criaturas de hábitos, por lo que debes acostumbrarte a pagarte a tí mismo con un cheque de pago”, dijo Marcus Blanchard, planificador financiero certificado y fundador de Focal Point Financial Planning. “Hay muchas opciones de ahorro para el retiro para los empresarios”.

El vehículo de ahorro que uses dependerá de tu panorama financiero y del tipo de negocio que tengas, pero aquí hay tres cuentas comunes:

Una cuenta individual de jubilación tradicional o una Roth IRA

Si está ahorrando US$ 500 por mes o menos, una cuenta individual de jubilación tradicional (IRA, por sus siglas en inglés) puede ser la mejor opción porque solo puedes contribuir US$ 6.000 al año si tienes menos de 50 años (US$ 7.000 si eres mayor). Puedes configurar una IRA en cualquier cuenta de corretaje, y vienen en dos variedades: las contribuciones de IRA tradicionales van antes de impuestos y con crecimiento libre de impuestos, y no pagas impuestos hasta que realizas retiros en la jubilación.

Con una cuenta IRA Roth, por otro lado, las contribuciones se realizan después de impuestos, pero nunca tienes que pagar impuestos sobre el crecimiento o los retiros calificados.

En general, una IRA tradicional tiene sentido para aquellos que creen que estarán en una categoría impositiva más baja cuando se jubilen, ya que los retiros se gravan a su tasa impositiva actual. Mientras tanto, aquellos que piensan que su categoría impositiva aumentará deben quedarse con un Roth.

Un solo 401(k)

Puedes contribuir hasta US$ 20.500 a una cuenta Solo 401(k), y muchas casas de bolsa también te permiten tener una opción Roth 401(k) dentro de la cuenta. Además, puedes hacer una contribución de participación en las ganancias a la cuenta como propietario de un negocio. Esa cantidad puede ser de hasta US$ 40.500 (o el 25% de las ganancias elegibles), para un total potencial de hasta US$ 61.000.

Un plan de Pensión Simplificada para Empleados

Cuando aumentan los ingresos, un plan de Pensión Simplificada para Empleados (SEP, por sus siglas en inglés) puede ayudarte a compensar los años que pudo haber dejado de ahorrar para la jubilación mientras estaba construyendo el negocio. Puedes contribuir hasta el 25% de tus ingresos o US$ 61.000 por año, lo que sea menor. (La fecha límite para abrir un SEP es el día de impuestos, por lo que es posible que aún tenga tiempo para abrir una cuenta y hacer contribuciones que cuenten para sus impuestos de 2021).

3. Recuerda que tu negocio no es tu fondo de reserva

Hay una tendencia entre muchos empresarios a pensar en su negocio como su principal activo de jubilación. A menudo planean vender el negocio cuando se jubilen o convertirlo en una fuente de ingresos que les permita vivir cómodamente mientras alguien más lo dirige. Si bien cualquiera de los escenarios podría ocurrir, los planificadores financieros aconsejan a los empresarios que se aseguren de tomar otras medidas para reservar efectivo para la jubilación.

“Nunca se sabe lo que podría pasarle a tu negocio”, dijo Parks. “Podría haber una guerra, podría haber una pandemia global. Por eso es necesario diversificarse”.

