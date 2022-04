Beneficios (y algo de ciencia sorprendente) de tener una mascota

dzaratsian

(CNN) — A propósito de la celebración del “Día Nacional de la Mascota” en Estados Unidos —que se celebra el 11 de abril— tenemos algunos datos sorprendentes sobre los beneficios de tener mascotas en casa.

Entendemos que todos los días en tu casa son el día de “amar a tu mascota” y que te acurrucas junto a tus gatitos mientras sus pechos peludos retumban suavemente, un antídoto comprobado para el estrés del día.

Para mí y millones más, tener una mascota trae un círculo de amor a nuestras vidas: dan afecto, nosotros lo devolvemos y todos somos mejores para eso.

Y la ciencia está de acuerdo en eso.

“Tengo una lista de 10 beneficios para la salud [que] los estudios han demostrado que los dueños de mascotas tienen”, dijo el psicólogo Harold Herzog, un profesor amante de las mascotas en la Universidad de Western Carolina que ha estudiado durante mucho tiempo la conexión entre humanos y animales.

“Mayores tasas de supervivencia, menos ataques cardíacos, menos soledad, mejor presión arterial, mejor bienestar psicológico, menores tasas de depresión y niveles de estrés, menos visitas al médico, mayor autoestima, mejor sueño y más actividad física”, son solo algunos de los beneficios registrados de la propiedad de mascotas, dijo Herzog.

Pero aquí hay una sorpresa …

Herzog también señala estudios que encontraron que los dueños de mascotas “tienen más probabilidades de estar solos, deprimidos y tener ataques de pánico, más probabilidades de tener asma, obesidad, presión arterial alta, úlceras gástricas, dolores de cabeza por migraña, y usar más medicina, etcétera”.

¿Qué está pasando?

Como ocurre a menudo en la ciencia, los estudios han tenido resultados mixtos. Algunas investigaciones muestran los beneficios de tener una mascota, otros estudios dicen que no hay diferencia entre la salud de aquellos que poseen y no poseen mascotas. Aún más investigaciones sugieren que incluso podría haber aspectos negativos sobre la propiedad de mascotas (y no solo nos referimos a recoger caca del patio).

Así es. A pesar del hecho de que estamos convencidos de las bendiciones que nuestros bebés peludos traen a nuestras vidas, la ciencia aún no ha demostrado definitivamente que las mascotas sean buenas para nuestra salud.

“Muchos de nosotros que tenemos mascotas pensamos: ‘Oh, deben ser uniformemente bien para nosotros'”, dijo Megan Mueller, codirectora del Instituto Tufts para la Interacción Humano-Animal y orgullosa propietaria de un perro y un conejillo de Indias.

“Estamos descubriendo que es un poco más complicado de lo que pensábamos originalmente”, agregó.” Siempre digo que no es una gran pregunta: ‘¿Son nuestras mascotas buenas para nosotros?'”

“¿Para quién son buenas las mascotas, bajo qué circunstancias, y es la combinación perfecta entre la persona y la mascota?”.

Ansiedad y estado de ánimo

Los dueños de mascotas ciertamente creen que sus mascotas brindan apoyo emocional, especialmente en momentos de estrés, dijo Mueller, y afortunadamente la ciencia parece respaldar eso.

“Hay algunas investigaciones que muestran que tener una mascota contigo durante un evento ansioso podría ayudar a reducir el estrés de ese evento”, dijo.

“Los estudios han demostrado repetidamente que el buen humor de las personas aumenta y el mal humor disminuye alrededor de las mascotas”, dijo Herzog. “Y sabemos que hay beneficios inmediatos a corto plazo, fisiológicos y psicológicos, al interactuar con las mascotas. No tengo ninguna duda al respecto”.

Pero aún no se puede decir lo mismo sobre la depresión.

Herzog realizó 30 estudios sobre el tema: Dieciocho no mostraron diferencias en las tasas de depresión entre las personas con mascotas y las que no; cinco concluyeron que tener una mascota alivió los síntomas depresivos; se encontró que cinco mascotas empeoraron la depresión; y el resto no fueron concluyentes.

Un estudio de ancianos realizado por Mueller encontró que los dueños de mascotas tenían aproximadamente el doble de probabilidades de haber tenido depresión en el pasado, pero no reportaron depresión en la última semana. ¿Obtuvieron una mascota y luego se deprimieron o la mascota ayudó a terminar con la depresión? No está claro.

Terapia y apoyo emocional

Una de las razones por las que la ciencia es tan dudosa sobre el tema de las mascotas y nuestra salud es que es casi imposible llevar a cabo el “estándar de oro” de los estudios: un ensayo controlado aleatorio donde el investigador controla todos los factores y luego al azar asigna una mascota al grupo de prueba.

“Es realmente difícil hacer estudios aleatorios porque la mayoría de las personas quieren elegir si quieren o no una mascota y elegir quiénes son sus mascotas”, dijo Mueller.

