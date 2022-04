Bad Bunny se une al universo Marvel: protagonizará al luchador mexicano “El Muerto”, en la cinta del mismo nombre

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Bad Bunny domina listas de streaming, agota conciertos a diestra y siniestra, un día sueña con ser luchador y se sube a un cuadrilátero de la WWE. Ahora, el puertorriqueño hace un alto a uno de los universos más seguidos del mundo de los comics: Marvel.

Este lunes, Sony Pictures Entertainment reveló que Bad Bunny encarnará a “El Muerto”, uno de los superheroes de Marvel. La cinta llegará a la gran pantalla el 12 de enero de 2024.

Y no es casualidad que Bad Bunny llegue a este papel. El personaje de “El Muerto” está relacionado con la lucha libre, según Marvel, una disciplina que apasiona al intérprete de “Yonaguni”.

La noticia se dio a conocer durante el festival CinemaCon que se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, en The Forum at Caesars Palace. El festival reúne a compañías productoras, periodistas y cinéfilos de todas partes del mundo y es el lugar en donde compañías anuncian las producciones que estarán llegando a los cines en los próximos meses.

Bad Bunny será el primer latino en protagonizar una película de acción de Marvel.

¿Quién es “El Muerto”?

“El Muerto” es el alter ego de Juan Carlos Estrada Sánchez, hijo de Marcus Estrada. La máscara de luchador, y los poderes que le acompañan, han sido heredados generación tras generación, cuenta Marvel en la página del personaje.

Tras la muerte de su padre, “El Muerto” tiene diez años para entrenar y encontrar el valor de enfrentarse a sus oponentes en el cuadrilátero. Una década transcurre, dice Marvel, y “El Muerto” debe enfrentarse a nada más y nada menos que Spider-Man durante un evento caritativo en Nueva York.

Aunque Spider-Man estaba confiado en que la pelea sería sencilla, “El Muerto” se encargó de ganarle y enmascararlo. Como venganza, Spider-Man decide atacar al luchador y envenenarlo, algo que lo pondría en las manos de “El Dorado”, un luchador al que diez años antes no pudo derrotar.

Spider-Man une esfuerzos con “El Muerto” para pelear y derrotar a “El Dorado”.

Según Marvel, el personaje tiene como lugar de nacimiento Magdalena de Kino, Sonora, México.

Bad Bunny, la lucha libre y la actuación

El año pasado, Bad Bunny se presentó durante el Wrestlemania 37, uno de los eventos de lucha libre televisados más seguidos del mundo. Ahí, el puertorriqueño se robó completamente el show.

Bad Bunny se enfrentó contra The Miz y resultó vencedor.

En la actuación, ha participado en la serie de Netflix, “Narcos: Mexico” y su debut en la gran pantalla será en otra película de Sony, “Bullet Train”, en donde comparte escenas con Brad Pitt. Esta cinta llegará a los cines el 29 de julio.

