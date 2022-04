¿Qué es la salmonela y cómo prevenirla?

Verónica Ojeda

(CNN) — A continuación, se ofrece información de contexto sobre la salmonela, una enfermedad que anualmente afecta a millones de personas, puede ser mortal y cuya infección suele darse al comer alimentos contaminados.

Datos

La salmonelosis, la infección causada por la bacteria del género Salmonella, es una de las enfermedades transmitidas por los alimentos que se registran con más frecuencia en Estados Unidos.

Informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre investigaciones de brotes de salmonela.

Información general:

(Fuente: CDC)

Se estima que cada año se producen 1,35 millones de casos de salmonela en Estados Unidos.

Aproximadamente 420 personas mueren cada año en Estados Unidos a causa de la salmonela.

La salmonela vive en el tracto intestinal de los animales, incluidas las aves, y de las personas.

Las personas suelen infectarse al comer alimentos contaminados con heces de animales.

Los alimentos contaminados con salmonela suelen ser de origen animal, como la carne de vacuno, las aves de corral, la leche o los huevos, pero cualquier alimento puede contaminarse.

Rara vez afecta al sabor, el olor o el aspecto de los alimentos.

Ferrero retira algunos chocolates Kinder de Estados Unidos por sospechas de salmonela

La familia de la Salmonella incluye más de 2.500 serotipos de bacterias. La Salmonella typhimurium y la Salmonella enteritidis son las más comunes en Estados Unidos y representan la mitad de las infecciones humanas.

S. typhimurium se encuentra con mayor frecuencia en alimentos de origen animal.

S. enteritidis se asocia principalmente con las aves de corral y los huevos.

Recientemente, ha surgido un tipo específico de Salmonella typhimurium, el DT104, que es resistente a muchos antibióticos. La Salmonella typhimurium DT104 puede encontrarse en una amplia gama de alimentos.

La salmonela fue descubierta por el veterinario estadounidense Daniel Elmer Salmon.

