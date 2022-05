Amber Heard sube al estrado en el juicio por difamación de Johnny Depp

Alexandra Ferguson

(CNN) — Amber Heard subió al estrado en su defensa en una demanda por difamación de US$ 50 millones presentada por su exmarido, Johnny Depp.

“Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo”, dijo Heard al comienzo de su testimonio.

Amber Heard testifica en la corte este miércoles.

Depp está demandando a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión de 2018 que escribió para el diario The Washington Post en el que se describió como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, afirma que le costó trabajos lucrativos como actor.

El testimonio de Heard se produce a los 14 días del juicio, después de semanas en las que los miembros del jurado han escuchado testimonios sobre la explosiva relación entre los actores, incluido el del propio Depp, que declaró a lo largo de varios días que nunca había golpeado a una mujer en su vida y acusó a Heard de maltrato.

Heard y Depp, que se conocieron en 2009 y estuvieron casados entre 2015 y 2016, acusan al otro de actos de violencia física durante su relación. Ambos han negado las afirmaciones del otro.

Los abogados de Depp concluyeron su presentación de pruebas el martes.

El primer testigo llamado por la defensa fue la psicóloga forense Dawn Hughes, quien declaró que cree que Heard tiene un trastorno de estrés postraumático como resultado de la violencia de pareja perpetrada por Depp.

“Lo que muestran estas pruebas es que hubo un alto grado de violencia grave perpetrada por el señor Depp hacia la señora Heard. Hubo violencia más bien de nivel leve perpetrada por la Sra. Heard hacia el Sr. Depp con un indicador grave que fue el puñetazo que ella me indicó”, testificó Hughes el martes. “Ella fue objeto de violencia sexual donde el señor Depp, según su informe, no fue objeto de ninguna”.

Este miércoles, el abogado de Depp, Wayne Dennison, reprodujo una grabación de una conversación entre Heard y Depp.

“Te estaba golpeando, no te estaba pegando”, se escucha la voz de Heard en la grabación.

“No me digas lo que se siente al recibir un puñetazo”, se oyó decir a la voz de Depp en la grabación.

Dennison preguntó a Hughes si creía que la situación captada en la grabación era una reacción de Heard.

“En este caso, si es verdad, si ella dice que lo golpeó primero, entonces eso no sería violencia reactiva”, dijo Hughes.

Dennison presionó a Hughes sobre su evaluación de que la violencia perpetuada por Heard contra Depp fue “leve”, mostrando una foto gráfica del dedo parcialmente cortado de Depp, una lesión que Depp dijo que sufrió después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vidrio.

“Esa fotografía no refleja un nivel bajo de violencia, ¿verdad?” preguntó Dennison.

“Refleja una lesión grave”, dijo Hughes.

