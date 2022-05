¿Qué nuevas películas y series de Star Wars van a estrenarse en 2022 y 2023?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) – Tras el éxito de “The Mandalorian” y “The Book of Bobba Fett” en Disney+, los fans de Star Wars pueden estar contentos pues los próximos dos años vendrán más lanzamientos de este universo galáctico tanto en la pantalla chica como en el cine.

Disney+ estrenará más series centradas en el universo de Star Wars con personajes como Vader, Ahsoka y muchos más jedi que tendrán sus propias historias en cada una de estas nuevas series. Entre ellas está una nueva temporada de “The Mandalorian”, con la que la plataforma de streaming inauguró estos nuevos proyectos.

Disney: Ahsoka Tano y Darth Vader se unen al creciente universo de Star Wars

En cuanto a las películas, no ha habido un estreno en la pantalla grande del universo Star Wars desde “The Rise of Skywalker”. Sin embargo, en algún momento de 2023 podremos ver “Star Wars: Rogue Squadron” que, según IMDB, está actualmente en desarrollo y será dirigida por la directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins.

Te decimos cuáles son las nuevas series y películas de Star Wars que ya han sido anunciadas para estrenarse en 2022 y 2023.

“Obi-Wan Kenobi”

Entre los estrenos más esperados por los fans está el de la serie “Obi-Wan Kenobi”, uno de los personajes más queridos no solo de Star Wars, sino de toda la cultura pop. Y si eso no es suficiente, Ewan McGregor, quien interpretó al sabio (y más joven) maestro Jedi en las precuelas de Star Wars, retoma el papel en la serie de Disney+. Quien vuelve también es Hayden Christensen, interpretando nuevamente a Lord Sith Darth Vader.

Según Disney, la serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 27 de mayo.

“Andor”

Protagonizada por los actores Diego Luna, Anton Valesi y Adria Arjona, esta serie es una precuela de “Rogue One: A Star Wars Story”, que sigue las aventuras de Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión, según IMDB. Aún no hay una fecha confirmada, pero se espera que llegue a la plataforma de streaming este 2022.

“The Bad Batch” (temporada 2)

Esta serie centrada en el Escuadrón 99 que estrenó su primera temporada el año pasado en Disney+ tendrá una segunda entrega este 2022, según Lucasfilm.

The Bad Batch sigue a los clones experimentales y de élite de Bad Batch (presentados por primera vez en “Star Wars: The Clone Wars”), y su joven cargo, Omega, mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente después de la Guerra de los Clones, de acuerdo con la sinopsis de Lucasfilm.

“The Mandalorian” (temporada 3)

Aunque no hay una fecha confirmada todavía, todo apunta a que en algún momento de 2022 podremos ver la tercera entrega de “The Mandalorian”, una serie multipremiada que cuando se estrenó en 2019 sirvió como incentivo para atraer nuevos suscriptores a Disney+.

Su segunda temporada se llevó siete premios Emmy por sus efectos visuales y composición musical, entre otros aspectos.

Jon Favreau escribe y dirige la serie, ambientada después de la caída del Imperio pero antes del surgimiento de la Primera Orden. Se centra en un guerrero solitario en los confines de la galaxia.

“Star Wars: Rogue Squadron”

La próxima aventura de Star Wars que veremos en la pantalla grande será “Rogue Squadron”, que según lo previsto se estrenará en los cines en 2023, según IMDB.

En un evento del Día del Inversor, Disney dio la noticia de que la directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins, sería elegida para supervisar “Rogue Squadron”. Aunque aún no se conocen detalles, se sabe que la nueva película se centra en el escuadrón de cazas estelares de la Alianza Rebelde de las películas de Star Wars.

“The Acolyte”

Esta serie consta de ocho episodios y llegará a Disney+ en 2023. “The Acolyte” es protagonizada por Amandla Stenberg y lleva a los espectadores a una galaxia nunca explorada en Star Wars de oscuros secretos y poderes emergentes en los últimos días de la era de la Alta República, según IMDB.

La historia de una seguidora de “Star Wars” y su padre mexicano que conmovió a Diego Luna

“Ashoka”

En “The Mandalorian” pudimos ver por primera vez a Ahsoka Tano, interpretada por la actriz Rosario Dawnson, y ahora la jedi tendrá su propia serie. Este spin-off se centrará en las aventuras de quien en su momento fuera aprendiz de Anakin Skywalker antes de que este se transformara en Darth Vader. Según IMDB, el proyecto está en desarrollo actualmente y no se conocen aún más detalles.

“Lando”

Donald Glover interpretará en esta serie de Disney+ a Lando Calrissian, un personaje de Star Wars que pudo haber llegado tarde a la lucha contra el Imperio, pero que con su papel en la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte consolidó su reputación como héroe, según la web de Star Wars. Entre los nuevos proyectos que se dieron a conocer durante el evento de el Día del Inversor estaba el de “Lando”, una serie desarrollada por Justin Simien, el creador del programa de Netflix “Dear White People”.

“Rangers of the New Republic”

Los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni estarán a cargo de esta nueva serie que se estrenará próximamente en Disney+. Según la plataforma de streaming, la nueva serie estará ambientada dentro de la línea de tiempo de “The Mandalorian” y se cruzará con historias futuras.

