Hospitalizan a Pelé para continuar su tratamiento contra el cáncer

(CNN) –– La leyenda del fútbol Pelé fue hospitalizado nuevamente en Sao Paulo durante la noche de este lunes para continuar con el tratamiento de cáncer de colon que comenzó en septiembre pasado, informó el hospital Albert Einstein en un comunicado este martes.

El estado de salud de Pelé es “bueno y estable”, según el parte médico. También se espera que el astro brasileño sea dado de alta en “los próximos días”, de acuerdo el equipo del hospital.

Un vistazo a la vida de Pelé

Pelé, de 81 años, ha sido hospitalizado varias veces en los últimos meses debido a complicaciones de salud. En septiembre de 2021 se sometió a una cirugía para extirpar de su colón un un tumor, que los médicos detectaron durante los exámenes de rutina. Luego, el 8 de diciembre, Pelé volvió a ingresar al hospital y recibió el alta antes de Navidad.

El 19 de enero regresó al centro médico para continuar con su tratamiento y fue dado de alta al día siguiente.

1 de 52 | Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940. Aquí fue fotografiado en el estadio Olímpico de Barcelona el 2 de septiembre de 2017. Crédito: Xavi Torrent/Getty Images 2 de 52 | Pelé, vestido con su camiseta del Santos, sonríe antes de jugar un partido amistoso contra el club francés “Racing”, el 13 de junio de 1961. Crédito: AFP via Getty Images 3 de 52 | Pelé es hijo de otro jugador de fútbol, João Ramos do Nascimento, conocido como “Dondinho”. En esta foto, Pelé regatea a un defensor durante un partido amistoso entre el Malmoe y Brasil, el 8 de mayo de 1960. Su equipo ganó 7-1. 4 de 52 | Pelé con su madre Celeste Arantes en marzo de 1965. Crédito: AP 5 de 52 | Pelé, a sus 17 años, llora en el hombro del portero Gylmar Dos Santos Neves (derecha) después de la victoria de Brasil por 5-2 sobre Suecia en la final de la Copa del Mundo, el 29 de junio de 1958. Crédito: AP 6 de 52 | La selección brasileña de fútbol posa antes de la final de la Copa del Mundo en Estocolmo, el 29 de junio de 1958. Brasil derrotó a Suecia 5-2 y ganó su primer mundial. Crédito: AP 7 de 52 | Partido amistoso entre Brasil y el Atlético de Madrid el 21 de junio de 1966 en el estadio Santagio Bernabeu antes de la Copa del Mundo. Crédito: AFP a través de Getty Imágenes 8 de 52 | Sus apodos son “Pérola Negra” (Perla Negra), “O Rei” (El rey) y “Dico”. Crédito: Lemyr Marvins/Getty Images 9 de 52 | Pelé con sus compañeros de la selección a su llegada al Reino Unido para la Copa Mundial de la FIFA de 1966, el 25 de junio de 1966. Crédito: Len Trievnor / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images 10 de 52 | Julio de 1966: A pesar de su decepción, Pelé felicita a la selección de Portugal después de vencer a Brasil por 3-1 en la Copa del Mundo de 1966. Crédito: Central Press / Getty Images 11 de 52 | Comenzó a jugar al fútbol profesionalmente a los 15 años. Su posición era la de centro delantero, su número de camiseta era el 10, y jugó en el Club de Fútbol Santos de 1956 a 1974. Crédito: AP 12 de 52 | Pelé abraza a Mario Zagallo tras el nombramiento de este último como entrenador de la selección brasileña de fútbol, en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de marzo de 1970. Crédito: AP 13 de 52 | Pelé celebra con sus compañeros mientras sostiene la Copa Jules Rimet de la FIFA tras la victoria de Brasil 4-1 contra Italia en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 21 de junio de 1970. Crédito: AP 14 de 52 | Con esta victoria en el Estadio Azteca de México, Pelé se convirtió en el primer jugador en ganar tres Copas del Mundo. Crédito: AP 15 de 52 | Pelé