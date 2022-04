Opinión: ¿Deben los científicos cortar los lazos con sus colegas rusos a causa de Ucrania?

Juan Pablo Elverdin

Nota del editor: Don Lincoln es un científico senior del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi. Es autor de varios libros de ciencia para el público en general, entre ellos el audiolibro más vendido “The Theory of Everything: The Quest to Explain All Reality”. También produce una serie de videos de educación científica. Sígalo en Facebook. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas.

(CNN) — Hay momentos cruciales en la vida en los que no hay buenas opciones y la gente debe elegir entre el menor de los males. La comunidad científica mundial se enfrenta a una situación así. Los científicos rusos contribuyen de forma importante a algunas de las investigaciones internacionales más interesantes que se realizan. Sin embargo, el ejército ruso ha invadido el país vecino de Ucrania.

Hay un proverbio africano muy acertado: “Cuando los elefantes bailan, es la hierba la que es pisoteada”. Cuando los Estados nación luchan, la gente sufre. Y aunque es la población de Ucrania la que más sufre, otros están atrapados en el choque de titanes, y esto incluye a los rusos expatriados que no solo no participan en la guerra sino que la condenan. Algunos son científicos y amigos míos, y desde luego no son agentes del gobierno ruso. ¿Cómo debería responder un científico respetable y moral no ruso a la mayor guerra europea desde la Segunda Guerra Mundial?

Por un lado, cualquier ser humano compasivo debe sentirse horrorizado por la invasión no provocada de una nación soberana. Las noticias están llenas de imágenes de edificios destrozados y familias que se han convertido en refugiados desesperados que huyen de la carnicería que solo la guerra moderna puede traer. Los científicos, como yo, junto con la comunidad internacional, condenan los combates en los términos más enérgicos posibles.

Y la voz de la comunidad internacional ha sido rotunda y enfática. Los países han impuesto sanciones como consecuencia de la invasión. Las empresas han suspendido sus operaciones en Rusia, desde algunas petroleras como Halliburton hasta una amplia franja de la industria aérea, pasando por McDonald’s y Starbucks. Está claro que la comunidad económica y política mundial desaprueba los acontecimientos en Ucrania.

¿Quizás los científicos deberían seguir el ejemplo de otros y negarse también a trabajar con colegas rusos?

Por otro lado, los investigadores académicos son, en general, internacionalistas. Nos planteamos preguntas difíciles y tratamos de resolver problemas complicados, y el intelecto no respeta ni la raza ni la etnia, ni mucho menos las fronteras. Los científicos trabajan juntos para ampliar las fronteras del conocimiento, generalmente sin preocuparse por el origen nacional de nuestros colegas.

La colaboración científica internacional es habitual; por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, donde cohetes rusos han transportado a astronautas estadounidenses a la órbita; o el ITER, un esfuerzo multinacional para lograr la fusión nuclear controlada, donde aliados y rivales geopolíticos trabajan juntos por el bien de la humanidad.

Mi propia experiencia tiene que ver con la investigación física, realizada en dos laboratorios internacionales de física de partículas: Fermilab, cerca de Chicago, y el laboratorio CERN, en la frontera franco-suiza. Durante más de tres décadas, he trabajado en grandes proyectos en los que han participado cientos o incluso miles de científicos; investigadores de todos los continentes, excepto de la Antártida, han trabajado codo con codo, codo con codo, para hacer algunos de los descubrimientos científicos más difíciles que se han hecho. Hemos creado condiciones tan efímeras que fueron comunes por última vez una trillonésima de segundo después del Big Bang. En un sentido real, estamos explorando los orígenes del universo.

Estos logros son parte integrante del progreso científico mundial, una herramienta única e inestimable para mover el dial de nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Y no habrían sido posibles sin las contribuciones de todos los implicados, incluidos los investigadores rusos. Si los científicos prohibieran la participación rusa en estos grandes proyectos científicos, no lograríamos estos avances. Aunque ningún individuo o nación es indispensable, todos son importantes, y cada uno tira de su peso.

Para la ciencia internacional, hay dos reacciones significativas a la invasión rusa de Ucrania que afectan al campo: la de las agencias nacionales de financiación de la ciencia y la de los científicos individuales. La reacción de las agencias de financiación se regirá por las políticas determinadas por los gobiernos de los países implicados.

En Estados Unidos, las organizaciones centradas en la ciencia, como los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de la Ciencia y la NASA, ejecutarán las políticas establecidas por la administración actual. Esto es razonable, ya que estas instituciones deben ajustarse a las realidades geopolíticas. Si el mundo jurídico, comercial y diplomático debe responder con contundencia a la invasión rusa, también debe hacerlo el científico. Cuando esta guerra termine, los distintos gobiernos arreglarán las cosas como cada uno considere oportuno.

La cuestión es más complicada para los científicos individuales. En el proyecto de investigación en el que participo actualmente, miles de individuos —incluyendo personas que trabajan en institutos de investigación rusos y ucranianos— han colaborado armoniosamente durante décadas, desarrollando instrumentos y realizando mediciones que han enseñado al mundo mucho sobre las leyes últimas de la naturaleza.

Pero, ¿y ahora qué? ¿Debe la comunidad científica condenar al ostracismo a los investigadores rusos por las políticas de su gobierno o por su apoyo al líder de su nación? ¿Deben los pecados del padre recaer sobre sus hijos e hijas? Es una pregunta con la que los científicos deben luchar y debatir.

Ciertamente, negarse a trabajar con colegas rusos mientras dure la invasión sería una declaración contundente. Y puede ser una reacción razonable ante cualquier científico ruso que apruebe la incursión. Personalmente, estaría a favor de negarme a trabajar con alguien que apoyara activamente esta brutal guerra. Sin embargo, la mayoría de los científicos rusos son inocentes de la agitación geopolítica, y es poco probable que rechazar a esos colegas tenga algún efecto sobre la guerra en Ucrania.

De hecho, muchos científicos rusos se oponen a la guerra. Más de 8.000 de ellos han firmado una carta abierta condenando la invasión. Más de 7.000 rusos afiliados a la Universidad Estatal de Moscú han firmado otra carta con un mensaje similar. ¿Debe castigarse a estas personas cuando ya saben que su gobierno se equivoca y han adoptado una postura valiente?

Por otra parte, casi 9.000 científicos —muchos de ellos ucranianos— han firmado otra carta en la que se insta a imponer sanciones académicas a las instituciones rusas. Tienen un argumento convincente: estos son tiempos excepcionales que requieren acción.

Pero las instituciones no son personas. Los científicos no han invadido a nadie. Supongo que muchos en la comunidad científica rusa probablemente detendrían la invasión de Putin si pudieran. Pero no pueden.

Las naciones del mundo deberían apoyar tanto a los científicos ucranianos como a los rusos que ya están dentro de sus fronteras, ampliando los visados cuando sea necesario y ofreciendo apoyo financiero a los científicos expatriados que se han quedado sin sus instituciones de origen. Aunque su sufrimiento no se compara con el de los ucranianos atrapados en las zonas de combate, estos científicos también son víctimas de esta monstruosa guerra.

E, independientemente de cómo la comunidad científica decida responder a la guerra ucraniana, los científicos como yo esperamos que lleguen días mejores, en los que los investigadores de todas las naciones puedan volver a trabajar juntos en armonía para comprender mejor las leyes de la naturaleza y hacer del mundo un lugar mejor.

