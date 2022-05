Lo que debes saber sobre la asombrosa revelación de un proyecto de dictamen de la Corte Suprema que podría significar el fin del derecho nacional al aborto

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos parece estar a punto de poner fin a su precedente legal de 49 años que protege el derecho al aborto en todo el país si la mayoría de magistrados firma un borrador de opinión obtenido y publicado por Politico el lunes.

La revelación del proyecto de dictamen no tiene un efecto inmediato sobre el acceso al aborto. Si la aparente mayoría dispuesta a anular el histórico fallo Roe v. Wade se mantiene en firme, el precedente no se anulará sino hasta la publicación formal del fallo del tribunal, que probablemente se produzca en junio.

Pero el fallo anticipado en el borrador escrito por el juez Samuel Alito cambiaría radicalmente el acceso al aborto al dar a los estados la capacidad de decidir qué tan agresivamente pueden restringir el acceso al procedimiento. Esto es lo que debes saber.

¿Qué es el proyecto de dictamen de la Corte sobre el aborto?

Politico obtuvo y publicó lo que describió como un borrador de la opinión de la mayoría de la Corte Suprema para anular el caso Roe v. Wade. Fue escrito por el juez conservador Samuel Alito y circuló entre los jueces en febrero.

En particular, la opinión es un borrador y los votos del tribunal no son definitivos hasta que las opiniones formales se publiquen oficialmente. Los borradores a menudo se modifican y cambian en función de los aportes de los otros jueces. En algunos casos, los jueces han cambiado de bando antes de que se emita una opinión, como cuando el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, cambió y salvó el Obamacare en 2012.

La opinión en el caso en cuestión, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, es un desafío a la ley de Mississippi de prohibición del aborto a las 15 semanas. El estado les había pedido a los jueces que usaran el caso para revertir el fallo Roe v. Wade de 1973, y el fallo Planned Parenthood v. Casey de 1992 que defendía a Roe, que en conjunto garantizan el derecho al aborto antes de que el feto sea viable.

¿Qué significa el borrador inmediatamente para el derecho al aborto en el país?

Hasta que se emita una opinión final, Roe v. Wade sigue siendo la ley en el país. Los jueces pueden, y lo han hecho en el pasado, cambiar sus votos después de que se distribuyen los borradores de opiniones iniciales.

Pero la revelación de hacia dónde probablemente se dirige la corte sin duda impulsará lo que han sido luchas contenciosas en las legislaturas estatales sobre cómo prepararse para un fallo que revoque a Roe. Wade y ponga el aborto al frente del discurso político nacional mientras el país espera el fallo final.

¿Qué indica el borrador sobre hacia dónde se dirige la corte sobre el aborto?

El borrador indica que hubo al menos cinco votos para anular Roe vs. Wade cuando los jueces se reunieron en privado después de los argumentos orales del caso, que se llevaron a cabo en diciembre de 2021.

Según los procedimientos normales, al final de esa semana, los jueces se habrían reunido en su conferencia privada para realizar una votación preliminar sobre el tema.

Habrían ido alrededor de la mesa en orden de antigüedad discutiendo sus puntos de vista sobre el caso. Roberts, como presidente del Tribunal Supremo, habría ido primero. Después de ese recuento inicial, si el presidente estaba en la mayoría, asignaría la opinión de la mayoría. De lo contrario, el magistrado de mayor rango tendría esa responsabilidad. Después de eso, los borradores van entre las cámaras de los jueces. En el pasado, los jueces cambiaron sus votos y, a veces, una opinión mayoritaria finalmente se convierte en disidencia.

Parece, según el informe de Politico, que cinco jueces estaban dispuestos a votar para anular a Roe vs. Wade. Roberts no quería anular por completo Roe vs. Wade, según le dijeron las fuentes a CNN. Al mismo tiempo, quiere defender la ley de Mississippi. Eso dejaría a los cuatro jueces dispuestos a unirse a una opinión de Alito que anula Roe por completo para que sean los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

¿Qué pasará con el acceso al aborto si la corte anula Roe vs. Wade?