1 de 20 | Fotos: Los peores brotes de enfermedades alimentarias. Pepino – El número de infecciones por salmonela relacionadas con los pepinos sigue aumentando. Cuatro personas murieron en el brote de 2021, según los Centros de Control de Enfermedades, que han informado de más de 800 casos. Mira en esta galería los alimentos que más se asocian con enfermedades alimentarias. → 2 de 20 | Atún – La salmonela en un producto de atún amarillo crudo congelado, conocido como Nakaochi Scrape, enfermó a 425 personas y hospitalizó a 55 en la primavera y el verano de 2012. El sushi elaborado con atún crudo congelado está relacionado con 62 casos de salmonela este año. Estos son algunos de los mayores brotes de enfermedades alimentarias desde 2001. 3 de 20 | Carne de res – Un equipo de Consumer Reports buscó cinco tipos de bacterias que se han encontrado en la carne de vacuno, incluida la E. coli O157, una cepa que causa diarrea con sangre y dolor abdominal y que se ha relacionado con el mayor número de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos a partir de la carne de vacuno. La mayoría de los paquetes de carne de vacuno picada en el supermercado contienen al menos un tipo de bacteria que podría enfermar, según su encuesta. 4 de 20 | Cilantro – La Administración de Alimentos y Medicamentos ha emitido una prohibición sobre algunos cilantros importados de México después de una investigación para determinar la causa de cientos de enfermedades intestinales reportadas en Estados Unidos que se remontan a 2012. Las personas infectadas con el parásito Cyclospora cayetanensis experimentaron diarrea acuosa, náuseas, hinchazón y calambres. 5 de 20 | Leche no pasteurizada – Puede contener gérmenes como E. coli, Salmonella y Campylobacter. 6 de 20 | Pollo – En 2013, el pollo de Foster Farms infectó a 634 personas en 29 estados con una cepa de Salmonella multirresistente, según los CDC. De los 634 casos, el 38% implicó hospitalización. 7 de 20 | Bayas congeladas – Un brote de hepatitis A se atribuyó a las bayas congeladas de Townsend Farms Organic Antioxidant Blend en septiembre de 2013. Se registraron un total de 162 casos y 71 personas fueron hospitalizadas, según los CDC. Los casos de hepatitis grave pueden causar daños en el hígado. Las semillas de granada de la mezcla procedían de una empresa de Turquía, que fue la fuente de contaminación. 8 de 20 | Cantalupo o melón – Los cantalupos contaminados con salmonela infectaron a más de 260 personas en 24 estados en octubre de 2012. Tres personas en Kentucky murieron y 94 fueron hospitalizadas. Los investigadores determinaron que Chamberlain Farms Produce Inc. de Owensville, Indiana, fue la fuente de este brote. 9 de 20 | Queso ricotta – En 2012 se registraron 22 casos de infección por Listeria monocytogenes a causa del queso ricotta salata de la marca Frescolina Marte, pero el 90% de esas personas fueron hospitalizadas y cuatro murieron, según los CDC. 10 de 20 | Cantalupo – En septiembre de 2011, la listeria en los melones dejó 30 personas muertas en lo que fue el brote más mortífero de Estados Unidos de una enfermedad transmitida por alimentos desde que los CDC comenzaron a llevar un registro de los casos de listeria en 1973, según la agencia. 11 de 20 | Pavo picado – Entre febrero y agosto de 2011, Cargill Meat Solutions Corp. retiró más de 36 millones de libras de pavo picado después de que las pruebas revelaran una cepa de salmonela. El brote mató a una persona y enfermó a más de 130. 12 de 20 | Huevos – En el verano de 2010, más de 1.900 personas enfermaron por la salmonela encontrada en los huevos producidos por Hillandale Farms de Iowa, que retiró voluntariamente cerca de medio billón de huevos en todo el país. 13 de 20 | Apio – Las autoridades cerraron una planta de procesamiento en Texas en octubre de 2010 después de que cuatro muertes estuvieran relacionadas con apio infectado con listeria producido en el lugar. El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ordenó a SanGar Fresh Cut Produce que retirara todos los productos enviados desde su planta de San Antonio. 14 de 20 | Pimientos – Entre abril y agosto de 2008, 1.442 personas de 43 estados se infectaron con salmonela procedente de pimientos jalapeños y serranos cultivados en México. Al menos 300 personas fueron hospitalizadas, y la infección puede haber contribuido a dos muertes, según los CDC. Las tiendas Walmart de cuatro estados retiraron los frascos de pimientos serranos como resultado. 15 de 20 | Mantequilla de cacahuete – Nueve personas murieron a causa de una mantequilla de cacahuete infectada con salmonela entre septiembre de 2008 y abril de 2009. Peanut Corp. of America había vendido la mantequilla de cacahuete contaminada a granel a King Nut, que retiró sus productos. Más de 700 personas resultaron infectadas y 166 fueron hospitalizadas. 16 de 20 | Espinacas – En el verano de 2006, más de 200 personas se infectaron con E. coli por espinacas cultivadas en un solo campo de California. Los investigadores rastrearon las espinacas preenvasadas hasta Natural Selection Foods y las espinacas baby vendidas bajo la marca Dole. Cinco muertes se relacionaron con el brote. 17 de 20 | Tomates – Durante 2005 y 2006, cuatro grandes brotes de infecciones por salmonela afectaron a 21 estados de Estados Unidos. Se descubrió que la causa eran los tomates contaminados que se servían en los restaurantes. Los investigadores relacionaron los productos con campos de Florida, Ohio y Virginia. 18 de 20 | Tomates Roma – Los tomates Roma precortados comprados en los mostradores de las gasolineras Sheetz infectaron a más de 400 personas en el verano de 2004. Ese verano también se produjeron otros dos brotes de menor envergadura en Estados Unidos y Canadá, que se relacionaron con una empresa de envasado de tomates en Florida. 19 de 20 | Carnes frías – El pavo en lonchas infectado por Listeria mató a ocho personas e infectó a otras 46 en 2002. Tres mujeres embarazadas tuvieron muertes fetales. Dos plantas procesadoras retiraron 30 millones de libras de carne tras el brote. 20 de 20 | Cantalupo – En 2001, la salmonela que contaminó la fruta mató a dos personas, hospitalizó a nueve e infectó a 50 en un brote que comenzó en México.

end div.modal

Síntomas y tratamiento

Los síntomas típicos incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales. Los síntomas suelen comenzar entre seis horas y cuatro días después de la infección.

Las infecciones suelen resolverse en tres o siete días, y los casos leves no suelen requerir tratamiento profesional. Los antibióticos sólo se utilizan para tratar los casos graves.

