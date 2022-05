Una historia de CNN ayudó a una exrefugiada a encontrar a la mujer misteriosa que le dio US$ 100 en un avión hace décadas

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Tracy Peck estaba haciendo diligencias cuando recibió una serie de mensajes de texto y llamadas que la sorprendieron, primero de su entrenador de tenis y luego de su mejor amiga.

“¿Viste la historia de CNN?”, le dijeron ambos. “Tienes que ser tú de quien hablan”.

Al principio, Peck lo descartó. Estaba conduciendo y no tenía idea de lo que estaban hablando. Luego se detuvo y abrió el enlace que le enviaron.

Una imagen de una carta escrita a mano apareció en la pantalla del iPhone de Peck. Tan pronto como la vio, dijo, los recuerdos de un viaje en avión de hace 23 años volvieron rápidamente.

Recordó estar sentada junto a dos hermanas que huían de la ex Yugoslavia. Recordó lo jóvenes y asustadas que parecían, cómo le recordaban a sus propias hijas y cómo su experiencia de huir de la guerra fue desgarradora y diferente a todo lo que había enfrentado.

Recordó haber metido la mano en su bolso antes de que salieran del vuelo, sacó un sobre, les escribió una nota y colocó sus aretes y un billete de US$100 dentro.

Peck no tenía idea entonces de cuánto significaría ese sobre para ambas niñas. Y hasta que leyó la historia de CNN este sábado, Peck dice que no tenía idea de que una de las hermanas, Ayda Zugay, la había estado buscando durante casi una década.

Una extraña en un avión le dio US$ 100 hace años y cambió su vida. Ahora ella trata de encontrar a la mujer misteriosa para agradecerle

Tracy Peck, a la izquierda, no tenía idea de que Ayda Zuday, a la derecha, la había estado buscando durante casi una década. (Cortesía de Tracy Peck y Ayda Zuday)

Las lágrimas corrían por el rostro de la masajista de 70 años mientras leía las descripciones de las hermanas sobre cómo ese regalo había cambiado sus vidas. Durante años, Peck, que vive en los suburbios de Minneapolis, dice que había trabajado para enseñar a sus hijos a ser amables, diciéndoles que uno nunca sabe cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Nunca imaginó que experimentaría un ejemplo tan asombroso de cuán verdaderamente importante puede ser un acto de bondad.

No estaba segura de cómo comunicarse con las hermanas, pero sabía que tenía que intentarlo.

Amigos y familiares ayudaron con un torbellino de tuits, correos electrónicos y mensajes de texto, y menos de un día después, Peck y las hermanas se reunieron en una emotiva llamada de Zoom.

Ella les dijo que había cambiado para siempre al escuchar este último capítulo de su historia.

“Calienta mi corazón más allá de cualquier cosa que haya experimentado en mi vida”, dijo.

Esta foto de la infancia de Ayda Zugay y su hermana, Vanja, fue tomada después de que llegaron a Estados Unidos. Tracy Peck dice que recuerda haberlas visto en un vuelo de Amsterdam a Minneapolis. (Crédito: Cortesía de Ayda Zugay)

Así fue el encuentro entre las dos mujeres

Ayda Zugay no podía creer lo que veía. Allí, sonriendo en el centro de la pantalla de su computadora, estaba Tracy, la mujer que había estado tratando de encontrar durante tanto tiempo con solo un sobre, un nombre y sus propios recuerdos para ayudarla.

Fueron 23 años después de que se sentaron una al lado de la otra en la fila del medio de un vuelo transatlántico de Ámsterdam a Minneapolis. El encuentro se dio, además, ocho años después de que Zugay publicara por primera vez de forma anónima en Reddit pidiendo ayuda para encontrar a Tracy, días después de que las organizaciones de defensa de los refugiados compartieran un video sobre su búsqueda y solo 34 horas después de que se publicara la historia de CNN sobre su búsqueda.

Zugay recordó que la mujer que estaba sentada a su lado y su hermana llevaba una raqueta de tenis y habló sobre jugar en París. Y sabía que nunca podría olvidar el hermoso acto de generosidad que les dio la bienvenida a ella ya su hermana a Estados Unidos. Estaba emocionada de que ahora muchas más personas también supieran la historia, y especialmente emocionada de ver a muchas personas tuiteando que querían ser más como Tracy.

