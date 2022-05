ANÁLISIS | El entorno político es terrible para los demócratas de cara a las elecciones intermedias… y puede empeorar

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — El mandato de Joe Biden se ha convertido en el remate de un chiste, incluso para el propio presidente.

Biden pudo haber sido generoso al burlarse de sí mismo en la cena de gala anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche, por sus índices de aprobación mellados y su incapacidad para promulgar completamente su agenda nacional.

Pero sus bromas tenían sus raíces en la dolorosa realidad de una presidencia rehén de fuerzas económicas y globales fuera de su control y agravadas por algunos de los errores tácticos de su Casa Blanca.

El resultado es que un año después de que su índice de aprobación superara cómodamente el 50%, el presidente y su partido se enfrentan al contexto político más traicionero en años en el período previo a las elecciones intermedias de noviembre.

Es posible que los altos precios de la gasolina, la peor inflación en 40 años, la guerra en Ucrania y una pandemia persistente puedan disminuir en noviembre. Pero la trayectoria de esas crisis, y el impacto que ejercen en temas que son importantes para los estadounidenses y que pueden perjudicarlos, como el precio de los comestibles, también podría empeorar.

La gran nueva lucha de China contra el covid-19, por ejemplo, impulsada por su baja tasa de vacunación, y sus represivos confinamientos amenazan con volver a aplastar las líneas de la cadena de suministro global que ayudaron a impulsar la inflación en primer lugar. Y si la guerra en Ucrania, como se esperaba, impacta severamente la cosecha en el granero de Europa este año, los estadounidenses podrían ver cómo se disparan los precios de los productos básicos diarios, ya que Ucrania es una gran fuente de granos y aceite de girasol a nivel mundial.

Por lo tanto, es bastante probable que las abrumadoras condiciones que actualmente deprimen las esperanzas de los demócratas empeoren antes del día de las elecciones intermedias.

La inflación acaba las esperanzas de los demócratas para las elecciones intermedias

Todo esto explica una sensación de inevitabilidad que se asienta en la sabiduría convencional de Washington de que los republicanos están fuertemente favorecidos para retomar el control de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado también podría tornarse rojo.

Algunos analistas económicos han sugerido que la inflación, en su peor momento desde la década de 1980, ha tocado techo. Pero un índice clave observado por la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal, subió un 6,6% en el año que finalizó en marzo, según cifras publicadas la semana pasada. Los precios de la energía disparados por la guerra en Ucrania aumentaron en un 33,9 % y los alimentos aumentaron en un 9,2 % durante el mismo período. Otro informe de la semana pasada mostró una sorpresiva disminución del producto interno bruto del 1,4% en el primer trimestre. Si bien hubo factores técnicos que podrían significar que la cifra no es tan mala como parece, generó temores de una recesión, luego de las advertencias de una recesión en el horizonte de varios grandes bancos de Wall Street.

Estas cifras llegan a la debilidad fundamental del caso de los demócratas a medida que se acercan a las elecciones intermedias. Biden no puede asegurar todo el crédito por el fuerte repunte de la economía de la pandemia y las cifras históricamente buenas de empleo porque millones de estadounidenses están descontentos con los altos precios.

El triunfo de Biden al vencer al entonces presidente Donald Trump en 2020 fue un ejemplo del poder de las comparaciones. Ofreció un regreso al liderazgo tranquilo después del tumulto de los cuatro años anteriores de escándalos, mentiras y caos en la Casa Blanca.

Pero las elecciones intermedias de 2022 ya se están convirtiendo en un referéndum sobre el presidente y los demócratas, quienes controlan todas las palancas del poder político en Washington y, por lo tanto, llevan la lata del descontento actual del público.

Una nueva encuesta de The Washington Post/ABC News publicada el domingo lo confirma.

Si bien el índice general de aprobación del trabajo de Biden aumentó hasta el 42%, solo el 38% de los encuestados aprobaron su manejo de la economía. Y el 68% desaprobó su historial sobre la inflación. El tema resultó particularmente molesto para los votantes independientes que serán cruciales en las reñidas contiendas por la Cámara y el Senado en noviembre.

Las fallas de la Casa Blanca

La difícil situación del presidente con respecto a la inflación se ha visto exacerbada por las afirmaciones anteriores de su propia Casa Blanca de que el aumento de los precios fue “transitorio”, un mensaje de error que amenaza con restarle confianza a los votantes en los pronunciamientos de la administración y que ofrece un blanco fácil para los republicanos.

Y aunque Biden ha tomado varias medidas para hacer frente a los altos precios, incluidos los programas para desbloquear los puertos estadounidenses y la cadena de suministro obstruida y ha liberado millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de la nación, sus esfuerzos no parecen haber tenido un impacto notable en la vida de muchos estadounidenses. Y tampoco está claro que atribuir el alto costo de vida al “aumento de precios de Putin” lo esté sacando de su aprieto político.

“En última instancia, la administración, cuando se trata de la inflación, debe dejar de decir que no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Esa suele ser una de las pistas para decir que no es culpa nuestra”, dijo Will Hurd, un excongresista republicano de Texas, en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

“Nadie quiere escuchar eso. Y quieren decir: ‘Oye, ¿cómo nos vas a sacar de esto?'”.