Las infecciones por salmonela pueden poner en peligro la vida de los niños pequeños, las mujeres embarazadas y sus fetos, los ancianos y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La infección por salmonela puede pasar del intestino al torrente sanguíneo y causar la muerte si no se trata a tiempo.

Un pequeño número de personas infectadas por salmonela desarrollan artritis reactiva, que provoca dolor al orinar, dolor en las articulaciones e irritación de los ojos. Esta afección puede durar meses o años y puede desembocar en una artritis crónica.

Alerta por cebollas contaminadas con salmonela 0:53

Prevención

Evita la contaminación cruzada de los alimentos. Mantén las carnes no cocinadas separadas de otros alimentos.

Las personas infectadas con salmonela no deben preparar alimentos para otros.

El almacenamiento y la manipulación adecuados de los alimentos ayudan a prevenir el crecimiento de la salmonela y la cocción completa destruye la bacteria. No se debe consumir carne o huevos crudos o poco cocinados ni productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Los productos deben lavarse a fondo.

Lávate las manos con jabón después de cambiar pañales o ir al baño.

Lávate las manos después de manipular animales domésticos. Los reptiles son especialmente propensos a portar salmonela, ya que pueden contaminar su piel. La salmonela también se encuentra, a menudo, en los intestinos de los polluelos y las aves jóvenes.

Infecciones por salmonela en 8 estados de EE.UU. podrían estar relacionadas con aves cantoras silvestres, advierten los CDC

Cronología de casos recientes en Estados Unidos

Setas en 2020

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., al menos 55 personas enfermaron en 12 estados diferentes tras un brote de salmonela que se ha relacionado con las setas de oreja de madera. De los 55 infectados, se registraron seis hospitalizaciones. Los casos comenzaron entre el 21 de enero y el 19 de septiembre. Las setas, distribuidas por Wismettac Asian Foods Inc. en Sante Fe Springs, California, sólo se vendían a restaurantes y no directamente a los consumidores.

Melocotones en 2020

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. anuncian que la retirada de melocotones se ha ampliado para incluir los melocotones a granel y los productos de melocotón después de que 101 personas hayan enfermado en 17 estados por una intoxicación por salmonela relacionada con esta fruta. De los 101 casos de enfermedad notificados, 28 víctimas fueron hospitalizadas. Las enfermedades se produjeron entre el 29 de junio y el 27 de agosto. Los CDC dicen que los funcionarios de salud indicaron que la salmonela probablemente provenía de melocotones empacados o suministrados por Prima Wawona o Wawona Packing Company.

Cebollas en 2020

Brote multiestatal de salmonela Newport asociado con cebollas, probablemente de Thomson International Inc. en Bakersfield, California. El 1 de agosto, Thomson International retiró del mercado todas las variedades de cebollas, incluyendo las rojas, blancas, amarillas y dulces.

Hasta el 6 de agosto de 2020, un total de 640 infecciones, incluyendo 85 hospitalizaciones, fueron reportadas en 43 estados.

Aves de corral en 2020

Brote multiestatal de salmonela Hadar asociado a las aves de corral, incluidas las aves de corral de compañía como los pollitos y los patitos.

Hasta el 28 de julio de 2020, un total de 938 personas en 48 estados han sido infectadas, con 151 hospitalizaciones y una muerte.

Melón precortado en 2019

Brote multiestatal de salmonela Carrau vinculado a productos precortados de sandía, melón dulce, melón cantalupo y mezcla de frutas precortadas de Caito Foods LLC en Illinois.

Un total de 137 personas en 10 estados fueron infectadas, con 38 hospitalizaciones.

Queso mexicano blando y carne picada en 2018

Brote multiestatal de salmonela Newport procedente de carne picada de una planta de sacrificio y procesamiento en Texas y queso blando procedente de México.

Se notificaron un total de 255 infecciones, incluidas 60 hospitalizaciones y dos muertes, en 32 estados.

Aves de corral vivas en 2016

Ocho brotes multiestatales relacionados con el contacto humano con aves de corral vivas en bandadas de traspatio y criaderos.

Un total de 895 personas en 48 estados fueron infectadas, con 209 hospitalizaciones y tres muertes. De los enfermos, el 28% eran niños de cinco años o menos.

