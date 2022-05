Cuánto pagan los viajeros por algunos de los pasaportes más costosos del mundo

Alexandra Ferguson

(CNN) — Ya sea que quieras empezar una nueva vida en el extranjero o si simplemente quieres ir de vacaciones al extranjero, conseguir un nuevo pasaporte puede ser una tarea costosa.

Incluso a los viajeros más astutos y ahorradores les puede tomar desprevenidos la sustitución de un pasaporte caducado (o a punto de caducar) que podría costarles cientos de dólares.

Una vez que reunes todos los documentos y superas todos los trámites burocráticos del país, es de esperar que tengas tu pasaporte en un par de semanas o meses. ¿Pero a qué precio?

Estos son algunos de los pasaportes más caros del mundo, además de otros de precio más estándar. Los costos que se indican a continuación se expresan en moneda local y en dólares estadounidenses para pasaportes de adultos con 10 años de vigencia, a menos que se especifique lo contrario. Las conversiones de moneda son aproximadas a principios de mayo de 2022.

Precios medios

Muchos pasaportes cuestan entre US$ 100 y US$ 160, que no es poco. Sin embargo, los hay aún más caros.

Tanto si se trata de renovar como de solicitar un pasaporte por primera vez, los ciudadanos japoneses pueden esperar pagar 16.000 yenes japoneses (unos US$ 125).

Los neozelandeses pueden esperar pagar 191 dólares neozelandeses (unos US$ 125) por su nuevo pasaporte.

Solicitar un pasaporte estadounidense para adultos por primera vez costará al menos US$ 165, mientras que las renovaciones cuestan US$ 130.

Para los británicos que deseen visitar destinos más soleados, renovar el pasaporte del Reino Unido por Internet costará 75,50 libras (unos US$ 95). Para la mayoría de los expatriados que viven en el extranjero, la renovación costará una tasa estándar combinada con la de mensajería por unas 106 libras (unos US$ 135 dólares). Incluyendo los gastos de envío, los ciudadanos suizos tendrán que pagar unos 145 francos suizos (unos US$ 150).

Si aún no te has abrumado por los precios, mira lo que cuestan algunos de los pasaportes más caros para los ciudadanos que quieren viajar al extranjero:

Pasaporte mexicano (3.505 MXN o unos US$ 170)

Un nuevo tipo de pasaporte electrónico que tiene un chip y una lámina de policarbonato se muestra en 2021.Crédito: Carlos Mejía/EELG/GDA/AP

Renovar un pasaporte en México cuesta 3.505 pesos mexicanos (unos US$ 170).

Pasaporte de Liechtenstein (256 CHF o unos US$ 260)

Liechtenstein es uno de los países más pequeños del mundo.Crédito: Tobias Arhelger/Adobe Stock

Liechtenstein es el cuarto país más pequeño de Europa y el sexto del mundo por superficie, y está situado entre Suiza y Austria. Lo que le falta a Liechtenstein en cuanto a masa geográfica, lo compensa con el costo de sus pasaportes. Incluyendo los gastos de envío, los ciudadanos pueden esperar pagar 256 CHF (unos US$ 260), por un nuevo pasaporte.

Pasaporte cubano (6.500 CUP o unos US$ 270 por 10 años)

Una emigrante cubana muestra su pasaporte cubano en Colombia.Crédito: Jessica Patino/Long Visual Press/Universal Images Group/Getty Images

El proceso de renovación del pasaporte cubano es diferente al de otros países de esta lista.

Según el gobierno de Cuba, mientras que la compra de un nuevo pasaporte a nivel local cuesta 2.500 pesos cubanos (unos US$ 105), y puede durar un total de seis años, el pasaporte debe renovarse cada dos años para seguir siendo válido.

Cada renovación tiene un costo de 500 CUP adicionales, hasta el sexto año de vida del pasaporte, donde se reinicia el proceso de compra de un nuevo pasaporte.

Para comparación, el costo de tener un pasaporte cubano válido durante 10 años asciende a unos 6.500 CUP (unos US$ 270).

Pasaporte australiano (308 dólares australianos o unos US$ 220)

Un viajero muestra un pasaporte australiano en el mostrador para un vuelo a Sydney desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles.Crédito: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Los residentes en Australia deben pagar 308 dólares australianos (unos US$ 220) para renovar su pasaporte.

Para los australianos que viven en el extranjero, hay un cargo por tramitación en el extranjero, lo que eleva el costo total a US$ 336, en Estados Unidos.

Pasaporte sirio (US$ 600 por 10 años)

Una refugiada sostiene un pasaporte sirio mientras hace fila para solicitar su inmigración frente a la Embajada de Alemania en Beirut en 2015.Crédito: Joseph Eid/AFP/AFP vía Getty Images

El pasaporte sirio es uno de los menos poderosos y, al mismo tiempo, uno de los más caros.

Según el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados de Siria, los sirios que viven en el extranjero tendrán que pagar US$ 300 por un nuevo pasaporte que solo durará seis años.

Tener un pasaporte sirio válido a lo largo de 10 años costará al menos US$ 600.

Pasaporte libanés: (1.200.000 liras o unos US$ 795)

Los pasaportes libaneses están entre los más caros del mundo.Crédito: Anwar Amro/AFP/Getty Images

Para quienes viven en el Líbano, renovar el pasaporte cuesta 1.200.000 libras libanesas, según la Dirección General de Seguridad General libanesa (unos US$ 795).

Sin embargo, los expatriados que renueven su pasaporte en el Consulado General del Líbano en Nueva York o en Los Ángeles pueden esperar pagar US$ 600.

Líbano es uno de los pocos países que cobra más a sus ciudadanos locales que a quienes viven en el extranjero por renovar el pasaporte.

— Patrick Oppmann, Ruba Alhenawi y Junko Ogura contribuyeron con este reportaje.

