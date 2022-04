No se espera que Elon Musk testifique en el caso de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard

Alejandra Ramos

(CNN) — No se espera que Elon Musk testifique en el juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard, confirmó a CNN una fuente cercana al equipo legal de Musk.

Musk figuraba como posible testigo de Heard en el juicio, para comparecer de forma remota. Salió con Heard poco después de que ella y Depp terminaran su matrimonio.

De “The Rum Diary” a la corte: una cronología de la relación de Johnny Depp y Amber Heard

Una fuente no quiso confirmar por qué Musk ya no estaba en la lista para testificar. CNN se ha comunicado con una portavoz de Heard para hacer comentarios.

Musk, el multimillonario CEO de Tesla y SpaceX, se encuentra actualmente en proceso de comprar Twitter.

Depp está demandando a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una “figura pública que representa al abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​fue nombrado en el artículo, afirma que le costó un lucrativo trabajo como actor.

Tanto Heard como Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados ​​de 2015 a 2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

La expareja resolvió su divorcio en agosto de 2016, publicando una declaración conjunta que decía en parte: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre unida por el amor”.

Terrance Dougherty, consejero general de la ACLU, testificó el jueves sobre el pago de Musk de US$ 500.000 de un fondo de Vanguard asesorado por donantes en nombre de Heard a la ACLU como parte de los US$ 1,3 millones que ella ha donado a la organización. Heard se había comprometido a donar US$ 3,5 millones de su acuerdo de divorcio de US$ 7 millones con Depp a la ACLU, pero los pagos se detuvieron alrededor de 2019, dijo Dougherty.

“Nos comunicamos con la Sra. Heard a partir de 2019 para la próxima entrega de su donación. Nos enteramos de que estaba teniendo dificultades financieras”, dijo Dougherty.

Dougherty dijo que no tiene indicios de que Heard no tenga la intención de pagar el resto de su donación prometida. Todavía se la considera embajadora de la organización.

El juicio, que comenzó el 11 de abril, durará seis semanas. Depp concluyó su testimonio el lunes y Heard aún no ha declarado.

Marianne Garvey de CNN contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.