“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento”: Rihanna está resplandeciente en la portada de Vogue de mayo

(CNN) — Desde que anunció su embarazo con su pareja A$AP Rocky en enero, Rihanna no ha dudado en lucir atrevidos estilos de maternidad, deleitando a sus fans con su elección de crop tops, vestidos transparentes y cadenas en el vientre. Ahora es la protagonista del número de mayo de American Vogue, con un body de encaje rojo y guantes a juego de AlaIïa.

En entrevista para la revista, la superestrella habló sobre los últimos meses y de la razón por la que ha enfatizado su cuerpo en lugar de ocultarlo.

Rihanna en la portada del número de mayo de American Vogue. Crédito: Annie Leibovitz

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé: ‘No hay manera de que vaya de compras en ningún pasillo de maternidad. Lo siento… es demasiado divertido arreglarse”, dijo a Vogue. “No voy a dejar que esa parte desaparezca solo porque mi cuerpo esté cambiando”.

En la sesión fotográfica realizada por Annie Leibovitz, Rihanna posa con varios estilos en una ornamentada habitación de hotel parisina durante la semana de la moda de la ciudad, mostrando su barriga con un espectacular vestido de alta costura con velo de Jean Paul Gaultier, un conjunto rojo de chaqueta recortada y falda larga de Rick Owens, y un abrigo acolchado de Marc Jacobs con ropa interior de su marca Savage X Fenty.

La portada llega menos de tres meses después de las primeras fotos públicas de Rihanna como futura mamá, en las que ella y A$AP Rocky posaban cariñosamente en Harlem mientras ella llevaba un vibrante abrigo vintage de Chanel, desabrochado por abajo, unos pantalones de mezclilla de tiro bajo y un cinturón de cadena de Chanel. Desde entonces, ha aprovechado cada aparición pública para estrenar un nuevo estilo que llame la atención.

Rihanna posa para una foto en un evento de Fenty en Los Ángeles en febrero. Crédito: Mike Coppola/Getty Images

“Creo que ahora incluso digo que sí a más cosas porque sé que será diferente al otro lado de esto”, dijo en la entrevista. “Al principio esperaba un cambio mágico, pero en realidad sigo siendo quien soy… Nada está simplificado”.

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora mismo”

Durante todo el mes de la moda, Rihanna fue la estrella, presentándose en el desfile de Gucci en Milán con un crop top de látex y un abrigo de piel morado de gran tamaño, seguido de Dior en París, donde lució un slip de encaje negro transparente con botas de charol hasta la rodilla.

“Para mí, ese vestido es lo más parecido a la ropa de maternidad que he usado hasta ahora”, dijo Rihanna a Vogue sobre el estilo en negro de Dior. Para ese atrevido atuendo también usó un par de ropa interior de Savage X Fenty, diciendo: “Mira, de todos modos iban a ver mi ropa interior. Así que más vale que sean mías”.

A$AP Rocky y Rihanna en el desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán en febrero. Crédito: Victor Boyko/Getty Images for Gucci

Rihanna dijo que ella y A$AP Rocky no estaban planeando tener un bebé, “pero ciertamente no estaban planeando en contra”, y explicó lo cercanos que se volvieron durante los primeros días de la pandemia mientras estaban en un viaje por carretera a través del país. “Se convirtió en mi familia en ese tiempo”, dijo, y luego añadió: “Siento que puedo hacer cualquier parte de la vida a su lado”.

Aunque todavía no se sabe la fecha de parto de Rihanna, el mes pasado reveló a Elle que ya estaba en su tercer trimestre. A Vogue, dijo que espera haber sido capaz de “redefinir lo que se considera ‘decente’ para las mujeres embarazadas”.

“Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento, y no voy a avergonzarme de ello”, dijo. “Este momento debería sentirse como una celebración. Porque, ¿por qué deberías ocultar tu embarazo?”.

