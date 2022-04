Lo que sabemos del presunto atacante del metro en Nueva York

CNNEE

(CNN) — Un tiroteo en una concurrida estación de metro en Brooklyn, Nueva York, deja un saldo de al menos 16 heridos hasta el momento. Las autoridades están en el lugar investigando y han revelado algunos detalles de cómo ocurrió el ataque e información sobre el presunto atacante.

Así fue el incidente en el metro de Brooklyn

Hasta el momento, las investigaciones muestran que se detonó un posible artefacto de humo y luego comenzaron los disparos.

Última hora del tiroteo en el metro de Brooklyn, Nueva York: noticias y desarrollos en vivo

Los socorristas encontraron víctimas de disparos en toda la estación de metro y otros que habían resultado heridos en el caos que siguió, aunque no está claro cómo resultaron heridos los demás.

Ocho de los heridos en el incidente recibieron disparos.

Para brindar más claridad sobre la trayectoria de los trenes, un portavoz de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) le explicó a CNN que los pasajeros estaban en un tren N con destino a Manhattan, que hacía paradas rápidas.

El tren se encontraba en la parada de la calle 59 antes de la estación de la calle 36, que es donde se descubrió a las personas que recibieron disparos.

Testigo del ataque en el metro de Brooklyn: Había mucha sangre 2:56

Lo que sabemos del presunto atacante

Del sospechoso se sabe que es hombre, que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción, según las autoridades.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió a los residentes que el hombre sospechoso de dispararles a varias personas en el metro de Brooklyn este martes sigue prófugo.

FOTOS | Tiroteo en estación del metro en Brooklyn, Nueva York

La comisionada de la Policía de Nueva York dijo en una rueda de prensa este martes que justo antes de las 8:30 de esta mañana el individuo abrió un bote o lata de su bolso y llenó el tren de humo antes de abrir fuego en el metro y la plataforma.

“El tren en ese momento comenzó a llenarse de humo”, dijo la comisionada de la Policía de Nueva York, Keechant L. Sewell.

“Luego abrió fuego impactando a varias personas en el metro y en la plataforma”, agregó Sewell.

Al menos 8 personas con heridas de bala en el metro de Brooklyn, Nueva York 2:33

Ella dijo que esto sucedió “mientras el tren N con destino a Manhattan esperaba para ingresar a la estación de la calle 34”.

Se informa que el individuo es un hombre negro de complexión gruesa, que vestía un chaleco verde tipo construcción con una sudadera gris con capucha, dijo Sewell.

1 de 11 | TIROTEO EN BROOKLYN | Varias personas recibieron disparos en una estación de metro en Brooklyn, donde también se encontraron “múltiples dispositivos sin detonar”, según informaron autoridades policiales. Mira en esta galería las fotografías del hecho. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) → 2 de 11 | Según la policía, un hombre que posiblemente llevaba una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja huyó de la escena hacia un lugar desconocido. Esta es una imagen de la plataforma del metro tras el tiroteo. (Crédito: Kay Xie) 3 de 11 | Tras el incidente, al menos 16 personas fueron trasladas a hospitales del área. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 4 de 11 | Los hechos ocurrieron en la estación de metro de la calle 36 y la 4ta avenida, aproximadamente a las 8:30 a.m, hora local. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 5 de 11 | El Departamento de Policía de Nueva York señaló que “no hay dispositivos explosivos activos”, en relación a las personas heridas en la estación de metro. 6 de 11 | El personal de emergencia se reúne en la entrada de una parada de metro en el distrito de Brooklyn de Nueva York, el 12 de abril de 2022. Así se veía la escena con el operativo de emergencia. (John Minchillo/AP) 7 de 11 | Todas las escuelas en el área cercana de Brooklyn están bajo orden de cierre, según explicó un portavoz del Departamento de Educación. Eso significa que nadie puede salir del edificio y solo los estudiantes pueden entrar.El vocero no aclaró cuántas escuelas o qué tan ancha es la franja. En esta foto aparecen transeúntes observando el operativo policial en las calles de Brooklyin. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images) 8 de 11 | Policías de Nueva York hacen presencia en las calles después del tiroteo en la estación de metro. (Crédito: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) 9 de 11 10 de 11 | Las imágenes de las personas han el lugar dan cuenta del momento de pánico y los heridos tras el tiroteo. (Crédito: Armen Armenian) 11 de 11 | Imágenes de testigos muestran sangre en el piso y personas heridas en la plataforma de la estación de la calle 36 en Brooklyn, NY. (Crédito: Armen Armenian)