Un hombre se reúne con su familia décadas después de haber sido secuestrado gracias a un mapa hecho de memoria

Esta foto de 1999 muestra a Tracy Peck (encerrada en un círculo rojo) en un viaje grupal con otras mujeres de Minnesota para jugar tenis y ver el Abierto de Francia. (Crédito: Deanne Sand Johnson)

La historia de CNN circuló rápidamente en línea, llegando a más de 2 millones de lectores. Después de su publicación, Zugay dice que se sorprendió al recibir mensajes de apoyo de lugares tan lejanos como Angola, Brasil e India. En las redes sociales, muchos dijeron que se sintieron inspirados por la generosidad de Tracy y ofrecieron sugerencias de nuevas vías de búsqueda para encontrarla.

¿Qué tal tratar de obtener un manifiesto de pasajeros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.? ¿O una muestra de ADN del sobre? ¿O hacer que la Asociación de Tenis de EE.UU. publique su búsqueda entre sus miembros?

Zugay se sintió inspirada para continuar con su búsqueda. Pero al final, no necesitaba recurrir a las ideas que los detectives aficionados habían enviado en las redes sociales para encontrar a Tracy. En cambio, dos de los contactos cercanos de Tracy acudieron a ella.

Los entrenadores de tenis de Tracy ayudaron a armar el rompecabezas

Primero, Zugay vio un tuit de una de las hijas de Peck, alertándola sobre la coincidencia de escritura. Entonces un entrenador de tenis se acercó.

Esa entrenadora, Susan Allen, también reconoció la letra de Peck. Pero más que eso era que la historia tenía sentido.

Cuando CNN le pidió que proporcionara un ejemplo de su letra, Tracy Peck reescribió esta versión de la nota de 1999. Peck, de 70 años, dice que su letra es tan distintiva que es una broma corriente con sus amigos, sin mencionar es conocida por usar emojis y siempre firmar su nombre con un corazón (Crédito: Tracy Peck)

“Conozco a Tracy”, le dijo Allen a CNN, “eso es exactamente lo que Tracy haría”. Allen dice que conoce a Peck desde hace años y la describe como una persona generosa que no piensa dos veces antes de ayudar a los demás.

Pero Allen esperaba que se necesitaran más pruebas para demostrar que Zugay y Peck habían estado en el mismo avión. Allen se acercó a su compañera entrenadora, Deanne Sand Johnson. Juntas, revisaron sus registros para ayudar. En mayo de 1999, su compañía Love / To Travel les dio a las mujeres en Minnesota la oportunidad de viajar internacionalmente para jugar tenis y ver torneos. Dirigieron un grupo de 18 mujeres, incluida Peck, a París ese mes para ver el Abierto de Francia. Johnson guardó un álbum de recortes que documentaba el viaje. Una página presentaba una foto del equipo. Otro incluía un recibo de una agencia de viajes con el itinerario del grupo. La segunda etapa de su viaje de regreso fue un vuelo de Amsterdam a Minneapolis el 31 de mayo de 1999, la misma fecha y ruta que Zugay recuerda haber volado.

Dos décadas después del asesinato de una joven, condenan al acusado a 30 años de prisión en Guatemala

Este recibo compartido por uno de los entrenadores de tenis de Tracy Peck muestra el itinerario del viaje de 1999 de su grupo. Estaban en un vuelo de Ámsterdam a Minneapolis el 31 de mayo. (Crédito: Cortesía de Deanne Sand Johnson)

Allen envió un mensaje de texto grupal poniendo en contacto a Peck y Zugay. Luego compartió las imágenes.

“¡Las imágenes son tan surrealistas de ver!”, escribió Zugay. “¡Esto es tan hermoso!”.

Allen estaba emocionada. “Estoy tomando respiraciones profundas, estoy muy emocionada”, escribió.

Zugay, que vive en Boston, sugirió una reunión de Zoom al día siguiente.

“¡Estoy tan emocionada que ni siquiera puedo escribir!”, le dijo al grupo.

Estaba cada vez más convencida de que había encontrado a la mujer misteriosa que había estado buscando, pero aún no sabía qué esperar.

Antes de la llamada, fue a un parque para calmar sus nervios. Se dio cuenta de que algo que había necesitado durante años finalmente estaba a su alcance.

El emotivo reencuentro por Zoom

Zugay se sintió aún más aliviada al escuchar la voz de Peck.

“¡Hola hermosas damas!”, gritó Peck alegremente cuando comenzó la llamada de Zoom. Zugay notó que llevaba aretes colgantes, como el día que se conocieron en el avión.

