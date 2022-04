Robert Morse, estrella de “Mad Men” y Broadway, falleció a los 90 años

Alexandra Ferguson

(CNN) — Robert Morse, estrella de Broadway conocida por los televidentes como el jefe de “Mad Men”, Bertram Cooper falleció a los 90 años.

Su amigo, el guionista Larry Karaszewski, y el hijo de Morse, Charlie, confirmaron su muerte en Twitter y a la cadena KABC, afiliada a CNN, respectivamente.

Morse fue un actor de teatro muy querido, con dos premios Tony y un puñado de nominaciones al Emmy (además de un galardón) y una carrera que abarcó más de 60 años.

La carrera de Morse en Broadway comenzó a mediados de la década de 1950. Interpretó el papel del emprendedor J. Pierrepont Finch en la obra de 1961 “How to Succeed in Business Without Really Trying”, ganando un premio Tony por su rol. Volvió a interpretar el papel en la adaptación cinematográfica de 1967.

En “How to Suceed in Business Without Really Trying”, Morse interpretó a un empleado que sube de puesto.Crédito: Ray Fisher/The Chronicle Collection/Getty Images

Morse actuó como invitado y como actor de voz en docenas de series, desde “Fantasy Island” hasta “American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson”. Pero su papel televisivo más destacado llegó con la célebre serie “Mad Men”. Morse interpretó el papel del ejecutivo publicitario Bertram “Bert” Cooper, excéntrico pero astuto y fue nominado a varios premios Emmy.

En la temporada final de la serie, Don Draper, interpretado por Jon Hamm alucinó a Morse interpretando la melodía de los años 20 “The Best Things in Life Are Free” tras la muerte de Cooper en la serie, una escena que volvió a circular al conocerse el fallecimiento de Morse.

Morse, que se definía a sí mismo como un “comediante musical”, disfrutó de la oportunidad de interpretar un número musical en la serie, con bailarines vestidos como personal de oficina de la época.

“Por muy sencillo que fuera, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida”, dijo a Time en 2015.

Aun así, actuar en el escenario tenía un significado especial para Morse, que apareció por última vez en Broadway en un nuevo montaje de “The Front Page” en 2016.

“Me encanta llegar temprano al teatro, salir al escenario con esa única luz encendida”, dijo al diario The New York Times en 1989, cuando estaba a punto de estrenar su interpretación de Truman Capote, ganadora de un premio Tony. “Encuentro el centro del escenario, encuentro el centro de mí, y siento que pertenezco a él. Es mi momento más feliz”.

