El club Shakhtar Donetsk ha vuelto a perder su casa. Ahora recorre Europa recaudando fondos para las víctimas de la guerra en Ucrania.

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Cuando Rusia comenzó su guerra en Ucrania en la mañana del 24 de febrero, Darijo Srna se despertó a las 6 de la mañana por el sonido de las sirenas de ataque aéreo.

Fue un ruido que, según la exestrella del fútbol internacional, transportó inmediatamente su “cabeza y su cuerpo” a su Croacia natal, donde vivía a los ocho años cuando estalló la guerra en lo que entonces era Yugoslavia.

Por eso, cuando su club de fútbol, el Shakhtar Donetsk, se vio obligado a abandonar Kyiv, la ciudad que había sido una de las muchas bases temporales del equipo desde 2014, al comienzo de la invasión rusa, fue, por desgracia, un escenario con el que Srna estaba demasiado familiarizado.

El exinternacional croata solo tiene 39 años, pero ya ha vivido tres guerras en su vida; primero en Croacia a principios de los 90, luego en 2014 en la región ucraniana de Donbás —el verdadero hogar del Shakhtar— y ahora en gran parte del resto del país.

“No fue un recuerdo agradable”, dice sobre su infancia Srna, que es director de fútbol del Shakhtar Donetsk.

“Cuando empecé a olvidarlo un poco y a disfrutar de mi vida, volví a oír las sirenas. Soy fuerte. Quiero ser fuerte, pero a veces es difícil por todo, porque has perdido tu casa dos veces. En este momento, es importante ser positivo, ser fuerte y dar una impresión positiva a todo el mundo”, añade.

Srna —que, junto con el resto del equipo, logró escapar de Ucrania al día siguiente de que Rusia comenzara su invasión— encontró su fuerza en la ayuda a los más afectados por la guerra en Ucrania.

El Shakhtar, donde Srna es una leyenda del club tras haber jugado durante 15 temporadas, lleva casi ocho años sin hogar, desde que estallaron los combates entre los separatistas apoyados por Rusia y las fuerzas ucranianas en 2014.

Tras retirarse del fútbol profesional en 2019, Srna asumió el papel de segundo entrenador en el Shakhtar antes de convertirse en director de fútbol del club.

Es muy consciente de que su situación y la del resto del equipo no es nada comparada con la de los que luchan en el frente y ha estado ayudando a liderar el esfuerzo del club en la prestación de apoyo a los soldados y refugiados ucranianos.

La “Gura Global por la Paz” del Shakhtar

El Shakhtar se encuentra actualmente en medio de una gira europea —la “Gira Global por la Paz”—, durante la cual jugará contra varios clubes para recaudar fondos para los atrapados en la guerra.

“No podemos compararnos con el pueblo ucraniano”, explica Srna a Don Riddell, de CNN Sport. “Pero somos un equipo de fútbol, somos jugadores de fútbol y estamos tratando de hacer algo que sabemos hacer: jugar al fútbol”, dice.

“Todos los ingresos que recibimos de las entradas y de los patrocinadores de estos partidos los enviamos a Ucrania para los niños, para la gente que está en una situación muy difícil”, agrega el exfutbolista.

Además, cuenta que “junto con nuestro presidente [del club], Rinat Akhmetov —que sigue allí ayudando a los ciudadanos ucranianos cada día de diferentes maneras, con medicamentos y todo—, ahora somos como una familia y estamos intentando hacer todo lo posible para ayudar a los ciudadanos de Ucrania en esta difícil situación”.

Antes del primer partido de la gira, una derrota por 1-0 ante el gigante griego Olympiacos, los jugadores del Shakhtar lucieron camisetas con los nombres de los lugares de Ucrania más afectados por los asaltos rusos, como Mariúpol e Irpin.

Darijo Srna won the UEFA Cup with Shakhtar Donetsk in 2009.

Desde entonces, el Shakhtar ha disputado partidos contra los clubes turcos Fenerbahce y Antalyaspor y el Lechia Gdansk polaco, y tiene programado un partido contra el Hajduk Split croata el 1 de mayo.

En el partido contra el Gdansk, a principios de este mes, se produjo un momento especialmente emotivo, cuando Dmytro Keda, un refugiado ucraniano de 12 años, entró como sustituto en el último minuto y marcó el gol de la victoria.

Keda, que huyó de su ciudad natal, Mariúpol, tras pasar tres semanas refugiado mientras las fuerzas rusas bombardeaban la ciudad, fue rodeado por los jugadores de ambos equipos y fue sostenido en alto para celebrarlo.

El entrenador del Shakhtar, Roberto De Zerbi, explicó tras el partido que la decisión de dejar que Keda saliera a marcar fue “espontánea”.

Hasta ahora, el Shakhtar dice que la gira ha recaudado 8,2 millones de hryvnia ucranianas (US$ 271.000), y que alrededor de una cuarta parte del total ya se ha transferido a la fundación de Akhmetov en Ucrania.

“Cuando pregunté a los jugadores ucranianos: ‘¿Están dispuestos a jugar, por ejemplo, cada dos partidos, cada tres partidos?” recuerda Srna. “‘Cuantos más partidos [juguemos], más dinero para los ucranianos’.

“Me respondieron: ‘Darijo, somos ucranianos. Podemos hacerlo todo’. Y para mí, ese fue un momento que nunca olvidaré.

“Pero este es el pueblo ucraniano. Llegué hace 19 años y me recibieron como si fuera parte de su familia desde el primer día y yo y mi familia nunca lo olvidaremos. He vivido más en Ucrania que en Croacia. Este es mi hogar. Hoy soy ucraniano y todo lo que podamos hacer por ellos en estos momentos difíciles, lo haremos. Créanme”, agrega quien disputó tres partidos en el Mundial de Brasil con la selección de Croacia.

“Estoy orgulloso de haber vivido allí, de haber jugado allí, de haberles conocido porque son gente con un corazón enorme, siempre positivos. No atacaron a nadie. No quisieron tomar ni un centímetro de la tierra de otro país y hoy son héroes. Estoy muy orgullosa de ellos y yo, personalmente, estaré con ellos hasta el final”, afirma.

Srna explica que la guerra ha sido especialmente difícil de procesar para los miembros más jóvenes de la plantilla del Shaktar.

Darijo Srna acumuló 134 partidos con Croacia y jugó en dos Copas del Mundo.

Entre ellos está el antiguo capitán de un club de Mariúpol, que fue invitado a jugar con el equipo en su gira después de haberlo “perdido todo” durante el bombardeo ruso de la ciudad.

“En primer lugar, es bueno que sean jóvenes”, dice Srna. “Frente a ellos hay una larga carrera y esto puede hacerlos más fuertes. Diré una cosa: el periodo más bonito de Croacia fueron los 10 o 15 años posteriores a la guerra. Creo que Ucrania estará unida hasta el final y después de la guerra estaremos juntos. Beberemos juntos, sonreiremos juntos, lloraremos juntos. Lo más importante será la paz en este momento”.

Este martes se suspendió definitivamente la temporada 2021-22 de la liga ucraniana debido a la guerra en curso. El Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kyiv quedaron en primer y segundo lugar el 24 de febrero, por lo que se clasificarán para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