“Han pasado más de 20 años”, dijo Zugay, sosteniendo el sobre.

Una página del álbum de recortes de Johnson muestra el recibo y las fotos del grupo de la gira de tenis mientras se preparaban para salir de Minneapolis en mayo de 1999. (Crédito: Cortesía de Deanne Sand Johnson)

Tracy Peck les dijo a las hermanas cuán vívidamente recordó lo que sintió cuando los conoció.

“Me tocó tanto el corazón que me sentí obligada a ayudarlas de alguna manera”, dijo.

La hermana de Zugay, Vanja Contino, intervino desde su casa en Connecticut.

“Tu generosidad todavía está en mí”, dijo, “porque la he estado pagando desde entonces”.

Zugay le dijo a Peck cosas que había querido compartir con el autor de la nota durante años: lo agradecida que estaba, por qué el regalo había significado tanto, lo raros que ahora sabe que son mensajes de bienvenida, cómo usaron el dinero para comer apenas una mezcla de panqueques y Coca Cola durante todo el verano.

Admitió que al principio había estado nerviosa por Zoom, luego se dio cuenta de que de repente se sentía más tranquila.

“¿Conoces esas enormes puertas que tienen en lugares antiguos de todo el mundo? Se sentía como si esa puerta grande y pesada acabara de cerrarse. Y finalmente puedo seguir adelante y seguir… feliz”, dijo Zugay. “Gracias por recordarme que sea fuerte”.

Peck dijo que ella era la que estaba agradecida. En un momento en que hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo, ella espera que otros se tomen más tiempo para retribuir.

En el viaje de 1999 para ver el Abierto de Francia, Tracy Peck (derecha) y sus compañeras de equipo conocieron a la estrella del tenis Monica Seles. (Crédito: Cortesía de Deanne Sand Johnson)

“Solo quiero alentar a todos en el mundo a ser amables. ¿Por qué es tan difícil? Excepto que ayudes a todos. Sonríe, haz contacto visual, ayuda a cualquiera que esté en problemas o en peligro. Yo no sé por qué alguien no haría eso”, dijo. “Entonces, estoy muy, muy agradecida de haberlas encontrado, chicas, de que me hayan encontrado”.

“Sí, lo hicimos”, se rió Zugay. Todavía se sentía extraño decirlo en voz alta.

“Lo hiciste, después de tanto tiempo”, dijo Peck. “Y tenemos mucho en qué ponernos al día”.

Esperan encontrarse en persona algún día

El domingo comenzaron los encuentros. Contino le presentó a Peck a sus hijas. Peck presentó a una de sus hijas y dos de sus nietos.

Juntas, Peck y las hermanas, se maravillaron de todos los factores que las llevaron a estar sentadas en la misma fila ese día, cuántas personas habían trabajado juntas para compartir la historia y cómo las redes sociales las ayudaron a reconectarse tan rápido durante el fin de semana.

Peck, que aparece en esta foto con los miembros de su gira de tenis cerca de la Torre Eiffel, dice que ahora no está segura de cuál de sus amigos estaba sentado en la fila cerca de ella en el vuelo de regreso a Minneapolis. Zugay recordó a otra persona llamada Tracy. (Crédito: Cortesía de Tracy Peck)

El que hayan cruzado caminos ese día, y nuevamente lo hicieran 23 años después, dice, se siente que es algo destinado a ser.

Hablaron de la posibilidad de encontrarse en persona algún día. Tal vez incluso podrían pasar juntos un fin de semana del Día de los Caídos en el futuro, marcando el aniversario de la llegada de Zugay y Contino a Estados Unidos.

Peck les prometió a las hermanas que cada vez que las visiten, les preparará los mejores panqueques que hayan probado.

Una foto reciente muestra a las hermanas Vanja Contino y Ayda Zugay. “Ambas son mujeres jóvenes extraordinarias”, les dijo Tracy Peck en su reciente reunión de Zoom. “Estoy tan agradecida de haber estado sentada a su lado en ese avión… y muy orgullosa de ambos por lo que te has convertido y por cómo ha resultado tu vida aquí”. (Crédito: Ayda Zugay)

Peck, que ya tenía cinco hijos, tres hijas y dos hijastros, siente que ahora tiene dos más.

Puede que fueran extrañas hace 23 años cuando Peck escribió esa nota en el avión. Pero ahora, dice Peck, son familia.