Respaldado por una asociación de 9 millones de dólares entre la Rama de Desarrollo y Comportamiento Infantil del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y el Instituto de Ciencias de Cuidado de Mascotas Waltham del Reino Unido, algunos investigadores han comenzado a diseñar mejores estudios para determinar si son los animales los que tienen el impacto.

Un estudio de 2015 encontró que los niños con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) que les leían a animales reales mostraron más mejoras en el intercambio, la cooperación, el voluntariado y los problemas de comportamiento que los niños con TDAH que le leían a un animal de peluche. Otro estudio encontró que los niños autistas estaban más tranquilos e interactuaban más en presencia de conejillos de indias que de juguetes.

Un estudio aleatorio de cuatro meses de duración realizado en la Universidad de Vanderbilt en Nashville proporcionó a los niños acceso a perros de terapia justo antes de someterse a un tratamiento contra el cáncer. Todos los niños lo disfrutaron, pero no hubo una disminución en los niveles de ansiedad entre los niños en el grupo de prueba y los del grupo de control.

Los padres de los niños que tenían perros de terapia, sin embargo, mostraron una disminución significativa en la ansiedad de los padres sobre el dolor y la capacidad de sobrellevar de sus hijos.

Perros y salud cardiovascular

Un análisis el año pasado de casi 4 millones de personas en Estados Unidos, Canadá, Escandinavia, Nueva Zelandia, Australia y Reino Unido encontró que tener un perro estaba asociado con una reducción del 24% de muertes por cualquier causa. Si la persona ya había sufrido un ataque al corazón o un derrame cerebral, tener un perro era aún más beneficioso; tenían un 31% menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular.

El estudio ha sido criticado por no controlar otras enfermedades, el estado social económico y otros factores que podrían confundir los resultados.

Sin embargo, otro gran estudio publicado al mismo tiempo encontró que las personas que tenían perros tenían mejores resultados de salud después de sufrir un evento cardiovascular importante como un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El beneficio fue mayor para los dueños de perros que vivían solos. Los sobrevivientes de ataques cardíacos que vivían solos y tenían perros tenían un riesgo 33% menor de muerte en comparación con los sobrevivientes que no tenían un perro. Los sobrevivientes de un accidente cerebrovascular que vivían solos con un perro tenían un riesgo de muerte un 27% menor.

Por supuesto, estos beneficios cardiovasculares son solo para perros, no para gatos, caballos y similares. Muchos sugieren que la exposición potencial al ejercicio explica el beneficio: la Asociación Estadounidense del Corazón señala estudios que encontraron que los dueños de mascotas que pasean a sus perros hacen hasta 30 minutos más de ejercicio al día que los que no caminan.

Pero en una entrevista previa con CNN, la doctora Martha Gulati, que es editora en jefe de CardioSmart.org, la plataforma de educación para pacientes del American College of Cardiology, dijo que aún no sabían por qué.

“¿Es el perro o son los comportamientos?”, se preguntó Gulati. “¿Es porque estás haciendo ejercicio o porque hay una diferencia en el tipo de persona que elegiría tener un perro versus alguien que no lo haría? ¿Son más saludables o más ricos? No sabemos esas cosas”.

Aún así, mientras que “los estudios no aleatorios no pueden ‘probar’ que adoptar o ser dueño de un perro conduce directamente a una reducción de la mortalidad, estos hallazgos sólidos al menos sugieren esto”, le dijo a CNN el doctor Glenn Levine, presidente del grupo de redacción del estudio de la Asociación estadounidense del Corazón sobre la propiedad de mascotas, en una entrevista previa.

Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Corazón también dice que la posesión de mascotas es un compromiso de cuidado que conlleva ciertos costos y responsabilidades financieras, por lo que “el objetivo principal de adoptar, rescatar o comprar una mascota” no debería ser reducir el riesgo cardiovascular.

¿Mascotas como ‘medicina personalizada’?

Otro método de investigación que se está utilizando, dijo Mueller, son los estudios longitudinales, en los que se sigue a un gran número de personas durante largos períodos de tiempo. La esperanza es que estos estudios, y los experimentos más diseñados científicamente, descubrirán razones más precisas de por qué una mascota en particular podría, o no, ser una buena opción para una persona y sus necesidades.

Un día, dice Mueller, podría ser posible ‘recetar’ un perro para un niño activo joven, un adolescente con problemas o paciente cardiovascular y saber, por mucho que la ciencia pueda saber, cuál es el resultado probable para su salud.

Tal vez finalmente tengamos datos para poner detrás del debate “gato contra perro”, o simplemente cómo y por qué un pájaro, pez, lagarto o jerbo podría calmar nuestro estrés y brindar compañía.

Hasta entonces, compañeros amantes de las mascotas, tengo la intención de volver a lo que intuitivamente sé: mis mascotas son algunas de las “personas” más amorosas de mi vida, y eso, si nada más, los hace buenos para mí.