El acceso al aborto dependería del estado del país en el que vivas. En el proyecto de opinión, Alito escribe que la “Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”. Y agregó: “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes del pueblo”.

Eso significaría que las legislaturas estatales podrían elegir por sí mismas cuánto restringir el acceso al aborto. Varios estados están preparados para implementar límites extremos o prohibiciones absolutas del procedimiento. Algunos estados tienen en sus libros las denominadas prohibiciones desencadenantes, que pondrían en vigor prohibiciones sobre el aborto siempre y cuando la Corte Suprema emita una opinión formal que revoque Roe.

La actividad en torno a la aprobación de leyes restrictivas en los estados republicanos aumentó después de que el caso Dobbs fuera revisado y después de que los argumentos orales sugirieran que el ala conservadora pudo haber tenido cinco votantes para derrocar el fallo Roe vs. Wade.

Por ejemplo, Kentucky y otros estados aprobaron prohibiciones al aborto de 15 semanas, como la ley de Mississippi ante la Corte Suprema, mientras que otras legislaturas estatales buscaron prohibir el aborto en las etapas iniciales del embarazo.

En el otro lado del espectro, los estados liderados por demócratas están considerando propuestas para reforzar el derecho al aborto. La legislatura de Connecticut aprobó recientemente una legislación para hacer que los abortos sean más fáciles de obtener en el estado y que protegería a su proveedor de abortos de las leyes contra el aborto de otros estados. Se están considerando propuestas similares en Nueva York, California y otros lugares.

Algunos estados morados podrían adoptar un enfoque intermedio, sin llegar a prohibir el aborto por completo, pero limitando en puntos anteriores del embarazo lo que se permitía anteriormente bajo la línea que el precedente actual establece en la viabilidad, un punto alrededor de las 23 semanas de embarazo.

La Corte Suprema de Estados Unidos deja en pie la ley del aborto de Texas continúe, pero dice que los defensores del derecho al aborto pueden demandar

¿Qué significaría esto para quienes buscan un aborto?

Según un análisis realizado por un grupo de expertos que favorece el derecho al aborto, muchas personas que buscan un aborto tendrían que viajar cientos de kilómetros. El análisis, realizado el año pasado por el Instituto Guttmacher, que asumió que, en última instancia, 26 estados prohibirían el procedimiento, anticipó que los estados donde se mantiene el acceso al aborto albergarían las clínicas más cercanas para millones de mujeres que verían el procedimiento prohibido en sus estados.

Esas distancias significarían que el acceso al aborto también podría depender del estatus socioeconómico de la persona, dados los costos que incluyen no solo el procedimiento en sí, sino también la logística del viaje, el tiempo libre del trabajo, el cuidado de los niños y otras consideraciones.

También podría haber consecuencias colaterales, al menos a corto plazo, para las personas que buscan un aborto en los estados más liberales cuyas clínicas ven un aumento en el número de pacientes de otros estados. Las consecuencias de la prohibición de seis semanas de Texas, que la Corte Suprema se negó a bloquear debido a su novedoso mecanismo de aplicación, es un anticipo de los posibles impactos. Las clínicas en los estados vecinos vieron aumentar las esperas para las citas de aborto por días y semanas debido a la avalancha de pacientes de Texas.

Otro factor de complicación es cómo ha crecido el uso del aborto con medicamentos. Ese método, un régimen de dos pastillas, ahora representa más de la mitad de los abortos obtenidos en todo el país. Muchos legisladores estatales republicanos ya están explorando formas de limitar el acceso al aborto con medicamentos, pero aún están sopesando cómo ir contra las píldoras abortivas obtenidas de fuentes internacionales no reguladas.

— Joan Biskupic y Ariane de Vogue de CNN contribuyeron a este informe.

