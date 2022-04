Siete cosas en las que estás malgastando tu dinero

Alexandra Ferguson

(CNN) — Ahora que la inflación está haciendo subir los precios de casi todo, es más importante que nunca controlar cómo se gasta el dinero.

Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso los consumidores más conscientes de su presupuesto pueden llegar a gastar más de lo necesario en determinados rubros.

Te presentamos siete trampas monetarias comunes, y consejos para reducir esos gastos.

Comisiones bancarias

Ya sea que pagues comisiones por retirar dinero de un cajero automático fuera de la red, o si pagas comisiones mensuales por servicio por el simple hecho de tener una cuenta corriente, las pequeñas comisiones pueden suponer una cantidad importante de dinero desperdiciado con el tiempo. Según una encuesta de Bankrate, la comisión media mensual de las cuentas corrientes sin intereses (excluyendo las cuentas corrientes gratuitas) fue el año pasado de poco más de US$ 5, mientras que la comisión de las cuentas corrientes con intereses fue de más de US$ 16 para aquellos que no cumplían los requisitos para no pagar la comisión.

¿Cómo evitar el despilfarro? Cambia de banco. Casi la mitad de las cuentas corrientes no tienen cuotas mensuales de mantenimiento, según Bankrate. El costo de las cuotas mensuales, si no puedes evitarlas con tu banco actual, probablemente supera cualquier interés que estés recibiendo por esa cuenta.

Artículos en oferta que no necesitas

No se puede negar la emoción que se siente al comprar un artículo por menos de su precio habitual. Pero gastar dinero en algo que no necesitas solo porque está de oferta puede llevar rápidamente a un gasto excesivo.

¿Cómo evitar el despilfarro? La próxima vez que sientas la tentación de comprar algo en oferta, espera 24 horas antes de hacer la compra. Con frecuencia, la emoción inicial de conseguir una oferta desaparecerá, y podrás alejarte sin hacer una compra.

Suscripciones que no utilizas

Un estudio de Chase del año pasado descubrió que más del 70% de los consumidores desperdiciaban más de US$ 50 al mes en pagos recurrentes por cosas que no necesitaban, ni querían. Uno de los culpables de esto, dijo Julie Ramhold, analista de consumo de DealNews, es que la gente a menudo se suscribe a pruebas gratuitas y luego olvida cancelar al momento que expira el periodo de prueba.

“Estas cosas se ponen en pago automático, y entonces la gente ni siquiera se da cuenta de que está pagando por algo que ni siquiera usa”, añade Ramhold. “Es una forma fácil de tirar el dinero por la ventana”.

¿Cómo evitar el despilfarro? Incluso si tienes tus tarjetas de crédito configuradas para el pago automático (lo cual es una forma inteligente de evitar los cargos por retraso en los pagos), revisa cuidadosamente tu estado de cuenta cada mes y cancela cualquier cargo por artículos o servicios que no utilices.

Desperdicio de alimentos

Según el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), hasta el 40% de los alimentos en Estados Unidos no se consumen. Aunque la cantidad de comida que tu familia tira puede ser menor, todos somos culpables de tener que tirar las verduras de la ensalada que se marchitaron o las sobras que se trajeron a casa después de una cena fuera.

¿Cómo evitar el despilfarro? Revisa tu nevera antes de ir al supermercado. A continuación, planifica tus comidas (y tu lista de la compra) tomando en cuenta los artículos que ya tienes. De este modo no solo te asegurarás de utilizar esos artículos antes de que se estropeen, sino que también será menos probable que compres nuevos alimentos que se desperdicien.

Garantías extendidas

Aunque las garantías extendidas para el auto, los electrodomésticos u otros aparatos electrónicos pueden compensar el costo de futuras reparaciones, no siempre son un buen negocio para los consumidores, según Ramhold. A veces, el costo del plan supera el costo de las posibles reparaciones, o no cubre el problema que se tiene, dice Ramhold. Además, muchas tarjetas de crédito incluyen la cobertura de la garantía extendida para algunas compras, por lo que puedes estar pagando por una cobertura que ya tienes de entrada.

¿Cómo evitar el despilfarro? En lugar de pagar por una garantía extendida, considera la posibilidad de destinar tu dinero extra a una cuenta de emergencia que puedas utilizar para cubrir el costo de las reparaciones, en caso de que sean necesarias. Si ya tienes una cuenta de emergencias con los fondos necesarios, es posible que puedas omitir este gasto por completo.

Pagar de más por el seguro

Como la mayoría de los servicios, el costo de los seguros del hogar y del automóvil suele aumentar con el tiempo, pero si llevas varios años con el mismo proveedor, puede que quieras comparar precios para ver si encuentras uno mejor. “Los nuevos clientes obtienen ofertas para nuevos clientes”, dice la experta en ahorro del consumidor Andrea Woroch. “Es posible que puedas encontrar una póliza que ofrezca la misma o mejor cobertura por menos”.

¿Cómo evitar el despilfarro? Consulta sitios web como Zebra.com o Policy Genius para obtener presupuestos de seguros. Si estás satisfecho con tu cobertura y proveedor actuales, puedes utilizar esos presupuestos como munición en las negociaciones para obtener una tarifa mejor.

Otras formas de reducir tu factura: agrupa el seguro del hogar y del auto con el mismo proveedor o aumentar tu deducible. Al hacer estas dos cosas, Woroch dijo que recientemente pudo reducir su factura de seguro en US$ 1.100 al año.

Intereses de las tarjetas de crédito

Las deudas con intereses altos y las comisiones de las tarjetas de crédito cuestan a los hogares estadounidenses una media de US$ 1.000 al año, según la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Aunque las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta útil, se convierten en una carga costosa que puede minar tus finanzas cuando tienes un saldo vencido.

¿Cómo evitar el despilfarro? Si tienes una deuda, concéntrate en pagar el saldo existente y congela tus tarjetas por ahora.

“Si tienes problemas con las deudas de las tarjetas de crédito, probablemente sea un buen momento para guardar la tarjeta y utilizar el efectivo en su lugar, o usar una tarjeta de débito”, aconseja Ramhold.

