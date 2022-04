La contaminación satelital amenaza con alterar nuestra visión del cielo nocturno

Rocío Muñoz-Ledo

Saskatchewan, Canadá (CNN) — El cielo nocturno ha sido una fuente de información y maravillas desde los albores de la humanidad, y se ve casi igual ahora que entonces. Pero el cielo nocturno, tal como lo conocemos, está a punto de cambiar drásticamente debido a la proliferación de satélites a solo unos cientos de kilómetros sobre la Tierra.

“Por primera vez en la historia de la humanidad, no vamos a tener acceso al cielo nocturno de la forma en que lo hemos visto”, dijo Samantha Lawler, profesora asistente de astronomía en la Universidad de Regina en Canadá.

Lawler ha estado observando desde su granja en Saskatchewan, Canadá, cómo la cantidad de satélites activos se ha multiplicado de alrededor de mil en 2017 a más de 5000 en la actualidad. Cuando CNN lo visitó en una clara noche de marzo, solo tomó unos minutos mirando hacia arriba para ver el primero de muchos satélites cruzando el cielo, a simple vista.

En la foto, el paso elevado del satélite Starlink, tomado en Piedras, Nuevo México, el 22 de marzo de 2020.

“Esto es mucho peor de lo que esperaba”, dijo Lawler a CNN. “Está cambiando rápidamente”.

Y está a punto de empeorar mucho. Lawler y otros dos astrónomos canadienses publicaron un artículo en diciembre en The Astronomical Journal el que predice que, en menos de una década, 1 de cada 15 puntos de luz en el cielo nocturno será un satélite en movimiento.

“Piensa en eso”, dijo Lawler. “Solo hay unas 4.000 estrellas que puedes ver a simple vista y si 200 de ellas se están moviendo, eso es muy diferente al cielo al que estamos acostumbrados”.

Los satélites son aún más disruptivos cuando se está mirando a través de un telescopio, y ya están contaminando las imágenes del cosmos capturadas por los observatorios de todo el mundo. A menos que algo cambie drásticamente en términos de regulación internacional de cantidad de satélites, reflectividad y transmisión, expertos como Lawler creen que el impacto en la investigación astronómica se hará más intenso.

“Es como si estuviéramos pasando por esta transición (similar a) cuando los primeros autos estaban en las carreteras. Un Modelo T conducía por la carretera y salías corriendo a verlo”, dijo Lawler. “Pero ahora vives al lado de una autopista gigante, llena de autos. Esa es una especie de transición por la que estamos pasando con los satélites en el cielo nocturno en este momento”.

El lado positivo de las megaconstelaciones

Es el alba de las megaconstelaciones, decenas de miles de pequeños satélites a solo 483 kilómetros (300 millas) sobre la Tierra, lanzados por empresas privadas para proporcionar acceso global a Internet de alta velocidad.

SpaceX de Elon Musk es responsable de cerca de un tercio de todos los satélites activos en órbita, más que cualquier otra empresa o país, incluido el gobierno de EE. UU.

SpaceX ya ha lanzado más de 2.000 satélites con planes de lanzar al menos 42.000 más para su megaconstelación llamada Starlink. Otros competidores distantes incluyen Project Kuiper de Amazon y la compañía de satélites con sede en Londres OneWeb.

Si bien los miles de pequeños satélites Starlink son problemáticos para los astrónomos, también brindan un muy necesario acceso a Internet para las personas en zonas rurales o devastadas por la guerra.

Oleg Kutkov es un ingeniero ucraniano y astrónomo aficionado que compró un terminal Starlink en Ebay en diciembre para desarmarlo por diversión, sin pensar que realmente podría usarlo en su departamento en Kiev. Pero cuando Rusia invadió en febrero, Elon Musk activó el servicio Starlink en Ucrania, y Kutkov lo ha estado usando como su servicio de Internet de respaldo desde entonces.

“Estamos reuniendo toda la información de Internet sobre ataques aéreos, sobre movimientos de fuerzas enemigas. ¿Deberíamos escondernos, no deberíamos escondernos? ¿Podemos salir o no?”. dijo Kutkov.

Kutkov dijo que solía estar a favor de astrónomos como Lawler, al pensar que las preocupaciones sobre que Starlink impidiera observar el cosmos superaban sus beneficios, pero la invasión de Rusia lo está haciendo cambiar de opinión.

“Estaba 100% con los astrónomos”, dijo Kutkov. “Pero en la situación actual, cuando realmente necesitamos conectividad a Internet, eso comienza a ser más importante”.

Un estorbo en la detección de asteroides

Para Kutkov y otros ucranianos, Starlink es un salvavidas. Pero a la NASA le preocupa que l la segunda generación de Starlink, que podría comenzar a lanzarse este mismo mes, algún día pueda contribuir a acabar con la vida en la Tierra tal como la conocemos.

La NASA usa telescopios terrestres para buscar asteroides potencialmente asesinos. En una carta a la FCC en febrero, la NASA declaró que “estima que habría un Starlink en cada imagen de estudio de asteroides”, lo que podría significar “un detrimento en la capacidad de nuestro planeta para detectar y posiblemente redirigir un impacto potencialmente catastrófico”.

“Encontrar estos asteroides mucho antes de que puedan golpear la Tierra es de vital importancia para la supervivencia de nuestra especie”, dijo Lawler.

SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia, pero la compañía abordó las preocupaciones de los astrónomos sobre el impacto de los satélites en las observaciones en un comunicado de abril de 2020.

“Creemos firmemente en la importancia de un cielo nocturno natural para que todos lo disfrutemos, por eso hemos estado trabajando con los principales astrónomos de todo el mundo”, se lee en el comunicado, y SpaceX ha realizado cambios al “agregar una visera desplegable al satélite para impedir que la luz del sol golpee las partes más brillantes de la nave espacial”.

Pero astrónomos como Lawler dicen que esos cambios no bastan. Por ahora, no hay reglas internacionales vinculantes que controlen las megaconstelaciones, y SpaceX no está esperando a que los reguladores se pongan al día. Está lanzando, en promedio, unos 50 nuevos satélites Starlink cada semana.

“Ahora ya estamos viendo tantos satélites”, dijo Lawler. “Y están a punto de ser 10 veces más”.

