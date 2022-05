Los datos del Real Madrid: fundación, títulos y más

Victoria Fernandez

(CNN Español) — El Real Madrid es un club de fútbol español que se fundó el 6 de marzo de 1902. Los “merengues” son el actual campeón de Liga 2022. El equipo se ubica en la capital de España y es uno de los mejores.

Sobre el Real Madrid Club de Fútbol

Fundación: 6 de marzo de 1902.

Estadio: Santiago Bernabéu. Desde 1947 juega el equipo en ese estadio. Tiene una capacidad de 81.044 espectadores.

Presidente: Florentino Pérez

Entrenador: Carlo Ancelotti

Plantilla actual:

Porteros: Courtois, Lunin. Defensas: Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, F. Mendy. Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverse, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco, Camavinga. Delanteros: Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vini JR., Rodrygo, Mariano.

El Real Madrid de España es el club más ganador de la Champions League (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP via Getty Images)

Los títulos del Real Madrid

El Real Madrid CF fue el primer equipo en conseguir una Champions League, anteriormente conocida como Copa de Europa. El equipo español disputó la primera final de la Copa de Europa en 1956 ante el Reims. Los blancos ganaron por un marcador de 4-3 a su favor. Es el más ganador de la competencia con 13 títulos.

Además, es el club que más ligas españolas suma en la historia. En la actual temporada se proclamó campeón a falta de 4 jornadas para finalizar la campaña.

Palmarés:

Según el portal web del Real Madrid, los madridistas acumulan 97 títulos de competiciones oficiales en su vitrina, entre los que destacan la Champions League, La Liga y la Copa del Rey, entre otros.

35 Ligas de España 13 Champions League 7 Mundiales de Clubes 4 Supercopas de Europa 2 Copas de la UEFA 19 Copas del Rey 12 Supercopas de España 1 Copa de la Liga 2 Copas Latinas 2 Pequeñas Copas del Mundo

El club español es el octavo equipo que ha desembolsado más cantidad de dinero en fichajes. La entidad blanca se ha hecho con grandes y reconocidos jugadores que han hecho historia en el club. Actualmente, el jugador estrella de la plantilla es el francés, Karim Benzema. El futbolista galo está teniendo una de sus mejores temporadas. Benzema se ha hecho en esta campaña con dos hat-tricks consecutivos en la Champions. Un jugador clave que ha dado grandes victorias al equipo merengue.

Karim Benzema es el segundo máximo goleador del Real Madrid

El jugador portugués, Cristiano Ronaldo, es el delantero que dejó el listón más alto como máximo goleador de la Champions League, según informa el portal web del Real Madrid. Con un récord que Benzema puede batir en el próximo año. El francés superó a la leyenda, Raúl González y está a 12 tantos de convertirse en el máximo goleador blanco en esta competición.

Máximos goleadores:

En la historia del Real Madrid:

Cristiano Ronaldo: 451 goles Raúl: 323 goles Benzema: 321 goles Di Stéfano: 308 goles Santillana: 290 goles Puskás: 242 goles

En Champions:

Cristiano Ronaldo: 105 goles Benzema: 73 goles Raúl González: 66 goles Di Stéfano: 49 goles Puskás: 34 goles Gento: 32 goles

