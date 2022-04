Juez declara a Trump en desacato por no entregar documentos a la Fiscalía de Nueva York

macamilarincon

(CNN) — Un juez de Nueva York declaró en desacato civil a Donald Trump, luego de que la oficina de la fiscal general del estado dijera que no entregó una serie de documentos como parte de su investigación sobre la compañía del expresidente.

El juez Arthur Engoron dijo que Trump no cumplió su orden de entregar los documentos y que sus abogados no demostraron cómo se llevó a cabo una búsqueda de materiales en poder de Trump. Engoron dijo que Trump sería multado con US$ 10.000 diarios hasta que cumpla.

“Señor Trump, sé que se toma su trabajo muy en serio y yo me tomo el mío seriamente. Por la presente, lo declaro en desacato civil y lo multo con US$ 10.000 por día hasta que suspenda ese desacato”, dijo Engoron en una audiencia este lunes.

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha estado investigando a la Organización Trump durante más de dos años. Anteriormente, dijo que su oficina encontró múltiples declaraciones erróneas y omisiones engañosas o fraudulentas en los estados financieros de la Organización Trump, que se proporcionaron a prestamistas y aseguradoras, entre otros, como parte de su investigación.

Andrew Amer, de la oficina del fiscal general, dijo que Trump no ha presentado “ni un solo documento de respuesta” para una citación que se le emitió en diciembre.

“Se nos han obstaculizado nuestros esfuerzos por tener una comprensión completa porque no tenemos evidencia de la persona que se sienta en la parte superior de la organización”, dijo Amer.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.