hace la señal de la victoria el 20 de diciembre de 1971 durante una conferencia de prensa en París. Crédito: AFP via Getty Images 16 de 52 | Pelé, rodeado por una gran multitud el 30 de marzo de 1971 en los Campos Elíseos de París. Crédito: STAFF / AFP vía Getty Images 17 de 52 | El 1975 Pelé firmó un contrato para jugar en el Cosmos de Nueva York. En la foto el brasileño juega contra los Tampa Bay Rowdies el 19 de mayo de 1977. Crédito: AP / Jim Bourdier 18 de 52 | Pelé entra al campo ante una multitud de 73.669 personas en el Giants Stadium en Nueva Jersey, el 25 de agosto de 1977. Crédito: AP / Ray Stubblebine 19 de 52 | Pelé, en el centro, con otros exjugadores del Santos, posan junto al trofeo de la Libertadores durante la celebración del centenario del equipo en Santos, Brasil, el 14 de abril de 2012. Crédito: AP / Nelson Antoine 20 de 52 | Pelé posa en el nuevo “Friends Arena” en Solna, cerca de Estocolmo, durante una reunión con exjugadores de las selecciones nacional brasileña y sueca el 14 de agosto de 2012. Crédito: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images 21 de 52 | La reina Isabel II, en una gira por Sudamérica, sonríe después de darle una copa a Pelé en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de noviembre de 1968. A la izquierda está el príncipe Felipe. Crédito: AP 22 de 52 | Pelé aparece con Johnny Carson en el “Tonight Show”, el 9 de mayo de 1973. Crédito: AP / Allen Green 23 de 52 | 8 de mayo de 1973: Pelé sostiene un balón que autografió para el presidente de EE.UU. Richard Nixon. Crédito: AP / Henry Burroughs 24 de 52 | Pelé durante una entrevista en el Rockefeller Plaza de Nueva York en julio de 1975, cuando era jugador del Cosmos. Crédito: AP / Suzanne Vlamis 25 de 52 | El artista Andy Warhol, a la izquierda, hace una fotografía a Pelé para pintar un retrato del futbolista, el 27 de julio de 1977 en Nueva York. Crédito: AP / Claudia Larson 26 de 52 | Pelé con el papa Juan Pablo II durante una audiencia prIvada en el Vaticano el 18 de marzo de 1987. Crédito: AP / Arturo Arturo Mari 27 de 52 | Pelé junto con la presentadora Maria das Graças Meneghel (conocida como Xuxa) durante la edición 36 del festival de cine de Cannes el 14 de mayo de 1983. Crédito: RALPH GATTI / AFP a través de Getty Images 28 de 52 | Una foto de dos íconos del deporte que marcaron la segunda mitad del siglo XX: Pelé y Muhammad Ali, fotografiados el 19 de noviembre de 1999. Mark Sandten / Bongarts / Getty Images 29 de 52 | 12 de enero de 1997: el portugués Eusebio y Pelé se encuentran antes del anuncio al jugador del año de la FIFA. Crédito: Getty Images 30 de 52 | Pelé con el francés Just Fontaine el 7 de julio de 1998. Crédito: PEDRO UGARTE / AFP via Getty Images 31 de 52 | Joao Havelange, entonces presidente de la FIFA, Pelé y Joseph Blatter, secretario general de la federación. Crédito: JACQUES DEMARTHON / AFP a través de Getty Images 32 de 52 | 23 de mayo de 1988: Pelé con el argentino Diego Maradona con y el francés Michel Platini en Francia. Crédito: AP / Lionel Cironneau 33 de 52 | Diego Armando Maradona fotografiado en una hamaca con Pelé, durante una reunión en Río de Janeiro, el sábado 13 de mayo de 1995. Crédito: AP / G. Copolla 34 de 52 | 2 de noviembre de 2000: Sir Elton John y Pelé con la FA Cup en el vestuario de jugadores del Wembley Stadium de Londres. Crédito: Clive Mason / ALLSPORT 35 de 52 | 26 de marzo de 2000: Pelé asiste al Gran Premio de Brasil y saluda en el podio a David Coulthard, Michael Schumacher y Giancarlo Fisichella. Crédito: VANDERLEI ALMEIDA / AFP a través de Getty Images 36 de 52 | Pelé abraza a Diego Maradona