Mientras tanto, The New York Times informó este domingo que Biden fue advertido repetidamente en una serie de memorandos de encuestas confidenciales que la inflación y el irritante tema de la inmigración erosionarían su posición y las esperanzas de los demócratas en las elecciones de mitad de período. Los memorandos, escritos entre abril de 2021 y enero de 2022, se obtuvieron al informar sobre eln nuevo libro, “Esto no pasará: Trump, Biden y la batalla por el futuro de Estados Unidos”, de los reporteros del Times Alex Burns y Jonathan Martin.

“Los votantes no sienten que tenga un plan para abordar la situación en la frontera, y están empezando a pasar factura”, escribió en un memorando John Anzalone, el principal encuestador de Biden, y su equipo, según el informe de The New York Times.

Biden se burla de su propio índice de aprobación

Fue en este contexto que Biden se puso de pie en el gran salón de baile del hotel Washington Hilton el sábado por la noche y bromeó: “Un agradecimiento especial al 42% de ustedes que realmente me aplaudieron. Estoy realmente emocionado de estar aquí esta noche con el único grupo de estadounidenses con un índice de aprobación más bajo que el mío”.

Que el evento se llevara a cabo fue evidencia de uno de los éxitos de la presidencia de Biden: la cantidad de vacunas y pruebas de detección de covid que les han permitido a muchos estadounidenses recuperar una apariencia de sus antiguas vidas dos años después de que el coronavirus cerrara la economía y cambiara el mundo. El presidente también puede atribuirse el mérito de un raro triunfo bipartidista: una ley de infraestructura que eludió a sus predecesores. Y su liderazgo ayudó a construir una respuesta occidental inesperadamente unificada a la invasión rusa de Ucrania, lo que puede haber ayudado a mitigar parte del daño político de la caótica evacuación estadounidense de Afganistán el año pasado.

Sin embargo, estos logros no resuenan en el público o la Casa Blanca no logró unirlos en una narrativa electoral coherente. Las dificultades que ha enfrentado Biden para promulgar su vasto plan climático y de gasto social, que ha sido bloqueado por los senadores demócratas moderados Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia Occidental, se han sumado a la sensación de deriva.

Si Biden se equivocó al impulsar una agenda de reforma radical que, según algunos críticos, no estaba implícita en su campaña de 2020, o si la Casa Blanca no logró vender propuestas como la atención médica domiciliaria para ancianos y educación preescolar gratuita en el vasto proyecto de ley Build Back Better, Biden se ha visto privado de la gran victoria en una medida que alguna vez se comparó con el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt.

Aún parece profundamente incierto si alguno de los planes de Biden se promulgará, y el tiempo se agota rápidamente antes de que la campaña para las elecciones intermedias domine el verano político. El estancamiento amenaza con apagar el entusiasmo entre los votantes de base demócratas en noviembre, al mismo tiempo que el Partido Republicano está realizando una campaña arraigada en posiciones extremas sobre temas como los derechos de las personas trans, la inmigración y la enseñanza de la raza en las escuelas de Estados Unidos para aumentar la participación entre sus votantes más comprometidos. El Partido Republicano está superponiendo esos temas con afirmaciones diseñadas para atraer a los votantes más moderados de que los altos precios de los alimentos y la gasolina muestran que Biden ha arruinado la economía.

El estancado plan Build Back Better también ha provocado indicios de acritud dentro del Partido Demócrata. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, una de las principales progresistas, advirtió en el programa “State of the Union” de CNN la semana pasada que los demócratas perderían su mayoría si “no se levantan y cumplen”.

Biden ha estado bajo presión para cumplir una promesa de campaña de reducir la carga de la deuda estudiantil después de extender repetidamente una pausa de la era Trump de los pagos de préstamos estudiantiles federales debido a la pandemia. Pero perdonar US$ 50.000 en deuda por prestatario, algo que Warren ha pedido, no está sobre la mesa, dijo el presidente en la Casa Blanca la semana pasada después de revelar una solicitud de millones de dólares más en asistencia para Ucrania. Biden no ha dejado en claro si usaría el poder ejecutivo para proporcionar de inmediato un alivio masivo de la deuda.

Los comentarios de Warren contenían más que un indicio de un juego de culpas postelectoral siete meses antes de que los votantes vayan a las urnas. Sin embargo, no cambian el hecho de que la pequeña mayoría demócrata en el Senado 50-50 significa que Biden no tiene la capacidad técnica para convertir gran parte de su agenda en ley.

Si bien Biden le restó importancia a su posición política el sábado por la noche, se quejó en privado de que los medios no se han centrado en la comparación entre su presidencia y la anarquía y los escándalos que definieron el mandato de Trump, informaron la semana pasada Edward-Isaac Dovere y Kevin Liptak de CNN.

Existe la posibilidad de que el impulso de Trump para que los candidatos repitan sus mentiras de fraude electoral radica en que las primarias republicanas de este mes permitan a Biden desarrollar ese tema en su propia campaña para las elecciones intermedias. Pero como demostró la victoria de gobernador del republicano Glenn Youngkin en Virginia en noviembre pasado, los demócratas ya no pueden contar con una feroz campaña contra Trump cuando el expresidente no está en la boleta electoral.