Pepinos en 2015

Brote multiestatal de salmonela Poona vinculado a pepinos importados de México y distribuidos por Andrew & Williamson Fresh Produce.

Un total de 907 personas en 40 estados fueron infectadas, con 204 hospitalizaciones y seis muertes.

4 de septiembre de 2015 – Los CDC anuncian que están investigando un brote multiestatal de salmonela Poona vinculado a pepinos importados de México y distribuidos por Andrew & Williamson Fresh Produce. Andrew & Williamson Fresh Produce retiró voluntariamente los pepinos vendidos bajo la etiqueta “Limited Edition” desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 3 de septiembre de 2015.

Pollo de la marca Foster Farms en 2013

Brote multiestatal de salmonela Heidelberg vinculado al pollo de la marca Foster Farms.

Un total de 634 personas en 29 estados y Puerto Rico fueron infectadas.

Retiran 5.1 millones de libras de carne de res por posible salmonela 0:38

Aves de corral vivas en 2013

Brote multiestatal de infecciones por Salmonella typhimurium vinculado al contacto con aves de corral vivas compradas en tiendas de piensos y criaderos de venta por correo.

Un total de 356 personas en 39 estados fueron infectadas, con 62 hospitalizaciones.

Mantequilla de cacahuete en 2012

Brote multiestatal de infecciones por salmonela Bredeney asociado a la mantequilla de cacahuete fabricada por Sunland Inc. La FDA cerró temporalmente la planta en la que se fabricaba la mantequilla de cacahuete, pero más tarde firmó un decreto de consentimiento que permitía la reapertura de la instalación tras la adopción de medidas para reforzar la seguridad alimentaria. Como parte del acuerdo, Sunland debe permitir que la FDA inspeccione las instalaciones para garantizar el cumplimiento del decreto de consentimiento.

Un total de 42 personas en 20 estados fueron infectadas, con diez hospitalizaciones.

Producto de atún crudo raspado en 2012

Brote multiestatal de infecciones por salmonela Nchanga y salmonela Bareilly asociado a un producto de atún crudo raspado de Moon Marine USA Corporation.

Un total de 425 personas fueron infectadas en 28 estados, con 55 hospitalizaciones.

Piñones turcos en 2011

Brote multiestatal de infecciones por salmonela Enteritidis asociadas a piñones turcos comprados en los contenedores a granel de los supermercados Wegmans.

Un total de 43 personas fueron infectadas en cinco estados.

Pavo picado en 2011

Brote multiestatal de salmonela Heidelberg vinculado al pavo picado de Cargill Meat Solutions.

Un total de 136 personas fueron infectadas en 34 estados, con 37 hospitalizaciones y una muerte.

Huevos en 2010

Brote multiestatal de infecciones por salmonela Enteritidis vinculado a huevos de Wright County Eggs y Hillandale Farms.

Un elevado número de casos de salmonela Enteritidis llevó a los CDC a investigar. El gobierno rastreó las enfermedades hasta dos empresas de huevos en Iowa y estimó que unas 1.939 enfermedades estaban asociadas al brote. Dos ejecutivos de Quality Eggs, empresa vinculada a Wright County Eggs y Hillandale Farms, se declararon culpables de introducir alimentos contaminados en el comercio interestatal. Fueron condenados a tres meses de prisión. Quality Egg también acordó pagar una multa de 6,79 millones de dólares por el brote.

Mantequilla de cacahuete en 2008

Brote multiestatal de infecciones por salmonela Typhimurium asociado a la mantequilla de cacahuete King Nut, fabricada por Peanut Corporation of America (PCA). Dos ejecutivos de PCA fueron condenados por conspiración para defraudar a los clientes mediante el envío de productos de cacahuete con salmonela. Stewart Parnell fue condenado a 28 años de prisión, mientras que su hermano, Michael Parnell, recibió una condena de 20 años.

Un total de 714 personas fueron infectadas en 46 estados, con nueve muertes.

Mantequilla de cacahuete en 2006

Brote multiestatal de salmonela Tennessee asociado a la mantequilla de cacahuete Peter Pan y Great Value fabricada en una planta de ConAgra. ConAgra fue acusada de un delito de introducción de alimentos contaminados en el comercio interestatal. La empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad para pagar una multa de 8 millones de dólares y renunciar a 3,2 millones de dólares en activos.

Un total de 628 personas fueron infectadas en 47 estados.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.