el 11 de diciembre de 2000 en una ceremonia de la FIFA en Roma, Italia. GABRIEL BOUYS / AFP a través de Getty Images 37 de 52 | Franz Beckenbauer de Alemania, Pelé de Brasil y Bobby Charlton de Inglaterra sonríen para una foto durante el sorteo preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Corea / Japón 2002 en Tokio el 7 de diciembre de 1999. Crédito: KAZUHIRO NOGI / AFP via Getty Images 38 de 52 | Pelé felicita a Ronaldo tras la final de la Copa del Mundo de 2002 en el estadio de Yokohama en Japón, el domingo 30 de junio. Crédito: AP / Dusan Vranic 39 de 52 | Pelé en un encuentro con el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, el 17 de julio de 2007. Crédito: FIFA / BACKPAGEPIX / AFP via Getty Images 40 de 52 | El exfutbolista tiene varias memorias, entre ellas “Pelé: My Life and the Beautiful Game”, “My Life in Pictures” y “Pelé: The Autobiography”. Crédito: de PAUL ELLIS / AFP a través de Getty Images 41 de 52 | Pelé promocionando un libro el 1 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. Crédito: Maddie Meyer / Getty Images 42 de 52 | Cristiano Ronaldo recibe a manos de Pelé el premio futbolista del año de la FIFA 2008 el 12 de enero de 2009. Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP a través de Getty Images 43 de 52 | Pelé saluda al arquitecto Oscar Niemeyer el 4 de noviembre de 2010 en Río de Janeiro, Brasil. Crédito: AP / Felipe Dana 44 de 52 | El francés Eric Cantona y Pelé en un evento en Londres del equipo New York Cosmos el 2 de agosto de 2011. Crédito: AP / Sang Tan 45 de 52 | Pelé y el cantante Gilberto Gil durante una proyección en el festival de cine de Cannes el 18 de mayo de 2005. Crédito: FRANCOIS GUILLOT / AFP a través de Getty Images 46 de 52 | Pelé junto con la cantante colombiana Shakira y el presidente de la FIFA Joseph Blatter durante la ceremonia del Balón de Oro el 9 de enero de 2012. Crédito: FRANCK FIFE / AFP a través de Getty Images 47 de 52 | 9 de enero de 2012: Lionel Messi, Pelé, Sir Alex Ferguson, Dani Alves, Neymar, Ronaldo y Lothar Matthäus posan en la ceremonia del Balón de Oro. 48 de 52 | Pelé es fotografiado junto con los exjugadores Kaká y David Beckham antes de la final de la Copa Mundo de Brasil 2014 en el estadio Maracaná el 13 de julio en Río de Janeiro. Crédito: Jamie Squire / Getty Images 49 de 52 | Pelé llora al recibir un Balón de Oro honorífico durante una ceremonia en Zúrich el 13 de enero de 2014. Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP a través de Getty Images 50 de 52 | Pelé habla con niños durante la inauguración de un campo de fútbol en la favela Mineira en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 2014. Crédito: YASUYOSHI CHIBA / AFP via Getty Images 51 de 52 | Pelé posa junto con el futbolista francés Kylian Mbappé en un evento en París el 2 de abril de 2019. Crédito: FRANCK FIFE / AFP a través de Getty Images 52 de 52 | 7 de febrero de 2003: la casa de subastas Christie’s muestra algunos objetos de Pelé; una camiseta usada por él luego de la Copa del Mundo de 1970, un par de guayos de cuando marcó su gol número 1000 y una carta de autenticidad de su contrato original con el Santos FC de 1960. Crédito: NICOLAS ASFOURI / AFP a través de Getty Images

El tres veces ganador de la Copa del Mundo, que irrumpió en el escenario internacional cuando era adolescente durante el Mundial de 1958, ha mantenido la atención pública incluso después de su retiro, a través del patrocinio de productos internacionales y como una figura pública abierta.

En 2000, la FIFA nombró a Pelé el Jugador del Siglo, premio que compartió con el argentino Diego Maradona.

